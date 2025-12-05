Santa Claus rally – mýtus, štatistika alebo reálna trhová príležitosť v roku 2025?

Na akciových trhoch sa december považuje za mesiac, kedy je Santa Claus povinný priniesť zisky, a investori často očakávajú rast na konci roka. Štatistiky však rýchlo schladia očakávania: december nie je mesiacom s najvyšším priemerným výnosom, no vyniká tým, že len zriedka končí poklesom. V praxi tak investori získavajú mesiac s vysokou spoľahlivosťou, počas ktorého trh častejšie odmeňuje trpezlivosť než trestá prehnaný optimizmus.
Klasická Santa Claus rally zahŕňa veľmi špecifickú a krátku časť roka. Štatisticky pozostáva zo siedmich obchodných seáns – posledných piatich dní decembra a prvých dvoch januára, ktoré sa berú ako jeden celok. Počas tohto obdobia sa pozitívne výnosy a nadpriemerný výkon indexov objavujú častejšie ako inokedy, čo vytvorilo mýtus o decembri ako o mesiaci, keď je trh takmer povinný priniesť darček v podobe ziskov.
Historické údaje pre hlavné indexy v USA a Európe ukazujú, že december nie je dominantný z hľadiska priemerných mesačných výnosov, hoci sa zvyčajne radí do hornej polovice tabuľky. Priemerné decembrové výnosy širokých akciových indexov sa typicky pohybujú medzi 2 % až 3 %, zatiaľ čo najsilnejšie mesiace môžu presiahnuť štyri percentá. Zároveň je podiel decembrov končiacich poklesom výrazne nižší než v prípade väčšiny ostatných mesiacov, čo posilňuje povesť konca roka ako relatívne predvídateľného obdobia.
Z praktického pohľadu teda december nie je kráľom výkonnosti, no patrí medzi najpredvídateľnejšie mesiace z hľadiska smerovania trhu.
Priemerné mesačné výnosy indexu S&P 500
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Priemerné mesačné výnosy indexu DAX
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Mechanizmus za touto anomáliou je do veľkej miery poháňaný správaním investorov a procesmi v rámci inštitucionálnych fondov. Koniec roka je obdobím, keď sa uzatvárajú výkonnostné knihy a upravujú pozície, čo podporuje rotáciu kapitálu z defenzívnych aktív do akcií, ktoré zlepšujú prezentáciu portfólia. Daňový motív zohráva taktiež dôležitú úlohu – niektorí investori realizujú straty v decembri, aby znížili daňový základ, a v januári sa vracajú späť na trh, čím zvyšujú dopyt. Nižšia likvidita a sviatočná nálada znamenajú, že aj mierny prílev nákupných príkazov môže vyvolať výraznejšie cenové pohyby než za normálnych podmienok, čo posilňuje vnímanie prirodzenej tendencie trhov rásť v tomto období.
Môže záver roka 2025 zopakovať efekt Santa Claus rally?
V roku 2025 sa príbeh o Santa Claus rally stretáva s nezvyčajne náročným východiskovým bodom. Hlavné indexy v USA, Európe a na varšavskej burze sa pohybujú blízko historických maxím, pričom niektoré dosiahli nové rekordy po sérii veľmi silných mesiacov. Takýto vývoj zvyšuje riziko výberu ziskov a citlivosť trhu na negatívne prekvapenia, no nevylučuje pokračovanie rastu, ak sa objavia podporné makroekonomické signály. Potenciálna decembrová rally závisí menej od sezónnosti a viac od toho, či investori získajú dôvody na udržanie pozícií pri rekordne vysokých valuáciách.
Kľúčovú úlohu zohráva politika amerického Fedu. Decembrové zasadnutie Fedu sa môže stať katalyzátorom ďalšej vlny rizikového apetítu. Zníženie úrokových sadzieb v kombinácii s holubičou rétorikou podporuje dopyt po rizikových aktívach, zatiaľ čo nezmenené sadzby alebo jastrabí tón môžu obmedziť priestor pre Santa Claus rally. Akékoľvek odloženie rozhodnutia alebo opatrnejší postoj môže vyvolať sklamanie v období, ktoré je historicky spojené skôr s pokojnými ziskami ako s prudkými korekciami.
Sezónne grafy indexov SPX a DAX ukazujú, že december je mesiac relatívne stabilnej pozitívnej výkonnosti. Hoci nie je mesiacom s najvyšším priemerným výnosom, zriedkavé poklesy vytvárajú pozitívnu bilanciu, ktorá – v kombinácii s aktuálnym momentom a rozhodnutím Fedu – môže podporiť Santa Claus rally.
Riziká však nemožno ignorovať. Vysoké valuácie akcií zvyšujú citlivosť na makroekonomické alebo geopolitické šoky. Santa Claus rally zostáva možným scenárom, no s miernou pravdepodobnosťou a nemala by byť považovaná za istotu. Sezónnosť je užitočný doplnkový indikátor, no nenahrádza fundamentálnu analýzu a riadenie rizík.
Santa Claus rally zostáva jednou z najznámejších sezónnych anomálií na trhoch. Rok 2025 ponúka zaujímavé prostredie pre jej možné zopakovanie, keďže kombinuje silný moment, rekordné úrovne indexov a možný vplyv rozhodnutí menovej politiky. Táto kombinácia faktorov uprednostňuje scenár mierneho rastu alebo stabilizácie, no aj silnejší záver roka zostáva možný. Sezónnosť môže podporiť rozvoj trendu, no nenahrádza komplexné posúdenie makroekonomického prostredia a rizikových faktorov, ktoré sú pre správanie trhu kľúčové.
