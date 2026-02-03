Ouro +5% e prata +8%: recuperação após queda Os preços dos metais voltaram rapidamente a subir após uma queda histórica, com os “compradores em baixa” a regressarem ao mercado. O ouro subiu 5%, para $4.950 por onça, enquanto a prata recuperou 8%, para $88 por onça, recuperando parte da maior queda desde 2013. Recorde-se que, em janeiro, os metais preciosos subiram devido a uma onda de especulação, tensões geopolíticas e preocupações com a independência da Reserva Federal. Essa recuperação foi brutalmente interrompida no final da semana passada. Hoje, a recuperação está a ser impulsionada por posições ainda grandes e crescentes detidas por fundos chineses e investidores de retalho ocidentais, uma nova onda de atividade de opções de compra e novos influxos em ETFs alavancados.

Os metais também estão a beneficiar de um tom de «apetite pelo risco» nos mercados e de um dólar americano que está a estabilizar após a sua recente subida. Ao mesmo tempo, os bancos estatais chineses estão, alegadamente, a tentar conter a volatilidade dos metais preciosos, até agora, com efeitos limitados. O UBS afirmou que a correção pode ser «saudável» a longo prazo e oferece aos investidores uma oportunidade de construir posições a níveis mais atrativos.

Alguns bancos ainda esperam que a tendência de alta seja retomada: o Deutsche Bank reiterou sua previsão de que o ouro atingirá $6.000 por onça. O banco argumenta que a história aponta mais frequentemente para catalisadores de curto prazo e que as intenções e o sentimento dos investidores em relação aos metais preciosos não se deterioraram estruturalmente, apesar da queda acentuada. O Deutsche Bank também observou que a liquidação foi maior do que os gatilhos subjacentes sugeririam e que a especulação por si só não explica totalmente a violência do movimento. O Deutsche Bank e o Barclays mantêm que os fundamentos do ouro continuam fortes: temas como geopolítica, incerteza política e diversificação de reservas podem continuar a sustentar a procura.

A prata continua mais «instável» do que o ouro porque é um mercado menor, o que normalmente significa maior volatilidade e uma participação maior do retalho. As previsões atuais apontam para um aumento acentuado da procura global de prata até 2030 (para 48 000-54 000 toneladas por ano), enquanto a oferta deverá aumentar apenas para cerca de 34 000 toneladas, o que implica um potencial aumento do défice de oferta. Só a energia solar fotovoltaica poderia consumir 10.000 a 14.000 toneladas por ano (até cerca de 41% da oferta global). Isso reforça que os fundamentos otimistas de longo prazo ainda estão em jogo.

Uma questão fundamental agora é com que força os investidores chineses impulsionarão o mercado de Xangai, especialmente antes do Ano Novo Lunar, com relatos de aumento nas compras de joias e barras de ouro em Shenzhen. Os mercados também estão atentos à geopolítica: o aumento das tensões entre os EUA e o Irão e as conversas sobre possíveis negociações para um novo acordo nuclear, qualquer avanço poderia reduzir a procura por refúgios seguros e pesar sobre o ouro. Gráfico OURO (D1) O ouro recuperou-se rapidamente após cair abaixo da MME de 50 dias no gráfico diário. Desde o início de 2025, a MME de 50 dias tem atuado repetidamente como um forte suporte de tendência. Fonte: xStation5 A prata também se recuperou após uma queda abaixo da MME de 50 dias (semelhante em magnitude à de março de 2025). No entanto, o RSI ainda não conseguiu subir acima de 50 após a última queda acentuada. Gráfico PRATA (D1) Fonte: xStation5 Aproveitando a recuperação do ouro e da prata, as ações de mineração e os fundos relacionados também estão a avançar: na Europa, o índice Stoxx 600 Basic Resources subiu mais de 2%. Em Londres, ações como Rio Tinto, Anglo American, Antofagasta e Fresnillo estão em alta. Nos EUA, os ETFs de prata tiveram uma forte recuperação. Além disso, mineradoras com foco em prata estão a ganhar valor, incluindo ações da Endeavour Silver, Coeur Mining, Hecla Mining e First Majestic Silver. O ouro está a registar o seu melhor início de ano em décadas, mesmo após a onda de vendas em pânico na sexta-feira. Fonte: Bloomberg Finance L.P

