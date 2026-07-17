Netflix melaporkan hasil kuartal kedua 2026 yang secara umum sesuai dengan ekspektasi Wall Street. Namun, investor kecewa terhadap outlook perusahaan untuk beberapa bulan mendatang.

Raksasa streaming tersebut memberikan guidance pendapatan dan laba kuartal ketiga yang lebih rendah dari perkiraan, sehingga sahamnya turun lebih dari 9% dalam perdagangan after-hours.

Hasil Netflix: Sangat Kuat, tetapi Belum Cukup Kuat

Netflix mempertahankan guidance sepanjang tahun sambil terus memperluas bisnis periklanan, program live, dan inisiatif kecerdasan buatan. Perusahaan menilai bahwa monetisasi basis pengguna globalnya masih berada pada tahap awal.

Namun, setelah bertahun-tahun mencatat ekspansi cepat, investor semakin menantikan katalis pertumbuhan baru.

Hal yang penting, laporan earnings terbaru tidak menunjukkan adanya pelemahan pada fundamental utama Netflix.

Meskipun guidance terlihat cukup konservatif, salah satu indikator yang dapat memberikan keyakinan kepada investor adalah perbaikan engagement. Total jam menonton meningkat 2% secara tahunan selama paruh pertama 2026, dibandingkan pertumbuhan 1,5% setahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa engagement penonton terhadap konten Netflix masih sehat. Pendapatan masih tumbuh dua digit, laba bersih meningkat, dan periklanan tetap menjadi salah satu bisnis dengan pertumbuhan tercepat.

Namun, reaksi pasar menunjukkan betapa tingginya ekspektasi investor terhadap perusahaan. Bahkan setelah mengalami penurunan harga saham yang tajam, Netflix diperdagangkan pada forward earnings sekitar 21 kali. Ini menjadi pertama kalinya sejak 2022 valuasi Netflix berada di bawah rata-rata forward P/E S&P 500. Investor tampaknya mengharapkan hasil yang sangat kuat untuk membenarkan multiple valuasi yang umumnya diberikan kepada perusahaan dengan pertumbuhan tinggi.

Untuk memenuhi ekspektasi tersebut, Netflix perlu menunjukkan bukti yang jauh lebih kuat mengenai percepatan pertumbuhan. Kuartal ini belum berhasil memberikan bukti tersebut.

Guidance pendapatan dan EPS yang sedikit lebih rendah dari ekspektasi, ditambah keputusan Netflix mengurangi frekuensi publikasi data viewership, memperkuat kekhawatiran bahwa perusahaan mulai memasuki fase bisnis yang lebih matang. Dalam fase tersebut, mempertahankan laju pertumbuhan historis akan menjadi semakin sulit.

Secara keseluruhan, Netflix membukukan pendapatan sebesar US$12,6 miliar pada kuartal kedua, sesuai dengan guidance perusahaan dan naik 13% secara tahunan, atau 12% dengan basis nilai tukar konstan. Pertumbuhan terutama didorong oleh peningkatan jumlah pelanggan, kenaikan harga berlangganan, dan pertumbuhan pendapatan iklan.

Pendapatan tumbuh dua digit di setiap kawasan. Penjualan kuartalan di kawasan EMEA menembus €4 miliar untuk pertama kalinya, sedangkan pendapatan di Amerika Latin dan Asia-Pasifik masing-masing melampaui US$1,5 miliar.

Di Amerika Serikat dan Kanada, pendapatan tumbuh 10%. Pertumbuhan tersebut baru mencerminkan sebagian dampak dari kenaikan harga terbaru karena kebijakan tersebut belum berlaku selama satu kuartal penuh. Manajemen menyatakan bahwa respons terhadap kenaikan harga masih sesuai dengan ekspektasi. Perusahaan juga memperkirakan pertumbuhan amortisasi konten akan melambat pada paruh kedua tahun ini, dengan pertumbuhan sepanjang tahun sekitar 10%. Diluted EPS meningkat 11% menjadi US$0,80 dari US$0,72 pada periode yang sama tahun sebelumnya, sedikit melampaui proyeksi internal perusahaan.

Sorotan Utama Earnings Netflix

Pendapatan naik 13% secara tahunan menjadi US$12,56 miliar dan secara umum sesuai dengan ekspektasi analis.

Earnings per share mencapai US$0,80, dibandingkan konsensus sebesar US$0,79.

