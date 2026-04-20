A época de divulgação de resultados nos EUA começou de forma visivelmente mais forte do que o mercado esperava, e os primeiros dados da FactSet mostram que as empresas americanas estão a entrar no período de divulgação com uma clara vantagem em relação às expectativas dos analistas. Nesta fase, de acordo com a FactSet, cerca de 10% das empresas do S&P 500 já divulgaram os resultados do primeiro trimestre de 2026, e até 88% superaram as estimativas de lucro por ação. Este valor está bem acima das médias de cinco e dez anos, oferecendo um retrato sólido da situação das empresas americanas no início da fase mais crítica da época de divulgação de resultados. É importante referir que não são apenas os lucros que parecem sólidos — as receitas também se mantêm estáveis, reforçando a opinião de que esta época de divulgação de resultados não é impulsionada exclusivamente pelo EPS. Os dados relativos às receitas são igualmente sólidos, algo que os investidores frequentemente valorizam ainda mais, uma vez que refletem a verdadeira solidez do negócio, em vez de se limitarem a cortes de custos ou à otimização das margens.

Principais conclusões da época de divulgação de resultados do S&P 500

Igualmente importante, a magnitude das surpresas positivas também é impressionante. No total, as empresas estão a reportar lucros 10,8% acima das expectativas, em comparação com uma média de cinco anos de 7,3% e uma média de dez anos de 7,1%. Vale a pena notar que estas médias históricas refletem os resultados da temporada completa para todas as 500 empresas, e não apenas para o subconjunto que reportou até agora, o que torna os números atuais ainda mais impressionantes.

Até ao momento, 84% das empresas do S&P 500 reportaram receitas acima das estimativas, em comparação com uma média de cinco anos de 70% e uma média de dez anos de 67%. A surpresa agregada nas receitas situa-se em 2,0% — em linha com a média de cinco anos, mas acima da média de dez anos de 1,5%.

A taxa de crescimento combinada das receitas para o primeiro trimestre situa-se atualmente em 9,9%, em comparação com 9,8% há uma semana e 9,8% no final de março. A variação é modesta, mas simbolicamente importante — confirma que a melhoria nos resultados é sustentada pelo crescimento efetivo das vendas. Se se mantiver, isto representaria o crescimento de receitas mais forte para o S&P 500 desde o terceiro trimestre de 2022, quando o índice registou um aumento de 11,0%.

Entretanto, o contrato do S&P 500 (US500) mantém-se acima do nível de 7.100 no início da nova semana de negociação, sendo negociado cerca de 7% acima da sua MME de 200 sessões (MME200, linha vermelha).

Fonte: xStation5

Um início forte, mas sem alterações no panorama trimestral global

À primeira vista, a situação pode parecer um tanto paradoxal. Por um lado, o índice apresenta hoje resultados financeiros mais sólidos do que há uma semana. Por outro lado, em comparação com o final de março — o encerramento do primeiro trimestre —, a taxa de crescimento global permanece inalterada. A taxa de crescimento combinada dos lucros, que junta os resultados divulgados com as estimativas para as empresas que ainda não divulgaram, situa-se atualmente nos 13,2%, acima dos 12,2% da semana anterior, mas idêntica ao nível registado a 31 de março.

Se este ritmo se mantiver, marcará o sexto trimestre consecutivo de crescimento dos lucros de dois dígitos, em termos homólogos, para o S&P 500. Isso sublinharia a notável resiliência das empresas norte-americanas, apesar das taxas de juro elevadas, das pressões de custos e do dinamismo económico desigual.

Setores financeiro e de serviços de comunicação lideram, energia pesa

A melhoria observada na última semana foi impulsionada principalmente por surpresas positivas nos lucros nos setores financeiro e de serviços de comunicação. Estes dois segmentos proporcionaram o maior impulso ao crescimento global dos lucros do índice. No entanto, parte desse aumento foi compensado por revisões em baixa das estimativas de lucros no setor da energia.

Analisando o período mais alargado desde 31 de março, a contribuição positiva dos setores financeiro e de serviços de comunicação foi contrabalançada por tendências mais fracas nos setores da energia e dos cuidados de saúde. Em termos práticos, isto significa que, embora o mercado tenha melhorado a curto prazo, não se alterou significativamente em relação ao seu ponto de partida no final do trimestre.

A nível setorial, oito dos onze setores estão a reportar ou deverão reportar um crescimento dos lucros em termos homólogos. Os líderes continuam a ser:

Tecnologia (Tecnologias da Informação),

Materiais e produtores industriais,

Serviços Financeiros,

Serviços Públicos.

Por outro lado, prevê-se que três setores registem quedas nos lucros, sendo o desempenho mais fraco observado em:

Energia,

Cuidados de Saúde.

Fonte: FactSet

O setor financeiro volta a assumir o protagonismo

No que diz respeito às receitas, tal como aconteceu com os lucros, o setor financeiro foi o que mais contribuiu positivamente para a melhoria geral do índice. Os bancos e as instituições financeiras são, em grande parte, responsáveis pelo facto de as receitas totais do mercado apresentarem agora um panorama ligeiramente mais favorável do que há uma semana e do que no final de março.

É importante referir que o crescimento das receitas parece estar distribuído de forma mais uniforme do que o crescimento dos lucros. De acordo com a FactSet, todos os onze setores estão a reportar ou deverão reportar aumentos nas receitas em relação ao ano anterior. Os setores com melhor desempenho são:

Tecnologias da Informação,

Serviços de Comunicação,

Setor Financeiro.

Isto sugere que o crescimento das vendas é generalizado e não se limita a um punhado de empresas tecnológicas de grande capitalização.

As valorizações permanecem elevadas

Uma temporada de resultados sólida não significa que o mercado esteja barato. Pelo contrário, estão a ser apresentados resultados sólidos num contexto de avaliações já elevadas. O rácio P/E (preço/lucro) a 12 meses para o S&P 500 situa-se atualmente em 20,9, com base no preço de fecho de quarta-feira e nas estimativas de EPS (lucro por ação) futuras. Este valor está acima tanto da média de cinco anos, de 19,9, como da média de dez anos, de 18,9. É também superior ao nível de 19,7 registado no final do primeiro trimestre, a 31 de março.

Isto indica que o mercado não só está a precificar um crescimento contínuo dos lucros, como o está a fazer com confiança crescente. Consequentemente, a fasquia para as empresas está a subir. Nas próximas semanas, superar simplesmente as estimativas de consenso poderá não ser suficiente — os investidores estarão a acompanhar de perto a qualidade das receitas, as margens, as orientações para o futuro e os comentários da administração sobre o segundo semestre do ano.

O mercado já está a olhar para além do primeiro trimestre

Os analistas estão claramente a olhar para além do primeiro trimestre. As expectativas para o resto de 2026 continuam ambiciosas, com um crescimento dos lucros projetado de 20,1% para o segundo trimestre, 22,2% para o terceiro trimestre e 19,9% para o quarto trimestre. Para o ano completo, espera-se que os lucros cresçam 18,0% em relação ao ano anterior.

Trata-se de projeções sólidas, mas que também elevam as expectativas. Quanto mais elevadas forem as expectativas, menor será a margem para decepções. Por enquanto, os dados que vão surgindo sustentam uma narrativa positiva, mas à medida que a época avança, é provável que o mercado se torne mais seletivo.

Fonte: FactSet

A fase mais intensa da época ainda está por vir

Até ao momento, foram divulgados os resultados de apenas cerca de um décimo das empresas do S&P 500, o que significa que a fase mais crítica da época ainda está por vir. Na próxima semana, 93 empresas do índice — incluindo 7 componentes do Dow Jones — têm previsto divulgar os resultados do primeiro trimestre. Esta vaga será decisiva para determinar se o atual impulso positivo se transformará numa tendência sustentada.

Por enquanto, a conclusão é relativamente clara: a época de resultados nos EUA começou com bons pressupostos, com surpresas positivas superiores ao habitual e um crescimento sólido tanto nos lucros como nas receitas. O desafio reside no facto de grande parte desta solidez já se refletir nos preços de mercado. As próximas semanas irão, portanto, testar não só o desempenho das empresas, mas também se Wall Street continua disposta a pagar um prémio pelo crescimento.