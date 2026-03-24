Após meses de tendência altista, o ouro recuou cerca de 20% desde os máximos históricos. Mas o que explica esta descida? Será o fim do ciclo ou apenas uma correção? Porque é que o ouro está sob pressão? O ouro continua condicionado por três fatores: as tensões geopolíticas, a política monetária e o grau de confiança nas instituições financeiras. Neste momento, o tema mais dominante é a escalada do conflito no Médio Oriente, não só pelo impacto direto do confronto entre os Estados Unidos, Israel e o Irão, mas também pelas suas implicações indiretas sobre a inflação, o crescimento económico e o posicionamento dos bancos centrais. Em circunstâncias normais, um aumento do risco geopolítico tenderia a impulsionar o ouro para novas valorizações. No entanto, o mercado não reage apenas ao choque em si, mas sobretudo às suas consequências, nomeadamente ao impacto nas taxas de juro reais, na evolução do dólar e nas expectativas quanto à atuação da Reserva Federal e do Banco Central Europeu. Neste caso, o conflito no Médio Oriente está a provocar uma subida acentuada dos preços do petróleo, para níveis bastante elevados, aumentam os receios de pressões inflacionistas adicionais. Como resultado, os bancos centrais tendem a adotar uma postura mais restritiva (hawkish), o que acaba por exercer pressão sobre ativos como o ouro. Principais fatores que afetam o ouro As taxas reais norte-americanas: quando sobem, aumentam o custo de oportunidade de deter um ativo sem cupão, penalizando o metal; O dólar: um USD forte tende a apertar as condições financeiras globais e exerce pressões sobre o preço do ouro; Os fluxos financeiros, sobretudo por via dos ETFs e posicionamento especulativo também influenciam o seu desempenho; Questões geopolítica: não provoca apenas uma procura de refúgio, mas serve também como catalisador de novas preocupações como a inflação e fragmentação comercial / logística. Porque caiu o ouro após máximos históricos? Depois de uma subida muito forte em 2025 e início de 2026, o posicionamento no mercado ficou saturado (overbought). Ao mesmo tempo, a escalada no Médio Oriente elevou o preço do petróleo, reacendeu receios inflacionistas e levou os investidores a rever em baixa a probabilidade de cortes rápidos das taxas. O resultado foi uma combinação de fatores que prejudicada muito o desempenho do ouro no curto prazo: yields reais mais altas, dólar também mais forte e excesso de alavancagem dos investidores com exposição a derivados no ouro. Não obstante, a realização de mais valias por parte dos investidores acabou por também impulsionar as fortes correções. O que pode desencadear uma nova subida? Caso os fatores atualmente negativos se revertam, é provável que assistamos a uma forte reação de recuperação nos preços do ouro e, por extensão, também da prata. Em particular, uma descida das yields reais, seja através de cortes nas taxas de juro ou do reforço das expectativas de cortes num futuro próximo, poderá funcionar como um importante catalisador. Este cenário poderá ser impulsionado por dados macroeconómicos mais fracos ou por sinais de desanuviamento do conflito no Médio Oriente. Possíveis catalisadores para um novo momentum de alta no ouro Desempenho do preço do ouro (gráfico diário) xStation5 Reação do preço na segunda-feira (23/03/26) aos comentários de Donald Trump sobre a Guerra no Médio Oriente. ​​​​​​​Tendo em conta todos os fatores referidos, o ouro afastou-se dos máximos históricos através de uma correção acentuada, num movimento em que o mercado procurou eliminar o excesso de posicionamento e ajustar o preço do ativo devido aos catalisadores atuais. Ainda assim, os fundamentos de longo prazo mantêm-se favoráveis para continuarmos a ver uma tendência de alta no preço dos metais.

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