Laba bersih naik menjadi US$3,40 miliar dari US$3,13 miliar setahun sebelumnya.

Netflix memperkirakan pendapatan kuartal ketiga sebesar US$12,86 miliar dan EPS US$0,82, lebih rendah dari ekspektasi Wall Street sebesar US$13 miliar dan US$0,84.

Perusahaan mempertahankan target pendapatan iklan sekitar US$3 miliar pada 2026.

Total waktu menonton melampaui 97 miliar jam selama paruh pertama tahun ini.

Mulai 2027, Netflix hanya akan menerbitkan laporan “What We Watched” satu kali dalam setahun dan mengalihkan fokus investor ke kinerja keuangan.

Sumber: Netflix Quarterly Earnings

Guidance Kuartal Ketiga dan Sepanjang Tahun

Netflix memperkirakan pendapatan kuartal ketiga sebesar US$12,86 miliar dan diluted earnings per share sebesar US$0,82.

Angka tersebut berada di bawah konsensus Wall Street yang memperkirakan pendapatan sekitar US$13 miliar dan EPS US$0,84.

Pendapatan diperkirakan tumbuh 12% secara tahunan, atau 11% dengan basis nilai tukar konstan.

Pertumbuhan akan didorong oleh kenaikan jumlah pelanggan, peningkatan harga berlangganan, dan pertumbuhan pendapatan iklan.

Perusahaan juga memperkirakan margin operasional meningkat menjadi 33,2%, dari 28,2% setahun sebelumnya.

Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas masih terus membaik meskipun pertumbuhan pendapatan sedikit lebih rendah dari ekspektasi.

Untuk keseluruhan tahun, Netflix mempersempit guidance pendapatan menjadi US$51,0–51,4 miliar dari rentang sebelumnya sebesar US$50,7–51,7 miliar.

Guidance tersebut mencerminkan pertumbuhan tahunan sekitar 13–14%, atau sekitar 12% jika dampak nilai tukar dikeluarkan.

Perusahaan kembali menegaskan perkiraan bahwa pendapatan iklan akan meningkat hampir dua kali lipat menjadi sekitar US$3 miliar pada 2026.

Netflix juga memperkirakan margin operasional sepanjang tahun sebesar 31,5%, naik dari 29,5% pada 2025.

Manajemen memperkirakan laba operasional tumbuh lebih dari 20% tahun ini, lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan.

Dengan demikian, kekecewaan pasar tidak terutama berasal dari memburuknya prospek jangka panjang Netflix.

Reaksi negatif lebih disebabkan oleh guidance kuartal ketiga yang gagal memenuhi ekspektasi Wall Street yang sudah tinggi.

Netflix masih terus meningkatkan profitabilitas. Namun, ketika bisnis memasuki fase yang lebih matang, ruang untuk melakukan kesalahan dalam eksekusi menjadi semakin kecil.

Hasil Kuartal Kedua Tetap Solid

Pendapatan Netflix meningkat 13% secara tahunan menjadi US$12,56 miliar.

Perusahaan menyatakan bahwa pertumbuhan terutama didorong oleh berlanjutnya ekspansi jumlah pelanggan berbayar, kenaikan harga berlangganan sebelumnya, dan pesatnya pertumbuhan segmen periklanan.

Laba bersih naik menjadi US$3,40 miliar dari US$3,13 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Earnings per share juga meningkat menjadi US$0,80 dari US$0,72.

Netflix menegaskan bahwa kenaikan harga berlangganan yang diberlakukan pada awal tahun berjalan sesuai ekspektasi dan tidak memberikan dampak material terhadap permintaan pelanggan.

Periklanan Tetap Menjadi Pendorong Pertumbuhan Utama

Ekspansi bisnis periklanan masih menjadi salah satu prioritas strategis terpenting bagi Netflix.

Perusahaan tetap memperkirakan pendapatan iklan mencapai sekitar US$3 miliar pada 2026, atau hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Manajemen juga menyoroti tingginya permintaan pengiklan terhadap siaran olahraga dan acara live.

Konten tersebut mencakup pertandingan NFL dan MLB, program WWE, serta Piala Dunia Wanita FIFA.

Dalam earnings call, manajemen mengakui bahwa perusahaan terus mengevaluasi kemungkinan meluncurkan paket gratis dengan dukungan iklan di beberapa pasar.

Namun, mereka menegaskan bahwa belum ada rencana peluncuran dalam waktu dekat.

