Taruhan Triliunan Dolar Wall Street pada AI

Cerita AI baru saja memasuki babak baru, dan kali ini penulisnya bukan lagi para venture capitalist. Bank of America memberikan fasilitas kredit senilai US$520 juta kepada OpenAI minggu ini, menjadikannya salah satu kreditur terbesar pembuat ChatGPT tersebut. Ini adalah pinjaman pertama BofA kepada OpenAI, yang datang tepat saat perusahaan bersiap untuk initial public offering. Kesepakatan ini, yang dilaporkan oleh Bloomberg dan Reuters pada 8 Juli, merupakan sinyal yang jelas: institusi yang membiayai ekonomi riil kini memandang lab AI bukan sebagai startup spekulatif, melainkan sebagai pemain infrastruktur layak kredit yang pantas didukung dengan modal neraca.

Taruhan Wall Street pada AI kini makin terlihat di pasar pembiayaan besar. Reuters melaporkan bahwa BofA menjadi salah satu kreditur terbesar OpenAI dan ingin memperkuat posisinya dalam pembiayaan AI-related capital markets. Langkah ini juga konsisten dengan upaya bank untuk mendapatkan peran advisory dan underwriting di listing teknologi besar berikutnya. Dalam konteks itu, pinjaman ini bukan sekadar transaksi kredit, melainkan tiket masuk ke ekosistem pendanaan AI yang makin matang.

Logika Pembiayaan

Logikanya sederhana. Fasilitas kredit untuk perusahaan pra-IPO bukan soal pendapatan bunga, melainkan soal mengamankan akses. Dengan memberikan pinjaman lebih awal, bank menjadi mitra keuangan tetap, mendapat visibilitas terhadap arus kas, dan memosisikan diri untuk memperoleh fee underwriting dan advisory yang jauh lebih menguntungkan dari sebuah listing besar. Jika OpenAI melantai di bursa mendekati valuasi US$1 triliun yang ditargetkan, keuntungan dari mandat IPO saja sudah jauh melampaui ekonomi fasilitas kredit tersebut.

Bank-bank besar juga tampak bersaing untuk menyiapkan posisi sejak dini. Reuters melaporkan OpenAI telah mengajukan IPO secara rahasia pada 8 Juni, sementara Anthropic juga mengajukan filing rahasia pada 1 Juni. Dengan latar itu, pemberian pinjaman kepada OpenAI dapat dibaca sebagai strategi untuk mengunci hubungan komersial jangka panjang sebelum perang listing benar-benar memanas.

Struktur Modal AI

BofA bukan satu-satunya raksasa Wall Street yang membuat kalkulasi serupa. SoftBank mengamankan bridge loan senilai US$40 miliar pada Maret untuk membiayai investasi lanjutan US$30 miliar ke OpenAI, yang dijamin oleh JPMorgan Chase, Goldman Sachs, dan tiga megabank Jepang. Pinjaman tersebut, yang merupakan pinjaman berdenominasi dolar terbesar dalam sejarah SoftBank, jatuh tempo pada Maret 2027 dan dirancang dengan asumsi bahwa IPO OpenAI akan menyediakan likuiditas untuk pelunasannya. Ketika New York Times melaporkan pada akhir Juni bahwa OpenAI mungkin menunda listing-nya ke 2027, saham SoftBank anjlok lebih dari 12% dalam satu sesi perdagangan, menghapus sekitar US$38 miliar nilai pasar.

Skala minat pasar terhadap AI kini melampaui kapasitas venture capital tradisional. Reuters melaporkan OpenAI dan Anthropic sama-sama mendorong akses ke pasar publik, sementara SpaceX juga bergerak ke arah listing besar. Dalam lingkungan seperti ini, bank dan lembaga pembiayaan besar mengambil peran yang sebelumnya didominasi dana ventura, sehingga struktur modal perusahaan AI makin menyerupai kombinasi utang, bridge financing, dan ekuitas publik.

Perlombaan IPO

Skala dari apa yang mendekati pasar publik tidak memiliki preseden modern. OpenAI mengajukan S-1 secara rahasia ke SEC pada 8 Juni, menargetkan valuasi di atas US$1 triliun. Anthropic mengajukan S-1 rahasianya sendiri hanya beberapa hari sebelumnya pada 1 Juni, menyusul pendanaan Series H senilai US$65 miliar yang menilai perusahaan pada sekitar US$965 miliar. Reuters juga melaporkan bahwa SpaceX menjadi perusahaan pertama dari trio ini yang bergerak ke jalur IPO besar. Bersama-sama, ketiga perusahaan ini merepresentasikan potensi injeksi ekuitas publik senilai multi-triliun dolar dalam jangka waktu 18 bulan.

Kebutuhan modal AI frontier telah melampaui kapasitas venture capital. Pada Q1 2026 saja, startup AI menyerap US$242 miliar dari total US$300 miliar pendanaan venture global, sekitar 80% dari seluruh modal yang disalurkan. Empat kesepakatan saja, termasuk OpenAI, Anthropic, xAI, dan Waymo, menyumbang porsi dominan dari pendanaan tersebut. Sovereign wealth fund dari Singapura, Qatar, Arab Saudi, dan UEA telah muncul sebagai investor utama di samping para pemodal teknologi tradisional, sementara bank-bank Wall Street kini bersaing menyediakan fasilitas utang, bridge loan, dan jasa underwriting IPO.

Kemampuan Bayar

Pertanyaan krusial: bisakah lab AI menutup utangnya dari pendapatan? Alasan di balik pemberian pinjaman kepada OpenAI bertumpu pada skala dan lintasan pertumbuhan, bukan profitabilitas saat ini. Reuters dan laporan terkait menyebut OpenAI menghasilkan pendapatan yang terus melonjak, sementara basis pengguna dan kontrak enterprise ikut berkembang. Namun perusahaan itu juga membakar kas dalam jumlah besar, dengan Q1 2026 menjadi kuartal yang menunjukkan tekanan cash burn yang masih tinggi.

OpenAI mengakhiri Q1 2026 dengan lebih dari US$73 miliar kas dan surat berharga setelah putaran pendanaan besar. Bagi bank seperti BofA, taruhannya bukan pada apakah OpenAI akan untung kuartal depan. Taruhannya adalah bahwa infrastruktur AI sedang menjadi sefundamental cloud computing satu dekade lalu, dan bahwa institusi yang membiayai transisi ini akan menangkap pendapatan hubungan selama berpuluh-puluh tahun dari perusahaan yang membangunnya.

Implikasi Pasar

Fasilitas kredit US$520 juta dari BofA relatif kecil dari sisi permodalan bank, tetapi ia membeli kursi di meja perundingan untuk apa yang bisa menjadi IPO senilai US$1 triliun, penerbitan utang berkelanjutan, advisory M&A, dan manajemen treasury. Bagi OpenAI, fasilitas kredit ini menambah fleksibilitas keuangan, mengurangi tekanan untuk mempercepat jadwal IPO, dan memberi sinyal kepada investor pasar publik bahwa perusahaan ini memiliki hubungan perbankan institusional, bukan hanya pemodal venture Silicon Valley.

Implikasi yang lebih luas sangat jelas. Ketika bank terbesar kedua di Amerika Serikat bersaing untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan yang masih merugi lebih besar dari pendapatannya, itu berarti AI telah menyelesaikan transisinya dari tesis teknologi menjadi tesis pasar modal. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI berfungsi. Pertanyaannya adalah apakah infrastruktur keuangan yang dibangun di sekitarnya mampu menopang beban modal yang sedang disalurkan.