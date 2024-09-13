Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
POLYGON

POLYGON - Negoceie CFDs sobre Criptomoedas

Instrumento cujo preço se baseia nas cotações do POLYGON to dólar americano
SOBRE OS INSTRUMENTOS

Invista em CFDs sobre POLYGON

A Polygon, anteriormente conhecida como Matic Network, é um protocolo blockchain de nova geração que melhora a escalabilidade e a interoperabilidade do ecossistema Ethereum. Através da sua avançada tecnologia de escalonamento Layer-2, a Polygon oferece transações mais rápidas e com custos mais reduzidos, respondendo a um dos desafios mais persistentes da Ethereum — a congestão da rede e as elevadas taxas de gas.

Na XTB, a Polygon está disponível como CFD, um produto arriscado com o nome Polygon. Lembre-se de que negociar com alavancagem financeira é arriscado e pode levar à perda de capital.

Aprenda como investir na Polygon com o nosso guia completo. 

Como a Polygon surgiu?

Concebida como uma framework abrangente para construir e ligar blockchains compatíveis com Ethereum, a Polygon oferece aos programadores ferramentas poderosas para criar aplicações descentralizadas (dApps) totalmente interoperáveis com a Ethereum. A sua arquitetura permite que os projetos aproveitem a robusta segurança da Ethereum, beneficiando simultaneamente de maior velocidade e custos inferiores, possibilitando inovação escalável em toda a Web3.

A Polygon ganhou reconhecimento internacional pelo seu papel crucial na escalabilidade da Ethereum e por parcerias estratégicas com grandes empresas tecnológicas como a Meta Platforms (Instagram), que adotou a infraestrutura da Polygon para explorar integrações de NFTs e soluções de identidade digital baseadas em blockchain.

O projeto foi fundado em 2017 por Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal e Anurag Arjun, três programadores visionários da Índia. Inicialmente lançada como Matic Network, foi rebatizada para Polygon em fevereiro de 2021 para refletir a sua ambição expandida: evoluir de uma única solução de escalonamento Layer-2 para um ecossistema multichain comparável ao Polkadot, Cosmos e Avalanche, embora ancorado de forma única na base comprovada da Ethereum.

Hoje, a Polygon destaca-se como um agregador Layer-2 que suporta múltiplas blockchains além da Ethereum. Esta evolução transformou-a numa camada de infraestrutura essencial para a internet descentralizada, onde escalabilidade, eficiência e acessibilidade convergem para impulsionar a próxima geração de inovação blockchain.

Pontos-chave sobre a Polygon

  • A Polygon reforça a escalabilidade e interoperabilidade da Ethereum através de tecnologia Layer-2 avançada.
  • A plataforma oferece transações rápidas e de baixo custo, resolvendo problemas de congestão e taxas elevadas da Ethereum.
  • Fundada em 2017, rebatizada em 2021, expandiu-se para um ecossistema multichain.
  • Parcerias estratégicas, incluindo com a Meta (Instagram), aceleraram a adoção mainstream da Polygon.
  • O consenso proof-of-stake da Polygon garante segurança, eficiência energética e sustentabilidade, sendo uma infraestrutura chave para Web3 e NFTs.

Maiores Detentores e Operadores

  • Fundadores e Equipa: Tal como noutros projetos blockchain, os fundadores e a equipa de desenvolvimento detêm uma parte significativa do token nativo POL (anteriormente MATIC), alinhando incentivos com o sucesso a longo prazo da rede.
  • Validadores e Stakers: A Polygon utiliza um mecanismo de consenso proof-of-stake (PoS). Validadores e stakers detêm quantidades relevantes de POL, assegurando a rede e desempenhando um papel central no ecossistema.
  • Investidores Iniciais e Consultores: Uma parte do fornecimento inicial foi distribuída a investidores e parceiros estratégicos que continuam a desempenhar um papel importante na governação e evolução da plataforma.

Investidores da Polygon

A Polygon atraiu investidores de alto perfil, reforçando a confiança no seu potencial:

  • Mark Cuban: O bilionário e dono dos Dallas Mavericks anunciou publicamente o seu apoio ao projeto.
  • Sequoia Capital India: Um dos maiores fundos de capital de risco do mundo investiu na Polygon, reforçando o seu credenciamento institucional.
  • Binance Labs: A divisão de investimentos da Binance foi um dos primeiros apoiantes, contribuindo para a adoção inicial.

