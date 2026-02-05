O Bitcoin está a aprofundar as suas perdas num momento de liquidação sem precedentes das criptomoedas, caindo abaixo do limiar crítico de $70.000 num momento crucial (atualmente com uma queda de ~2,4%, para $70.800). Esta queda acentuada é alimentada por vários fatores, incluindo o esgotamento do «AI Trade», uma mudança «hawkish» sinalizada pela nomeação de Kevin Warsh como presidente da Reserva Federal e o colapso da «rede de segurança institucional» num contexto de aceleração das saídas de ETF. Gráfico BITCOIN (D1) Fonte: xStation5 O Bitcoin encontra-se numa forte fase descendente, tendo perdido aproximadamente 42% desde o seu pico em outubro. O preço rompeu níveis de suporte importantes e está atualmente a ser negociado em torno de US$ 71.150, oscilando perto da barreira psicológica de $70.000. O MACD mostra uma forte tendência de baixa, com o histograma bem abaixo da linha zero. Um movimento sustentado abaixo dos 70 000 $ pode abrir caminho para testar o nível dos 68 000 $ (zona amarela) ou mesmo o suporte de longo prazo nos 54 000 $. O fim do “comércio de IA” diminui o apetite pelo risco As criptomoedas estão a ser afetadas principalmente por uma diminuição global no apetite pelo risco, desencadeada por uma correção acentuada nas ações de tecnologia. As preocupações com o CAPEX da Microsoft, as previsões decepcionantes da AMD e uma perda de $285 mil milhões na capitalização de Wall Street após o lançamento do modelo de linguagem de IA Claude, da Anthropic, servem como catalisadores para a crise no comércio de IA, que já dura anos. Os investidores claramente se cansaram da tendência de “comprar tudo” e passaram a direcionar o capital para vencedores mais seguros na corrida pela IA. O pânico resultante sobre as avaliações atuais efetivamente aprofundou as quedas das criptomoedas que o Bitcoin vem registrando desde outubro de 2025. Fonte: Bloomberg Finance LP A nomeação de Warsh sinaliza disciplina Juntamente com o sentimento geral, um dos principais fatores fundamentais da tendência de baixa é a nomeação de Kevin Warsh como novo presidente da Reserva Federal. Embora Warsh tenha expressado opiniões favoráveis às criptomoedas, reconhecendo o lugar do Bitcoin em muitas carteiras, o mercado tem-se concentrado na sua postura geral em relação à «disciplina monetária» e nas suas críticas ao grande balanço da Fed. Com a liquidez a continuar a cair e as taxas reais a subir (uma vez que Warsh é visto como «hawkish»), o Bitcoin pode tornar-se cada vez menos atraente em relação ao dólar americano ou aos títulos do Tesouro. Por outro lado, vale a pena notar a mudança significativa na narrativa de Warsh em relação às taxas, especificamente os comentários de que a inflação em queda poderia ocorrer num ambiente de taxas baixas se acompanhada por um crescimento adequado da produtividade. Fonte: Fed St. Louis O Fed reduziu consistentemente o seu balanço (total de ativos detidos) entre 2023 e 2025, encerrando o aperto quantitativo (QT) no final do ano passado. No entanto, Kevin Warsh pode defender novas reduções no balanço, o que poderia restringir a liquidez. As bases institucionais estão a desmoronar-se O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o governo federal não tem autoridade para comprar ou resgatar criptomoedas, sinalizando que não existe uma «rede de segurança» sistémica para ativos digitais. As suas declarações esfriaram as expectativas de apoio político, reforçaram as fronteiras regulatórias e aumentaram a percepção de risco das criptomoedas. Os investidores foram, assim, forçados a reavaliar o lugar dos tokens no sistema financeiro e a fundamentar as suas expectativas em relação à potencial institucionalização da Bitcoin. Além disso, a tendência de “alta do ETF” está a desaparecer, com os fundos de investimento em Bitcoin a registarem apenas saídas há algum tempo. Uma questão fundamental é o preço médio pelo qual os fundos adquiriram a criptomoeda, que em muitos casos está acima da avaliação atual. Isto cria um risco genuíno de liquidações forçadas, uma vez que os gestores de risco, obrigados a reportar utilizando o método de avaliação ao preço de mercado, podem ordenar vendas para reduzir perdas. Tal mecanismo alimentaria uma espiral descendente auto-realizável, abalando a fé predominante no Bitcoin como uma base estável para as tesourarias corporativas. Fonte: XTB Research