Model tersebut membutuhkan bisnis periklanan yang sudah memiliki skala cukup besar, sekaligus harus meminimalkan risiko berpindahnya pelanggan berbayar ke paket gratis.

Netflix Mengurangi Publikasi Data Viewership

Salah satu pengumuman yang paling diperhatikan investor adalah keputusan Netflix untuk mengubah cara perusahaan melaporkan metrik engagement.

Mulai 2027, laporan “What We Watched”, yang menyajikan data jam menonton secara terperinci untuk setiap judul, hanya akan diterbitkan satu kali dalam setahun.

Sebelumnya, laporan tersebut dipublikasikan dua kali dalam setahun.

Manajemen menyatakan bahwa perubahan ini bertujuan menjaga fokus investor pada metrik keuangan utama, seperti pendapatan dan laba operasional.

Langkah tersebut sesuai dengan strategi komunikasi Netflix yang lebih luas.

Perusahaan berhenti melaporkan jumlah pelanggan secara kuartalan pada 2025 dan semakin menekankan profitabilitas serta monetisasi dibandingkan pertumbuhan jumlah pelanggan utama.

Manajemen Berupaya Meredakan Kekhawatiran Engagement

Wall Street semakin memperhatikan tren engagement, khususnya setelah muncul laporan mengenai penurunan viewership pada musim kedua sejumlah serial.

Netflix menyatakan bahwa pengguna menonton lebih dari 97 miliar jam konten selama paruh pertama 2026.

Jumlah tersebut naik 2% dibandingkan pertumbuhan 1,5% setahun sebelumnya.

Co-CEO Greg Peters menekankan bahwa jumlah jam menonton tidak memiliki hubungan langsung dengan kinerja keuangan.

Menurut manajemen, program live memang menghasilkan jam menonton yang lebih rendah dibandingkan serial tradisional.

Namun, konten live jauh lebih efektif dalam menarik pelanggan baru dan pengiklan.

Meskipun acara live hanya menyumbang sekitar 1% dari total jam menonton, segmen tersebut menyerap lebih dari 5% anggaran konten Netflix.

Tujuan utamanya adalah memperkuat nilai keseluruhan platform, bukan hanya meningkatkan waktu menonton.

Netflix juga menyoroti semakin luasnya penggunaan generative artificial intelligence dalam proses produksi.

Selama paruh pertama 2026, alat GenAI digunakan dalam sekitar 300 produksi, terutama pada tahap pascaproduksi.

Teknologi tersebut membantu menciptakan adegan kerumunan yang mahal, efek visual, dan visualisasi dunia berskala besar.

Ted Sarandos menegaskan bahwa AI ditujukan untuk meningkatkan kemampuan para kreator, bukan menggantikan mereka.

Grafik Harga Saham Netflix pada Interval D1

Setelah laporan earnings dirilis, saham Netflix turun ke sekitar US$67 dalam perdagangan after-hours.

Saham kini diperdagangkan sekitar 30% di bawah EMA 200 hari yang ditunjukkan oleh garis merah, mengindikasikan tren turun dalam jangka menengah.

EMA 50 hari di sekitar US$81 saat ini menjadi level resistance utama.

Sementara itu, RSI berada di sekitar level netral 41 pada penutupan perdagangan kemarin.

Jika Netflix mulai menaikkan guidance dan menunjukkan pertumbuhan bisnis iklan yang lebih kuat, investor dapat kembali mengambil pandangan yang lebih positif terhadap saham dan valuasinya.

Sumber: xStation5

Grafik menunjukkan bahwa meskipun harga saham Netflix turun hampir 42% selama 12 bulan terakhir, fundamental perusahaan masih relatif kuat.

Selama delapan kuartal terakhir, pendapatan meningkat rata-rata 3,6% secara kuartalan.

EBIT tumbuh rata-rata 6,2%, sedangkan earnings per share meningkat 9,9%.

Data tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas tumbuh lebih cepat dibandingkan penjualan.

Sementara itu, penurunan harga saham telah menekan forward P/E Netflix menjadi sekitar 21 kali, jauh di bawah rata-rata historisnya.

Valuasi saat ini mencerminkan tingkat pesimisme investor yang jauh lebih besar dibandingkan kondisi fundamental perusahaan.

Investor tampaknya menilai guidance yang lebih lemah dari ekspektasi sebagai bukti bahwa multiple valuasi yang lebih konservatif memang sesuai dengan tahap perkembangan Netflix saat ini.

Sumber: XTB Research