As ações da Novo Nordisk (NVO.US), cotadas nos EUA, registaram uma subida de quase 3% na sequência do anúncio de uma parceria estratégica com a OpenAI. A gigante farmacêutica dinamarquesa anunciou uma colaboração com o líder do setor da IA, com o objetivo de acelerar a descoberta de novos medicamentos e encurtar o percurso do laboratório até ao doente. O CEO Mike Doustdar salientou que a integração da inteligência artificial permitirá a análise de dados numa escala anteriormente inatingível com métodos tradicionais. A empresa espera que a IA ajude a identificar moléculas e padrões promissores em conjuntos de dados complexos que as equipas de investigação humanas não seriam capazes de detetar por si próprias. O CEO da OpenAI, Sam Altman, observou que a IA pode ajudar as pessoas a viver vidas mais longas e melhores, e que o setor das ciências da vida é uma das principais áreas de transformação. A parceria faz parte de uma tendência mais ampla, cada vez mais empresas farmacêuticas estão a recorrer à inteligência artificial para otimizar processos de ensaios clínicos dispendiosos e demorados. Os especialistas alertam, no entanto, que a indústria ainda está longe de concretizar plenamente o potencial da IA, e muitas fases do desenvolvimento de medicamentos continuam a ser tradicionais. A Novo Nordisk está também a desenvolver as suas capacidades de IA com base na sua colaboração anterior com a NVIDIA e no supercomputador Gefion, que é utilizado para acelerar a investigação em fase inicial. A empresa enfrenta uma pressão crescente da sua rival americana Eli Lilly no segmento dos medicamentos para a obesidade, onde perdeu a sua posição de líder de mercado. Em resposta a esta concorrência, a Novo lançou uma versão em comprimidos do Wegovy em janeiro deste ano e está a trabalhar em medicamentos de próxima geração. O compromisso com a IA não é, portanto, apenas uma questão de inovação, mas também uma resposta estratégica à necessidade de acelerar o pipeline de produtos. O mercado reagiu positivamente a esta notícia, como evidenciado pela movimentação significativa no preço das ações da NVO. No entanto, esta medida não altera o facto de que as ações se encontram numa tendência de queda acentuada e sustentada. A questão agora é se esta notícia poderá melhorar permanentemente o sentimento dos investidores ou se representa apenas um abrandamento temporário do impulso atual. Novo Nordisk (1D) Fonte: xStation5

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