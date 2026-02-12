O Dia dos Namorados de 2026, assim como nos últimos anos, entrará para a história como uma das celebrações românticas mais dispendiosas da década. Se planeava a tradicional combinação de uma caixa de bombons de luxo, café premium e uma jóia, a sua carteira provavelmente passará por uma “correção profunda”. Ao alto custo dos doces e do café, soma-se agora uma alta extrema nos preços do ouro e da prata, os principais componentes da maioria das jóias. Isso significa que um pequeno gesto para uma pessoa querida agora custará uma fortuna?

Uma conta agridoce: cacau e café

Recentemente, os mercados foram afetados pelos preços recordes do cacau, que ultrapassaram a barreira dos $10.000 em 2024 e chegaram a atingir um pico de $12.000 por tonelada. Em comparação com os mínimos de 2020, a matéria-prima ficou seis vezes mais cara no seu pico. Embora os preços nas bolsas tenham recuado para cerca de $4.000, o chocolate nas prateleiras das lojas continua caro. Os confeiteiros ainda estão a trabalhar com os inventários comprados a preços do pico, o que significa que o “arrefecimento” do retalho está a sofrer um atraso significativo.

A situação reflete-se no mercado do café. Os obstáculos logísticos no Vietname e as secas persistentes no Brasil transformaram o café com leite matinal num gasto quase luxuoso. Enquanto há alguns anos um café custava um ou dois euros, hoje a conta de dois cafés e bolos pode rivalizar com a de um restaurante de luxo. Se o seu parceiro disser: «Não preciso de um presente, apenas um café», certifique-se de que a sua conta tenha uma «margem» adequada disponível.

Metais preciosos no auge: as joias acompanharam o ritmo do ouro?

Freepik

As jóias sempre foram um símbolo de valor, mas o Dia dos Namorados deste ano exige uma carteira excepcionalmente recheada. 2025 não foi barato: o ouro estava a ser negociado a cerca de $3.000 a onça. Atualmente, o preço é significativamente mais elevado, com os compradores a enfrentarem um preço superior a $5.000 por onça.

A Prata registou um aumento ainda mais espetacular. Em fevereiro de 2025, uma onça custava pouco mais de $30; hoje, oscila em torno de $90, um aumento de 200% em um único ano. No entanto, o pior pode ter ficado para trás por enquanto, já que a prata atingiu brevemente $120 durante o pico especulativo de janeiro de 2026.

Por que o preço das jóias não aumentou 200%?

Há um lado positivo: os preços das joias no retalho não dispararam tão drasticamente quanto o ouro bruto. Isso deve-se à “marcação” ou quilates. A pureza de ouro mais popular na Europa, 14K (585), significa que um anel contém 58,5% de ouro puro, com o restante composto por ligas mais baratas, como cobre ou zinco. Como o metal precioso é apenas um componente do produto acabado, os preços das joias aumentaram de forma mais modesta, entre 20% e 30%, ao longo do último ano.

É igualmente importante lembrar que, ao adquirir jóias, está a pagar pelo trabalho artesanal e pela margem de lucro do retalhista. Um anel que pesa apenas alguns gramas frequentemente custa mais do que uma onça inteira de ouro puro. Do ponto de vista do investimento, isso é crucial: no caso de uma revenda durante tempos difíceis, um joalheiro oferecerá o «valor de resgate», que ignora os custos de mão de obra que pagou na loja.

O Paradoxo do Diamante: O “Para Sempre” Perdeu o Seu Valor?

Se é um anel, deve ser um diamante, certo? Aqui nos deparamos com o paradoxo mais fascinante do mercado. Enquanto o ouro e a prata estão em alta, o mercado de diamantes está a passar por uma mudança radical. Atualmente, os diamantes são o único item na “cesta de Dia dos Namorados” que está realmente a ficar mais barato. O motivo? LGD (diamantes cultivados em laboratório).

Excesso de oferta tecnológica: A produção de diamantes sintéticos tornou-se tão eficiente e em grande escala que os preços caíram mais de 80% nos últimos anos. Quimicamente e opticamente idênticos às pedras naturais, os LGD's convenceram os consumidores, particularmente a Geração Z, de que não faz sentido pagar um prémio de 400% por uma pedra extraída da terra.

Canibalização do mercado: Gigantes como a De Beers foram forçados a fazer cortes drásticos nos preços das pedras naturais para se manterem competitivos.

Um mau investimento: Se está a comprar um diamante como «investimento», prepare-se para uma desilusão. Os diamantes (especialmente os mais pequenos, comuns em joalherias de luxo) desvalorizam-se mais rapidamente do que um carro de luxo no momento em que sai da loja. São um símbolo bonito, mas geralmente uma má reserva de valor.

Romântico ou Investidor?

Imagem gerada por inteligência artificial

Os sentimentos frequentemente flutuam mais rapidamente do que os índices da bolsa. Mercadorias como cacau, café, ouro e prata proporcionaram aos investidores muitas emoções nos últimos anos. Se adquirir um anel, não o trate como um puro investimento de mercado, trata-se de um gasto emocional e de capital relacional.

Por outro lado, é difícil imaginar um parceiro a ficar tão entusiasmado com uma barra de ouro bruto quanto ficaria com uma bela jóia. Em última análise, o Dia dos Namorados tem a ver com o gesto. Os fundamentos de um relacionamento são muito mais importantes do que os fundamentos do mercado, embora estes últimos sejam certamente mais fáceis de calcular em pontos base.