Indeks utama Wall Street diperdagangkan lebih tinggi setelah data inflasi AS yang lebih lemah dari ekspektasi meredakan kekhawatiran terhadap kenaikan suku bunga Federal Reserve dalam waktu dekat. Dow Jones Industrial Average naik 0,2%, didukung oleh kenaikan kuat saham Goldman Sachs, tetapi tertahan oleh aksi jual tajam pada IBM. Kenaikan pasar yang lebih luas masih terbatas oleh lonjakan harga minyak dan kerugian besar di saham software, di mana IBM anjlok sekitar 25% setelah memperingatkan permintaan yang lebih lemah untuk bisnis software dan infrastructure-nya. Penurunan ini menjadi penurunan harian terbesar IBM sejak 1987. Investor kini menilai apakah inflasi yang lebih rendah cukup untuk mempertahankan rally pasar di tengah meningkatnya risiko geopolitik, harga energi yang lebih tinggi, dan musim earnings perusahaan yang beragam.

CPI Juni turun 0,4% secara bulanan, dibandingkan ekspektasi penurunan 0,2%, sementara inflasi tahunan melambat menjadi 3,5%, jauh di bawah perkiraan konsensus sebesar 3,8%.

Probabilitas kenaikan suku bunga The Fed pada Juli turun menjadi 17% dari 42% sehari sebelumnya, memberikan dorongan jangka pendek bagi sentimen ekuitas.

Pasar masih memperhitungkan probabilitas 63% untuk kenaikan suku bunga pada September, menunjukkan bahwa investor belum siap menyatakan berakhirnya sikap hawkish The Fed.

Treasury yields rebound dari level terendah intraday karena fokus investor bergeser dari data inflasi ke kenaikan harga minyak dan komentar mendatang dari Fed Chair Kevin Warsh.

Saham semikonduktor rebound kuat, dengan VanEck Semiconductor ETF atau SMH naik lebih dari 2%, sementara Applied Materials, Lam Research, Teradyne, dan Micron semuanya mencatat kenaikan solid.

WTI crude naik ke atas $80 per barel dan Brent melampaui $86, setelah Presiden Donald Trump mengumumkan rencana untuk memberlakukan kembali blokade terhadap pengiriman Iran melalui Selat Hormuz.

IBM turun sekitar 24% setelah memperingatkan bahwa earnings kuartal kedua akan meleset dari ekspektasi akibat permintaan yang lebih lemah di bisnis software dan infrastructure.

NFIB Small Business Optimism Index naik untuk bulan kedua berturut-turut dan secara signifikan melampaui perkiraan, menunjukkan membaiknya kondisi ekonomi AS dan usaha kecil.

Sumber: xStation5

Goldman Sachs, Caterpillar, dan Honeywell termasuk di antara saham dengan kinerja terkuat hari ini, sementara saham terlemah terkonsentrasi di sektor software, termasuk IBM, Salesforce, Microsoft, serta raksasa farmasi Merck.

Sumber: XTB Research

IBM (IBM.US)

Saham IBM turun hampir 25% setelah perusahaan merilis hasil awal kuartal kedua dan menurunkan prospek revenue serta profitabilitasnya. Jika penurunan ini bertahan hingga penutupan, ini akan menjadi penurunan harian terburuk IBM sejak Black Monday pada 19 Oktober 1987, ketika sahamnya turun 23,7%. Ini juga akan menjadi penurunan satu hari terbesar dalam sejarah perusahaan berdasarkan data sejak 1972. IBM menyatakan bahwa banyak pelanggan enterprise memangkas belanja untuk software dan layanan IT, sambil mengalihkan anggaran ke investasi infrastruktur AI.

JPMorgan Chase (JPM.US)

JPMorgan melaporkan hasil kuartalan yang melampaui ekspektasi Wall Street. Bank ini mencatat earnings sebesar $6,14 per saham, tidak termasuk item satu kali, dengan revenue $58,02 miliar, dibandingkan estimasi analis sebesar EPS $5,85 dan revenue $50,19 miliar. Saham naik hampir 1,5% sekitar 30 menit setelah pasar AS dibuka.

Goldman Sachs (GS.US)

Saham Goldman Sachs naik lebih dari 5% setelah melaporkan hasil kuartal kedua yang jauh lebih kuat dari ekspektasi. Bank ini mencatat earnings per share sebesar $20,98, jauh di atas estimasi konsensus $14,48, sementara revenue mencapai $20,34 miliar, dengan nyaman melampaui ekspektasi $16,13 miliar. Hasil ini mendukung sektor keuangan yang lebih luas dan menjadi salah satu kejutan earnings positif terkuat pada musim laporan kali ini.

Citigroup (C.US)

Citigroup juga melaporkan hasil kuartalan yang lebih baik dari ekspektasi. Bank ini mencatat earnings sebesar $3,15 per saham dengan revenue $24,77 miliar, dibandingkan estimasi konsensus EPS $2,74 dan revenue $23,74 miliar. Meski earnings melampaui ekspektasi, saham turun sekitar 2%, menunjukkan aksi ambil untung atau ekspektasi investor yang sudah tinggi menjelang rilis laporan.

Bank of America (BAC.US)

Bank of America juga melampaui ekspektasi analis. Bank ini melaporkan earnings sebesar $1,21 per saham, di atas estimasi konsensus $1,13, sementara revenue mencapai $31,7 miliar, melampaui ekspektasi $30,72 miliar.

Wells Fargo (WFC.US)

Wells Fargo membukukan hasil kuartalan yang lebih kuat dari ekspektasi, dengan earnings sebesar $2,00 per saham dan revenue $22,62 miliar. Analis sebelumnya memperkirakan EPS $1,72 dan revenue $21,84 miliar. Meski earnings melampaui ekspektasi, saham turun sekitar 1%.

Merck (MRK.US)

Merck & Co. tetap menjadi fokus setelah BMO Capital menaikkan target harga menjadi $142 dari sebelumnya $135, sambil mempertahankan rating Outperform. Peningkatan ini didorong oleh adopsi Keytruda Qlex yang lebih kuat dari ekspektasi, yaitu versi subkutan dari terapi kanker blockbuster perusahaan. BMO memperkirakan penjualan kuartal kedua sebesar $363 juta, dibandingkan konsensus pasar sebesar $334 juta.

Menurut broker tersebut, katalis utama berasal dari pengenalan permanent U.S. J-code, yang menyederhanakan reimbursement bagi dokter dan seharusnya mempercepat adopsi di sistem layanan kesehatan AS. Meskipun sebagian rumah sakit belum mengintegrasikan terapi ini ke dalam sistem electronic medical record mereka, BMO meyakini adopsi di AS akan terus melampaui ekspektasi pasar saat ini.

Merck juga menerima kabar regulasi positif. FDA memperluas indikasi vaksin Capvaxive untuk mencakup anak-anak dan remaja dengan risiko tinggi terhadap penyakit pneumokokus, sementara perusahaan juga meningkatkan akses terhadap terapi HIV IDVYNSO melalui program bantuan negara bagian di AS.

Saham Merck (MRK.US)

Saham Merck telah turun ke EMA 50 hari, yang ditunjukkan oleh garis oranye, dan saat ini diperdagangkan sekitar 15% di bawah target harga BMO Capital sebesar $142.

Sumber: xStation5