A sessão de ontem foi marcada por uma divergência clara entre o sentimento geopolítico e os resultados corporativos. Enquanto os mercados acionistas enfrentavam pressão devido ao aumento das tensões no Médio Oriente, os fortes resultados trimestrais de várias das “Magnificent 7” norte-americanas acabaram por sustentar o setor tecnológico e limitaram as perdas no S&P 500. Resultados da Google, Meta, Amazon e Microsoft marcam sessão das Big Tech Os investidores reagiram positivamente aos resultados da Google após esta revelar sinais de um forte crescimento impulsionado pela inteligência artificial nos resultados. O lucro líquido disparou 81 por cento para 62,6 mil milhões de dólares e as receitas subiram 22 por cento para 110 mil milhões de dólares no primeiro trimestre, superando as estimativas. Por outro lado, os resultados da Meta acabaram por trazer um sentimento mais negativo para o mercado. Apesar de um aumento de 33 por cento nas receitas para 56,3 mil milhões de dólares, uma queda no número de utilizadores, o aumento das despesas de capital e o calendário vago do presidente executivo Mark Zuckerberg para lançar modelos de IA melhorados fizeram cair as suas ações 6 por cento nas transações fora de horário. A Amazon acrescentou 8,3 mil milhões de dólares em vendas de computação em Cloud, totalizando 37,6 mil milhões de dólares no trimestre, enquanto um aumento de 40 por cento nas vendas no serviço de Cloud ajudou a impulsionar as receitas totais da Microsoft para um valor recorde de 82,9 mil milhões de dólares e o lucro líquido para 32 mil milhões de dólares. Big Tech acelera investimento em infraestrutura de inteligência artificial Os analistas voltaram a elevar os planos de despesas em infraestrutura de IA para 725 mil milhões de dólares este ano para as Big Tech. Os quatro grandes "hyperscalers" — Amazon, Meta, Microsoft e a Alphabet, esperam gastar em conjunto 77 por cento mais em despesas de capital do que os 410 mil milhões de dólares recordes do ano passado. Gráfico US100 xStation5 Reação do Nasdaq-100 durante o final da tarde da sessão anterior.

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