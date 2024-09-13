SOBRE OS INSTRUMENTOS

A Polygon, anteriormente conhecida como Matic Network, é um protocolo blockchain de nova geração que melhora a escalabilidade e a interoperabilidade do ecossistema Ethereum. Através da sua avançada tecnologia de escalonamento Layer-2, a Polygon oferece transações mais rápidas e com custos mais reduzidos, respondendo a um dos desafios mais persistentes da Ethereum — a congestão da rede e as elevadas taxas de gas.

Na XTB, a Polygon está disponível como CFD, um produto arriscado com o nome Polygon. Lembre-se de que negociar com alavancagem financeira é arriscado e pode levar à perda de capital.

Aprenda como investir na Polygon com o nosso guia completo.

Como a Polygon surgiu?

Concebida como uma framework abrangente para construir e ligar blockchains compatíveis com Ethereum, a Polygon oferece aos programadores ferramentas poderosas para criar aplicações descentralizadas (dApps) totalmente interoperáveis com a Ethereum. A sua arquitetura permite que os projetos aproveitem a robusta segurança da Ethereum, beneficiando simultaneamente de maior velocidade e custos inferiores, possibilitando inovação escalável em toda a Web3.

A Polygon ganhou reconhecimento internacional pelo seu papel crucial na escalabilidade da Ethereum e por parcerias estratégicas com grandes empresas tecnológicas como a Meta Platforms (Instagram), que adotou a infraestrutura da Polygon para explorar integrações de NFTs e soluções de identidade digital baseadas em blockchain.

O projeto foi fundado em 2017 por Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal e Anurag Arjun, três programadores visionários da Índia. Inicialmente lançada como Matic Network, foi rebatizada para Polygon em fevereiro de 2021 para refletir a sua ambição expandida: evoluir de uma única solução de escalonamento Layer-2 para um ecossistema multichain comparável ao Polkadot, Cosmos e Avalanche, embora ancorado de forma única na base comprovada da Ethereum.

Hoje, a Polygon destaca-se como um agregador Layer-2 que suporta múltiplas blockchains além da Ethereum. Esta evolução transformou-a numa camada de infraestrutura essencial para a internet descentralizada, onde escalabilidade, eficiência e acessibilidade convergem para impulsionar a próxima geração de inovação blockchain.

Pontos-chave sobre a Polygon

A Polygon reforça a escalabilidade e interoperabilidade da Ethereum através de tecnologia Layer-2 avançada.

A plataforma oferece transações rápidas e de baixo custo, resolvendo problemas de congestão e taxas elevadas da Ethereum.

Fundada em 2017, rebatizada em 2021, expandiu-se para um ecossistema multichain.

Parcerias estratégicas, incluindo com a Meta (Instagram), aceleraram a adoção mainstream da Polygon.

O consenso proof-of-stake da Polygon garante segurança, eficiência energética e sustentabilidade, sendo uma infraestrutura chave para Web3 e NFTs.

Maiores Detentores e Operadores

Fundadores e Equipa: Tal como noutros projetos blockchain, os fundadores e a equipa de desenvolvimento detêm uma parte significativa do token nativo POL (anteriormente MATIC), alinhando incentivos com o sucesso a longo prazo da rede.

Tal como noutros projetos blockchain, os fundadores e a equipa de desenvolvimento detêm uma parte significativa do token nativo POL (anteriormente MATIC), alinhando incentivos com o sucesso a longo prazo da rede. Validadores e Stakers: A Polygon utiliza um mecanismo de consenso proof-of-stake (PoS). Validadores e stakers detêm quantidades relevantes de POL, assegurando a rede e desempenhando um papel central no ecossistema.

A Polygon utiliza um mecanismo de consenso proof-of-stake (PoS). Validadores e stakers detêm quantidades relevantes de POL, assegurando a rede e desempenhando um papel central no ecossistema. Investidores Iniciais e Consultores: Uma parte do fornecimento inicial foi distribuída a investidores e parceiros estratégicos que continuam a desempenhar um papel importante na governação e evolução da plataforma.

Investidores da Polygon

A Polygon atraiu investidores de alto perfil, reforçando a confiança no seu potencial:

Mark Cuban: O bilionário e dono dos Dallas Mavericks anunciou publicamente o seu apoio ao projeto.

O bilionário e dono dos Dallas Mavericks anunciou publicamente o seu apoio ao projeto. Sequoia Capital India: Um dos maiores fundos de capital de risco do mundo investiu na Polygon, reforçando o seu credenciamento institucional.

Um dos maiores fundos de capital de risco do mundo investiu na Polygon, reforçando o seu credenciamento institucional. Binance Labs: A divisão de investimentos da Binance foi um dos primeiros apoiantes, contribuindo para a adoção inicial.

A Mania de 2021

O ano de 2021 marcou uma mudança decisiva para a Polygon:

Explosão do DeFi: Muitos protocolos migraram para a Polygon para beneficiar de baixas taxas e transações rápidas, aumentando drasticamente o número de utilizadores e o TVL.

Muitos protocolos migraram para a Polygon para beneficiar de baixas taxas e transações rápidas, aumentando drasticamente o número de utilizadores e o TVL. Adoção generalizada : Projetos como Aave, SushiSwap e Curve Finance integraram a Polygon, expandindo liquidez e acessibilidade.

: Projetos como Aave, SushiSwap e Curve Finance integraram a Polygon, expandindo liquidez e acessibilidade. Boom dos NFTs: Criadores e marketplaces adotaram a Polygon devido aos seus custos reduzidos, permitindo mintagem e negociação de NFTs de forma mais eficiente.

Características de Investimento

A Polygon destaca-se como uma das soluções Layer-2 mais influentes:

Vantagem de escalabilidade: Permite milhares de transações por segundo a custos mínimos, reduzindo a pressão na Ethereum. Ecossistema de programadores: Abriga milhares de dApps em DeFi, gaming e NFTs, sendo uma das redes mais utilizadas. Parcerias fortes: Integrações com Instagram, Adobe, Reddit e Starbucks reforçam o seu papel de ponte entre tecnologia tradicional e Web3. Sustentabilidade: Tornou-se carbono neutra em 2022, alinhando-se com tendências ESG. Tokenomics deflacionária: O mecanismo de burn do token POL reduz a oferta ao longo do tempo, apoiando a valorização.

Principais Catalisadores e Riscos

Catalisadores

Crescente adoção por grandes empresas.

Melhorias contínuas no Ethereum que complementam a Polygon.

Crescimento de Web3, DeFi, NFTs e metaverso.

Avanços em ZK-rollups como a Polygon zkEVM.

Aumento da base de programadores e investidores.

Riscos

Forte dependência do ecossistema Ethereum.

Concorrência intensa (Arbitrum, Optimism, Avalanche, etc.).

Incerteza regulatória global.

Potenciais vulnerabilidades técnicas.

Possível concentração do token POL entre validadores e investidores iniciais.

Parceria com a Meta Platforms

Em 2022, a Polygon anunciou uma parceria marcante com a Meta (Facebook) e o Instagram. A Meta escolheu a Polygon para suportar funcionalidades de NFTs, permitindo que utilizadores exibissem e verificassem colecionáveis digitais diretamente nos seus perfis.

Motivos da escolha: