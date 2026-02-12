O Dia dos Namorados de 2026, assim como nos últimos anos, entrará para a história como uma das celebrações românticas mais dispendiosas da década. Se planeava a tradicional combinação de uma caixa de bombons de luxo, café premium e uma jóia, a sua carteira provavelmente passará por uma “correção profunda”. Ao alto custo dos doces e do café, soma-se agora uma alta extrema nos preços do ouro e da prata, os principais componentes da maioria das jóias. Isso significa que um pequeno gesto para uma pessoa querida agora custará uma fortuna?
Uma conta agridoce: cacau e café
Recentemente, os mercados foram afetados pelos preços recordes do cacau, que ultrapassaram a barreira dos $10.000 em 2024 e chegaram a atingir um pico de $12.000 por tonelada. Em comparação com os mínimos de 2020, a matéria-prima ficou seis vezes mais cara no seu pico. Embora os preços nas bolsas tenham recuado para cerca de $4.000, o chocolate nas prateleiras das lojas continua caro. Os confeiteiros ainda estão a trabalhar com os inventários comprados a preços do pico, o que significa que o “arrefecimento” do retalho está a sofrer um atraso significativo.
A situação reflete-se no mercado do café. Os obstáculos logísticos no Vietname e as secas persistentes no Brasil transformaram o café com leite matinal num gasto quase luxuoso. Enquanto há alguns anos um café custava um ou dois euros, hoje a conta de dois cafés e bolos pode rivalizar com a de um restaurante de luxo. Se o seu parceiro disser: «Não preciso de um presente, apenas um café», certifique-se de que a sua conta tenha uma «margem» adequada disponível.
Metais preciosos no auge: as joias acompanharam o ritmo do ouro?
As jóias sempre foram um símbolo de valor, mas o Dia dos Namorados deste ano exige uma carteira excepcionalmente recheada. 2025 não foi barato: o ouro estava a ser negociado a cerca de $3.000 a onça. Atualmente, o preço é significativamente mais elevado, com os compradores a enfrentarem um preço superior a $5.000 por onça.
A Prata registou um aumento ainda mais espetacular. Em fevereiro de 2025, uma onça custava pouco mais de $30; hoje, oscila em torno de $90, um aumento de 200% em um único ano. No entanto, o pior pode ter ficado para trás por enquanto, já que a prata atingiu brevemente $120 durante o pico especulativo de janeiro de 2026.
Por que o preço das jóias não aumentou 200%?
Há um lado positivo: os preços das joias no retalho não dispararam tão drasticamente quanto o ouro bruto. Isso deve-se à “marcação” ou quilates. A pureza de ouro mais popular na Europa, 14K (585), significa que um anel contém 58,5% de ouro puro, com o restante composto por ligas mais baratas, como cobre ou zinco. Como o metal precioso é apenas um componente do produto acabado, os preços das joias aumentaram de forma mais modesta, entre 20% e 30%, ao longo do último ano.
É igualmente importante lembrar que, ao adquirir jóias, está a pagar pelo trabalho artesanal e pela margem de lucro do retalhista. Um anel que pesa apenas alguns gramas frequentemente custa mais do que uma onça inteira de ouro puro. Do ponto de vista do investimento, isso é crucial: no caso de uma revenda durante tempos difíceis, um joalheiro oferecerá o «valor de resgate», que ignora os custos de mão de obra que pagou na loja.
O Paradoxo do Diamante: O “Para Sempre” Perdeu o Seu Valor?
Se é um anel, deve ser um diamante, certo? Aqui nos deparamos com o paradoxo mais fascinante do mercado. Enquanto o ouro e a prata estão em alta, o mercado de diamantes está a passar por uma mudança radical. Atualmente, os diamantes são o único item na “cesta de Dia dos Namorados” que está realmente a ficar mais barato. O motivo? LGD (diamantes cultivados em laboratório).
- Excesso de oferta tecnológica: A produção de diamantes sintéticos tornou-se tão eficiente e em grande escala que os preços caíram mais de 80% nos últimos anos. Quimicamente e opticamente idênticos às pedras naturais, os LGD's convenceram os consumidores, particularmente a Geração Z, de que não faz sentido pagar um prémio de 400% por uma pedra extraída da terra.
- Canibalização do mercado: Gigantes como a De Beers foram forçados a fazer cortes drásticos nos preços das pedras naturais para se manterem competitivos.
- Um mau investimento: Se está a comprar um diamante como «investimento», prepare-se para uma desilusão. Os diamantes (especialmente os mais pequenos, comuns em joalherias de luxo) desvalorizam-se mais rapidamente do que um carro de luxo no momento em que sai da loja. São um símbolo bonito, mas geralmente uma má reserva de valor.
Romântico ou Investidor?
Os sentimentos frequentemente flutuam mais rapidamente do que os índices da bolsa. Mercadorias como cacau, café, ouro e prata proporcionaram aos investidores muitas emoções nos últimos anos. Se adquirir um anel, não o trate como um puro investimento de mercado, trata-se de um gasto emocional e de capital relacional.
Por outro lado, é difícil imaginar um parceiro a ficar tão entusiasmado com uma barra de ouro bruto quanto ficaria com uma bela jóia. Em última análise, o Dia dos Namorados tem a ver com o gesto. Os fundamentos de um relacionamento são muito mais importantes do que os fundamentos do mercado, embora estes últimos sejam certamente mais fáceis de calcular em pontos base.
3 Mercados a acompanhar na próxima semana (13.02.2026)
Preços do petróleo caem a pique perante os rumores de novos aumentos da produção da OPEP 🚨
Um dia dos namorados menos doce para o cacau
Resumo matinal: Venda global no setor de tecnologia (13.02.2026)
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.