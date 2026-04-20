- Tensões e subida dos preços: O petróleo Brent registou uma subida de quase 6 %, ultrapassando os 90 dólares, à medida que o Estreito de Ormuz voltou a ser bloqueado e se verificaram ataques mútuos a navios comerciais.
- Trégua e diplomacia comprometidas: A probabilidade de prorrogar o cessar-fogo diminuiu drasticamente depois de o Irão ter acusado os EUA de violações e rejeitado a ronda de negociações prevista em Islamabad.
- Crise de abastecimento e especulação: Estima-se que 13 milhões de barris de produção diária estejam a ser retirados dos mercados, com a diferença entre os preços físicos e os preços dos futuros a indicar uma tensão extrema no mercado.
- Tensões e subida dos preços: O petróleo Brent registou uma subida de quase 6 %, ultrapassando os 90 dólares, à medida que o Estreito de Ormuz voltou a ser bloqueado e se verificaram ataques mútuos a navios comerciais.
- Trégua e diplomacia comprometidas: A probabilidade de prorrogar o cessar-fogo diminuiu drasticamente depois de o Irão ter acusado os EUA de violações e rejeitado a ronda de negociações prevista em Islamabad.
- Crise de abastecimento e especulação: Estima-se que 13 milhões de barris de produção diária estejam a ser retirados dos mercados, com a diferença entre os preços físicos e os preços dos futuros a indicar uma tensão extrema no mercado.
Após um breve período de otimismo no final da semana passada, o petróleo entrou novamente numa fase de extrema tensão. O preço do barril de Brent subiu quase 6% na manhã de segunda-feira, ultrapassando a marca dos 90 dólares. Esta forte subida reverte em grande parte as quedas registadas na sexta-feira passada, que ocorreram depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, ter declarado o Estreito de Ormuz aberto à navegação. Atualmente, a situação fundamental é excepcionalmente difícil: estima-se que cerca de 13 milhões de barris da produção diária do Golfo Pérsico continuem isolados do resto do mundo, e qualquer potencial resolução dos estrangulamentos no transporte poderá demorar muitas semanas, se não meses. Embora possa parecer que o pior já passou, o mercado petrolífero continua extremamente restrito, como evidenciado por uma diferença de uma dúzia ou várias dezenas de dólares entre o preço do petróleo no mercado de futuros e o do petróleo físico.
Brent com data fixa e Brent do mês mais próximo na ICE. No gráfico inferior, as diferenças entre o Brent com data fixa e a ICE, enquanto a linha rosa representa a diferença entre o Brent com data fixa e o Brent de valor justo da Bloomberg. Fonte: Bloomberg Finance LP
Novo bloqueio do Estreito de Ormuz e incidentes armados
A principal razão para o regresso a uma tendência ascendente é o novo encerramento, quase imediato, do Estreito de Ormuz pelo Irão, ocorrido apenas 24 horas após as declarações da sua abertura. Por um lado, verificaram-se ataques iranianos a navios pertencentes a empresas ocidentais e, por outro, um ataque e a apreensão de um navio iraniano pela Marinha dos EUA. Em resposta, Teerão suspendeu oficialmente o tráfego marítimo, e o vice-presidente Mohammad Reza Aref advertiu na plataforma X que o mundo não pode esperar segurança para as suas exportações enquanto as vendas de petróleo iraniano estiverem a ser bloqueadas. O Irão salienta que a estabilidade dos preços dos combustíveis depende do fim definitivo da pressão económica e militar contra o país. Um fator de risco adicional é a potencial expansão das hostilidades para as infraestruturas energéticas regionais na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos.
Perspetivas diplomáticas e cessar-fogo
A probabilidade de prorrogação do cessar-fogo de duas semanas, que expira na próxima terça-feira, diminuiu significativamente e é atualmente considerada baixa. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baqaei, acusou oficialmente os Estados Unidos de falta de sinceridade nos esforços diplomáticos, descrevendo os bloqueios portuários e a apreensão de navios como violações flagrantes da trégua. Além disso, Teerão rejeitou a proposta da administração Trump para uma nova ronda de negociações de paz em Islamabad, agendada para esta semana.
No entanto, os canais de comunicação não foram totalmente encerrados. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, sugere que a guerra não é do interesse de ninguém e que as tensões devem ser reduzidas por vias diplomáticas. Alguns analistas de mercado também acreditam que a imensa pressão económica sobre ambos os lados acabará por forçar um regresso às negociações, encarando a atual escalada como parte de um jogo brutal para obter uma melhor posição negocial. Por enquanto, no entanto, o mercado permanece em modo de aversão ao risco, refletido na queda das cotações de ações e obrigações, a par do aumento dos preços das matérias-primas energéticas.
Tudo indica que as conversações poderiam, teoricamente, ter início hoje, mas, na realidade, irão provavelmente decorrer amanhã, pouco antes do termo do cessar-fogo oficial, que, segundo o Irão, foi violado pelos Estados Unidos. Inicialmente, esperava-se que o vice-presidente dos EUA, JD Vance, participasse nas negociações, mas relatos recentes indicam que, devido a fatores de segurança, é incerto se a sua participação se concretizará. Por outro lado, o Irão não indicou oficialmente que enviará uma delegação a Islamabad.
O Brent mantém-se numa tendência descendente
O preço do petróleo Brent está a abrir em alta, mas, ao mesmo tempo, não parece que o mercado de futuros esteja significativamente preocupado com a escalada da situação. Com o novo encerramento do Estreito de Ormuz, os preços deverão ultrapassar o nível de 100 dólares por barril. Atualmente, a resistência chave parece ser a zona em torno dos 95 dólares por barril, na retração de 38,2% e no limite superior do canal de tendência descendente. Por outro lado, a zona dos 80-85 dólares deverá manter-se com um ligeiro aumento no fluxo de navios, e uma potencial abertura total do Estreito de Ormuz e o regresso de pelo menos 50% das exportações do Golfo Pérsico poderão levar a que os preços regressem para os 75-80 dólares por barril, embora este seja um cenário extremamente otimista.
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