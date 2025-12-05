Netflix kupuje Warner Bros – Čo to znamená pre streamovací sektor a finančné trhy?

- Netflix kupuje Warner Bros a HBO Max
- Netflix kupuje Warner Bros a HBO Max
Netflix oznámil dokončenie dohody o kúpe legendárneho štúdia Warner Bros, uviedla spoločnosť v piatkovom vyhlásení. Transakcia zahŕňa aj streamovaciu službu HBO Max a súvisiace aktíva. Nová akvizícia bude Netflix stáť celkovo 72 miliárd dolárov.
Získanie jedného z konkurentov výrazne zvyšuje trhový podiel Netflixu. Spojenie umožní Netflixu získať jasný náskok a opäť sa stať neohrozeným lídrom v oblasti streamovania – minimálne z hľadiska podielu na trhu.
Investori však spočiatku reagujú skepticky. Cena akcií dočasne klesla až o 5 %, než sa vrátila bližšie k otváracej úrovni. Prečo?
Spojenie dvoch takto veľkých subjektov pritiahne pozornosť regulátorov, a to nielen v USA, ale aj v zahraničí. Kontrola nad tak veľkou časťou trhu vyvoláva vážne obavy o zachovanie konkurencie. Niektorí investori už začínajú premietať do cien rizikovú prirážku spojenú s reguláciou.
Je ťažké presne odhadnúť, aký bude konečný dopad tejto akvizície Netflixu na trh. Ak sa regulačné riziko nenaplní, môže to byť začiatok novej éry, v ktorej sa Netflix opäť stane „predvolenou“ streamovacou platformou. Zároveň však tak veľká akvizícia vyvolá výrazný tlak na finančné výsledky spoločnosti.
NFLX.US (D1)
Zdroj: xStation5
📈 US100 roste o 2,1 %
