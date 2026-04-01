Geopolítica: Os mercados estão a precificar a possibilidade de um fim da guerra A sessão de negociação de quarta-feira marca o melhor dia para os mercados europeus em mais de um ano — tendo como catalisador o discurso de Trump na terça-feira, no qual afirmou que os EUA poderiam retirar-se do Irão em apenas duas a três semanas e que nem sequer é necessário um acordo diplomático formal para pôr fim às operações militares; os mercados interpretaram imediatamente isto como um sinal de uma mudança para uma narrativa de «missão cumprida»

A isto acresce uma declaração do presidente iraniano Pezeshkian, que manifestou a sua disponibilidade para pôr fim ao conflito — mas apenas em troca de garantias de segurança formais. Isso foi suficiente para que os mercados bolsistas asiáticos registassem os seus maiores ganhos diários em mais de três anos (MSCI Ásia-Pacífico +4,9%, Kospi +8,5%, Nikkei +5%).

No entanto, investidores cautelosos salientam que Israel ainda não fala de um cessar-fogo, o Wall Street Journal noticia a possível entrada dos Emirados Árabes Unidos no conflito e o Irão não demonstrou, até ao momento, qualquer vontade real de negociar — razão pela qual alguns estrategas, incluindo os da Mizuho, aconselham ceticismo quanto à magnitude da recuperação

O destaque da noite será o discurso de Trump às 3h00 (quinta-feira), no qual se espera que o presidente dos EUA aborde o Irão e, potencialmente, a aliança da NATO, que Trump descreveu recentemente como «fraca». Além disso, o The Telegraph noticiou hoje que Trump está mesmo a considerar a retirada da aliança. O dólar está a enfraquecer, enquanto o ouro e as obrigações estão a ganhar terreno O EURUSD subiu 0,40% para 1,1599, atingindo máximos próximos aos de três meses; o GBPUSD subiu 0,63% para 1,3304; o zloty está a valorizar-se significativamente – o USDPLN desceu 0,42% para 3,6907, enquanto o EURPLN oscila em torno de 4,2808

O ouro continua a sua tendência ascendente (+1,40%, 4.731 $/onça) – desta vez não como um barómetro do medo, mas como uma cobertura contra a inflação que poderá ser impulsionada por uma potencial recuperação económica e pela incerteza contínua nas cadeias de abastecimento; os títulos do Tesouro a 10 anos estão a recuperar, com as taxas de rendibilidade a cair 3,4 pontos base para 4,277% Os preços do petróleo estão a cair – o mercado está a antecipar o fim da guerra O WTI desceu brevemente abaixo da marca simbólica dos 100 dólares por barril e está atualmente a ser negociado a 99,87 dólares (-1,59%); o Brent registou uma descida de 0,35%, para 102,89 dólares

No entanto, o mercado mantém-se um pouco cauteloso — os preços não estão a cair livremente porque o prémio de risco geopolítico permanece em vigor até que o Estreito de Ormuz seja formalmente reaberto e as tropas comecem a regressar a casa Índices bolsistas europeus – subidas generalizadas O Stoxx 600 sobe mais de 2% — o seu maior ganho diário em um ano; o DE40 sobe 0,84% para 23 399 pontos, e o ITA40 ganha 1,60% para 44 949

Os setores com melhor desempenho são os bancos (UCG +6,0%, BNP +4,92%, BBVA +4,4%, HSBC +4,0%) e as empresas de defesa (Rolls-Royce +7%, Rheinmetall +6,8%, Safran +3,6%) — paradoxalmente, o setor da defesa está a subir de preço porque os mercados assumem que o conflito com os EUA é um sinal de um maior investimento europeu na defesa e de um movimento do continente no sentido da autossuficiência.

Na sequência da sessão de terça-feira em Wall Street, onde o S&P 500 subiu 2,9% e o Nasdaq 100 chegou a subir 3,4% — um dos maiores ganhos diários desde maio de 2025. – Os futuros dos índices norte-americanos estão a ser negociados novamente em alta moderada hoje: futuros do US500 +0,75% (6.616), US100 +0,96% (24.135) PMI da Indústria Transformadora Europeia – uma agradável surpresa Os resultados do PMI de março para a indústria europeia trouxeram, em geral, surpresas positivas: a zona euro registou 51,6 pontos (previsão: 51,4) e a Alemanha 52,2 pontos (previsão: 51,7) – o que indica que a maior economia da Europa está efetivamente a sair de meses de fraqueza industrial, impulsionados em parte por perturbações nas cadeias de abastecimento globais

A Suíça é o destaque, com um índice de 53,3 pontos em comparação com uma previsão consensual de apenas 47,0 pontos — um dos maiores desvios positivos em relação às previsões na história deste índice; a Espanha, no entanto, é uma desilusão (48,7 contra uma previsão de 50,4), tal como a Polónia (48,7 — acima das previsões, mas ainda em território de contração abaixo dos 50 pontos)