A Mania de 2021

O ano de 2021 marcou uma mudança decisiva para a Polygon:

  • Explosão do DeFi: Muitos protocolos migraram para a Polygon para beneficiar de baixas taxas e transações rápidas, aumentando drasticamente o número de utilizadores e o TVL.
  • Adoção generalizada: Projetos como Aave, SushiSwap e Curve Finance integraram a Polygon, expandindo liquidez e acessibilidade.
  • Boom dos NFTs: Criadores e marketplaces adotaram a Polygon devido aos seus custos reduzidos, permitindo mintagem e negociação de NFTs de forma mais eficiente.

Características de Investimento

A Polygon destaca-se como uma das soluções Layer-2 mais influentes:

  1. Vantagem de escalabilidade: Permite milhares de transações por segundo a custos mínimos, reduzindo a pressão na Ethereum.
  2. Ecossistema de programadores: Abriga milhares de dApps em DeFi, gaming e NFTs, sendo uma das redes mais utilizadas.
  3. Parcerias fortes: Integrações com Instagram, Adobe, Reddit e Starbucks reforçam o seu papel de ponte entre tecnologia tradicional e Web3.
  4. Sustentabilidade: Tornou-se carbono neutra em 2022, alinhando-se com tendências ESG.
  5. Tokenomics deflacionária: O mecanismo de burn do token POL reduz a oferta ao longo do tempo, apoiando a valorização.

Principais Catalisadores e Riscos

Catalisadores

  • Crescente adoção por grandes empresas.
  • Melhorias contínuas no Ethereum que complementam a Polygon.
  • Crescimento de Web3, DeFi, NFTs e metaverso.
  • Avanços em ZK-rollups como a Polygon zkEVM.
  • Aumento da base de programadores e investidores.

Riscos

  • Forte dependência do ecossistema Ethereum.
  • Concorrência intensa (Arbitrum, Optimism, Avalanche, etc.).
  • Incerteza regulatória global.
  • Potenciais vulnerabilidades técnicas.
  • Possível concentração do token POL entre validadores e investidores iniciais.

Parceria com a Meta Platforms

Em 2022, a Polygon anunciou uma parceria marcante com a Meta (Facebook) e o Instagram. A Meta escolheu a Polygon para suportar funcionalidades de NFTs, permitindo que utilizadores exibissem e verificassem colecionáveis digitais diretamente nos seus perfis.

Motivos da escolha:

  • Elevada escalabilidade
  • Baixos custos
  • Compromisso ambiental através de neutralidade carbónica
  • Impacto no metaverso: A parceria posicionou a Polygon como infraestrutura-chave para ativos digitais, gaming e aplicações imersivas.
2.0% do preço merc
-
-
-
24h de Sábado 4:00 até 6ª feira 22:00

Factos interessantes

Rebranding: A Polygon começou como Matic Network e passou por um rebranding em 2021. Em 2024, o token MATIC foi substituído por POL, marcando uma nova fase no crescimento do ecossistema e na expansão da sua tecnologia.

Layer-2 Scaling: A Polygon funciona como uma solução Layer-2, processando transações fora da cadeia principal da Ethereum para reduzir a congestão e diminuir drasticamente as taxas de gás.

Security Through Ethereum: Apesar de ser uma rede Layer-2, a Polygon herda a segurança da Ethereum através dos seus validadores proof-of-stake, mantendo um elevado nível de confiança e estabilidade.

Partnership with Meta Platforms: Em 2022, a Polygon fez uma parceria com a Meta para explorar oportunidades em NFTs e metaverso, incluindo integração direta com o Instagram. A Meta escolheu a Polygon para suportar funcionalidades de NFTs, permitindo que utilizadores exibissem e verificassem colecionáveis digitais diretamente nos seus perfis.

EVM Compatibility: A Polygon é totalmente compatível com a Ethereum Virtual Machine (EVM), permitindo aos programadores migrar facilmente dApps existentes da Ethereum para a sua rede mais rápida e barata.

Ecosystem Fund: O projeto lançou um fundo de ecossistema dedicado para apoiar startups e programadores que desenvolvem dentro da rede Polygon, impulsionando inovação e crescimento sustentável.
 

FAQ

Tem dúvidas?

XTB oferece CFDs sobre criptomoedas

Polygon é um framework blockchain Layer-2 projetado para tornar a Ethereum mais rápida e eficiente. Ele processa transações fora da cadeia principal da Ethereum, reduzindo congestionamentos e taxas de gas, enquanto mantém compatibilidade e segurança através da camada base da Ethereum. Isso permite que os programadores construam aplicações descentralizadas (dApps) escaláveis com custos mais baixos e confirmações mais rápidas.

