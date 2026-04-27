Os preços do petróleo subiram na abertura do mercado nesta última segunda-feira de abril, impulsionados pelas tensões contínuas no Médio Oriente e apesar de relatos questionáveis publicados pelo Axios.

O contrato de Brent para julho mantém-se atualmente acima dos $100 por barril, enquanto o contrato de junho está a negociar perto dos $108, aproximando-se de níveis de fecho recorde registados nas últimas semanas. Nomeadamente, a extremidade mais distante da curva forward está a deslocar-se para cima, como evidenciado pelos contratos diferidos. O contrato de agosto já está a ser negociado perto de picos locais.

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Negociações falhadas durante o fim de semana

As conversações de paz entre os EUA e o Irão em Islamabad terminaram sem acordo. Donald Trump retirou os negociadores, citando uma falta de vontade de diálogo por parte do lado iraniano. Inversamente, o Primeiro-Ministro iraniano expressou condolências a Trump relativamente à tentativa de assassinato da passado sábado, enquanto o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Aragchi, se reuniu com altos funcionários em Omã para discutir questões relativas ao Estreito de Ormuz.

O Plano do Irão: Abrir Ormuz, Adiar Conversações Nucleares

De acordo com o Axios, o Irão, através de intermediários no Paquistão, apresentou uma proposta aos EUA relativa a um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz, adiando simultaneamente as negociações sobre questões nucleares para uma data posterior.

A proposta sugere prolongar e, potencialmente, formalizar um cessar-fogo e o levantamento do bloqueio marítimo. Entretanto, as negociações relativas ao enriquecimento de urânio e ao pacote nuclear mais abrangente seriam explicitamente dissociadas e adiadas, um grande ponto de discórdia para Washington. Foram as preocupações nucleares que inicialmente levaram à série de bombardeamentos no ano passado e ao início da guerra atual, que decorre desde o final de fevereiro (embora esteja em vigor um cessar-fogo há 20 dias).

O mercado interpreta isto como um sinal de que Teerão está a dar prioridade ao acesso físico às rotas de exportação de petróleo. Para os Estados Unidos, isto seria apenas uma vitória parcial, uma vez que a questão central da potencial investigação de armas nucleares permaneceria por resolver. Por outro lado, o mundo poderia assistir a um regresso à normalidade relativa com a retoma do fornecimento do Golfo Pérsico, embora os termos exatos para restaurar o tráfego no Estreito de Ormuz permaneçam incertos.

Credibilidade dos Relatos do Axios

O Axios baseia-se fortemente em fontes anónimas dentro da administração dos EUA e da região, o que serve tanto como a sua força (acesso a informação privilegiada) como o seu principal ponto de crítica. Alguns observadores e analistas de media acusam o Axios de confiar excessivamente em fontes não identificadas, priorizando a velocidade em detrimento da verificação e demonstrando uma tendência para publicar rumores difíceis de confirmar de forma independente, o que poderá minar a sua credibilidade junto de públicos mais conservadores.

Inversamente, classificações independentes, como as da Ad Fontes Media, classificam o Axios como uma fonte geralmente fiável que não é necessariamente tendenciosa a favor do Presidente Trump. No entanto, relativamente ao Irão, muitos relatos do Axios foram posteriormente negados por altos funcionários iranianos.

Trump Afirma que o Irão está a Ficar sem Armazenamento

Numa entrevista recente à Fox News, Trump apresentou um cenário alarmista: afirma que o Irão tem "cerca de três dias" antes de a sua infraestrutura petrolífera começar a "explodir por dentro". Ele argumenta que, devido ao bloqueio, o Irão não consegue carregar petróleo em navios-tanque e os seus tanques em terra estão quase cheios.

A sua capacidade está estimada em cerca de 120 milhões de barris, o que significa que, aos níveis atuais de produção iraniana, ficariam cheios em pouco mais de um mês.

Fonte: Bloomberg Finance LP.