Vale a pena notar que parte da melhoria no PMI é um efeito estatístico causado por perturbações na cadeia de abastecimento — preços mais elevados e dificuldades logísticas estão a inflar artificialmente o índice; a Reuters salienta, com razão, que «as perturbações na cadeia de abastecimento inflaram os números do crescimento», pelo que os dados devem ser interpretados com alguma cautela Empresas – O que acompanhar hoje O setor químico é um dos maiores beneficiários do conflito e está a apresentar um desempenho excecional neste trimestre — o índice Stoxx 600 Chemicals valorizou cerca de 6% desde o início do ano (contra -1,5% do mercado em geral); a BASF aumentou os preços dos detergentes em 30%, e a Lanxess anunciou um aumento de 40% nos preços dos produtos de enxofre; O Morgan Stanley observa que as empresas químicas europeias podem estar a recuperar a quota de mercado perdida ao longo dos anos para a Ásia

é um dos maiores beneficiários do conflito e está a apresentar um desempenho excecional neste trimestre — o índice Stoxx 600 Chemicals valorizou cerca de 6% desde o início do ano (contra -1,5% do mercado em geral); a BASF aumentou os preços dos detergentes em 30%, e a Lanxess anunciou um aumento de 40% nos preços dos produtos de enxofre; O Morgan Stanley observa que as empresas químicas europeias podem estar a recuperar a quota de mercado perdida ao longo dos anos para a Ásia A Nike provocou uma queda vertiginosa no setor do vestuário desportivo após o fecho do mercado de ontem — a empresa previu uma queda de 2 a 4% nas receitas para o trimestre atual (contra um aumento esperado de 2%), e as suas ações desceram 9,1% nas negociações após o fecho do mercado; O Citi alerta para um efeito de contágio negativo para a Adidas, a Puma e a JD Sports — a JD Sports está particularmente vulnerável devido à sua elevada exposição aos produtos da Nike na Europa

provocou uma queda vertiginosa no setor do vestuário desportivo após o fecho do mercado de ontem — a empresa previu uma queda de 2 a 4% nas receitas para o trimestre atual (contra um aumento esperado de 2%), e as suas ações desceram 9,1% nas negociações após o fecho do mercado; O Citi alerta para um efeito de contágio negativo para a Adidas, a Puma e a JD Sports — a JD Sports está particularmente vulnerável devido à sua elevada exposição aos produtos da Nike na Europa LVMH encerrou o pior trimestre da sua história — as ações caíram 28% no primeiro trimestre de 2026, um desempenho pior do que durante a crise financeira de 2008, a pandemia da COVID-19 e a bolha das pontocom; A fortuna de Bernard Arnault diminuiu em 55,4 mil milhões de dólares; a empresa está atualmente a ser negociada a menos de 20 vezes os lucros futuros

encerrou o pior trimestre da sua história — as ações caíram 28% no primeiro trimestre de 2026, um desempenho pior do que durante a crise financeira de 2008, a pandemia da COVID-19 e a bolha das pontocom; A fortuna de Bernard Arnault diminuiu em 55,4 mil milhões de dólares; a empresa está atualmente a ser negociada a menos de 20 vezes os lucros futuros O Citi está a elevar hoje três ações do setor da defesa para «Comprar»: Babcock, Leonardo e TKMS, citando avaliações atrativas na sequência da recente correção; Entretanto, o JPMorgan está a elevar a Unibail-Rodamco-Westfield para «Sobreponderar» e a Engie para «Sobreponderar»; A Ferrari recebe uma classificação de «Comprar» da Jefferies com um preço-alvo de 350 euros

está a elevar hoje três ações do setor da defesa para «Comprar»: Babcock, Leonardo e TKMS, citando avaliações atrativas na sequência da recente correção; Entretanto, o JPMorgan está a elevar a Unibail-Rodamco-Westfield para «Sobreponderar» e a Engie para «Sobreponderar»; A Ferrari recebe uma classificação de «Comprar» da Jefferies com um preço-alvo de 350 euros A Equinor foi colocada na lista de «venda» da SEB Equities – os analistas apontam para uma «queda significativa» nas avaliações atuais, pois acreditam que o período de superlucros decorrentes do conflito atual é temporário; esta é uma visão contrária interessante em meio ao entusiasmo geral

foi colocada na lista de «venda» da SEB Equities – os analistas apontam para uma «queda significativa» nas avaliações atuais, pois acreditam que o período de superlucros decorrentes do conflito atual é temporário; esta é uma visão contrária interessante em meio ao entusiasmo geral Orlen assinou um acordo preliminar para adquirir a Polyolefins da Grupa Azoty – uma importante medida de consolidação no setor petroquímico polaco, num contexto de perturbações na cadeia de abastecimento global

assinou um acordo preliminar para adquirir a Polyolefins da Grupa Azoty – uma importante medida de consolidação no setor petroquímico polaco, num contexto de perturbações na cadeia de abastecimento global OpenAI foi avaliada em 852 mil milhões de dólares na sequência de uma ronda de financiamento de 122 mil milhões de dólares — uma das maiores rondas de investimento privado na história da tecnologia; para as empresas europeias de IA, isto sinaliza que o apetite de investimento em inteligência artificial continua forte, apesar da turbulência geopolítica

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