A mudança de Matic Network para Polygon em 2021 refletiu a visão ampliada do projeto — evoluir de uma única solução de escalabilidade Layer-2 para um ecossistema multi-chain semelhante ao Polkadot ou Cosmos, mas ancorado no modelo de segurança confiável da Ethereum. A mudança simbolizou a ambição da Polygon de conectar múltiplas blockchains e suportar uma interoperabilidade mais ampla.

 

A Polygon foi fundada em 2017 por três desenvolvedores indianos: Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal e Anurag Arjun. O objetivo deles era resolver os problemas de escalabilidade da Ethereum e criar um framework que permitisse um desenvolvimento blockchain mais rápido e acessível.

A Polygon se destaca por sua compatibilidade com Ethereum, alta escalabilidade e baixas taxas. Atua como uma extensão da Ethereum, oferecendo aos desenvolvedores o mesmo ambiente de programação, mas com transações mais rápidas e baratas. Seu consenso proof-of-stake (PoS) garante tanto eficiência quanto segurança.

 

A Polygon é conhecida por sua abordagem ecológica, tornando-se uma das primeiras grandes redes blockchain a alcançar a neutralidade de carbono. Compensa as emissões de suas operações e continua trabalhando para um futuro carbono-negativo, alinhando-se com metas globais de sustentabilidade.

 

Em 2022, a Polygon fez uma parceria com a Meta Platforms para viabilizar funcionalidades de NFT no Instagram. A integração permitiu que os usuários exibissem e negociassem colecionáveis digitais de forma contínua, introduzindo a tecnologia blockchain para milhões de usuários mainstream e destacando o papel da Polygon no ecossistema do metaverso.

Sim. A Polygon é totalmente compatível com a Ethereum Virtual Machine (EVM), permitindo que os desenvolvedores migrem seus dApps da Ethereum diretamente, sem precisar reescrever código. Isso torna a Polygon uma opção atraente para equipes que buscam escalar seus projetos de forma eficiente.

A Polygon usa consenso proof-of-stake, onde validadores e delegadores aplicam tokens POL para ajudar a proteger a rede. Os validadores processam transações e criam novos blocos, enquanto os delegadores recebem recompensas ao apoiar validadores confiáveis.

 

A Polygon suporta uma ampla gama de aplicações, incluindo plataformas DeFi, marketplaces de NFT, ecossistemas de jogos e soluções empresariais. Sua velocidade, baixo custo e ambiente amigável para desenvolvedores fazem dela uma das soluções de escalabilidade mais adotadas na indústria blockchain.

 

A Polygon pretende se tornar uma camada de infraestrutura central para Web3, permitindo interoperabilidade entre múltiplas blockchains. Com forte suporte institucional, desenvolvimento contínuo do ecossistema e crescimento de casos de uso no mundo real, a perspectiva de longo prazo da Polygon permanece sólida à medida que a demanda por soluções blockchain escaláveis se expande globalmente.

Um CFD sobre criptomoedas (Contract For Difference) é um instrumento financeiro que permite aos investidores especular sobre o movimento do preço de uma determinada criptomoeda, como a Bitcoin ou a Ethereum, sem realmente detê-la.

Existem muitas corretoras diferentes que oferecem negociação de criptomoedas, mas a melhor corretora para si irá depender das suas necessidades e preferências individuais. Algumas coisas a considerar ao escolher um corretora para negociar criptomoedas incluem: taxas, métodos de pagamento, facilidade de uso, segurança e reputação. É melhor comparar os recursos e as taxas oferecidas por diferentes corretoras para encontrar aquela que é mais adequada para si.

A viabilidade da criptomoeda como investimento depende da tolerância ao risco e dos objetivos de investimento de um investidor. As criptomoedas podem ser altamente voláteis, o que pode levar a altos lucros ou perdas. Não são ainda são reguladas por nenhuma autoridade financeira, portanto, carregam um nível de risco mais alto do que os investimentos tradicionais.

Não é possível determinar a "melhor" criptomoeda para os iniciantes investirem, pois a adequação de um determinado investimento irá depender das metas financeiras e da tolerância ao risco de um investidor. É importante que os investidores pesquisem minuciosamente e considerem as suas opções antes de tomar qualquer decisão de investimento.