A primeira presidência de Trump assistiu a uma queda na produção iraniana de cerca de 3,9 mbd para apenas 2 mbd. A falta de aplicação de sanções durante a presidência de Biden levou a uma recuperação da produção; desde 2024, esta tem oscilado perto dos 3,3/3,4 mbd. As exportações durante o primeiro mandato de Trump caíram quase para zero. No entanto, o Irão mantém algumas capacidades de trânsito através do Mar Cáspio (utilizando swaps), o que significa que é improvável que as exportações atinjam o zero absoluto.

O mesmo material cita análises do AEI (Critical Threats Project) e da Energy Aspects, sugerindo que o Irão se aproxima do seu limite de armazenamento, o que forçaria o encerramento de campos petrolíferos. Uma queda semelhante na produção ocorreu durante a primeira presidência de Trump. Outras estimativas, como as relatadas pelo New York Times e por comentadores da CNN, sugerem um horizonte mais longo: de "duas semanas ou mais" a "dois ou três meses" de produção sustentada antes que o armazenamento se torne um entrave crítico. Isto indica que Trump está a amplificar significativamente a sua retórica em relação ao consenso analítico.

Preços do Brent: Contratos de agosto em novos máximos locais

O preço spot do Brent está a ser negociado em torno dos $106/$108, perto dos níveis máximos de fecho das últimas semanas. Na plataforma xStation, o contrato de julho é atualmente o mais líquido, com um volume de quase 80 000 posições, negociando ligeiramente abaixo dos $102. Entretanto, o contrato de agosto está a atingir novos máximos locais, níveis não vistos nas últimas semanas. Isto sugere que o mercado acredita que as tensões no mercado petrolífero irão persistir.

O Brent para agosto está a ser negociado pouco acima dos $96, embora um teste ao nível dos $100 continue a ser possível.

Contrato de petróleo Brent para agosto na bolsa ICE. Fonte: Bloomberg Finance LP.

O mercado permanece em backwardation significativa, com os preços da parte inicial da curva (front-end) e spot a serem negociados a valores consideravelmente mais elevados. Recentemente, o diferencial (spread) entre o petróleo físico (Dated Brent) e o contrato do mês mais próximo (front-month) chegou a atingir os $15; desde então, comprimiu para menos de $10, fixando-se em níveis de $6/7. Isto não significa que o mercado já não esteja pressionado; pelo contrário, reflete uma subida na parte longa da curva e alguma destruição de procura.

A curva forward está atualmente elevada em comparação com o mês passado. Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Implicações Adicionais para o Mercado

O mercado está envolto em incerteza. O Polymarket estima atualmente as probabilidades de uma paz permanente entre o Irão e os EUA em menos de 33% até 31 de maio, e abaixo de 50% até 30 de junho. Há duas semanas, estas probabilidades eram significativamente mais elevadas. A Goldman Sachs elevou a sua previsão do preço do petróleo para $90 no quarto trimestre de 2026, enquanto o contrato de dezembro está atualmente a ser negociado a $86. O mercado de futuros apenas mostra estabilidade em meados do próximo ano, com cotações a rondar os $75/$80.

Com base na atual perspetiva fundamental, podem esperar-se novos aumentos de preços, particularmente nos contratos diferidos; por isso, é vital monitorizar a situação durante cada rollover. Inversamente, se a paz for alcançada mais cedo, os preços poderão registar uma queda rápida de 10/20%, seguida de uma reavaliação fundamental que provavelmente levaria a uma subida posterior.

Estes cenários não contabilizam uma destruição de procura significativa; no entanto, uma queda na procura semelhante à da pandemia de COVID-19 é improvável. No entanto, para que o mercado se equilibre sob as atuais restrições, a procura teria de cair pelo menos 5 milhões de barris por dia.

Gráfico Petróleo (D1)

Fonte: xStation5

O Brent está a ser negociado no seu valor mais elevado desde 13 de abril. Uma zona de resistência fundamental situa-se nos $105. No caso de uma correção, o primeiro objetivo é a zona dos $95, seguida pela média móvel de 50 períodos perto dos $92.