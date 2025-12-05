US100 rastie po údajoch PCE 📈

Futures na Nasdaq 100 (US100) dnes stúpajú o viac než 0,5 %, pričom sentiment podporuje pre trh priaznivá správa o PCE. Inflačné očakávania zodpovedali odhadom trhu, zatiaľ čo osobná spotreba a príjmy sa vo veľkej miere zhodovali s projekciami ekonómov.
- Predbežné údaje z University of Michigan za december taktiež podporili býčiu náladu na Wall Street, keď ukázali zlepšenie spotrebiteľskej dôvery spolu s poklesom inflačných očakávaní v jednoročnom aj päťročnom horizonte. Táto kombinácia posilňuje presvedčenie investorov o reálnom decembrovom znížení sadzieb a o “nízkorizikovom” holubičom scenári menovej politiky do roku 2026, čo by mohlo podporiť rizikové aktíva a zároveň vyvinúť tlak na výnosy a americký dolár.
- Stretnutie medzi čínskym vicepremiérom He Lifengom a americkým ministrom financií Scottom Bessentom pravdepodobne dopadlo pozitívne, keďže čínski predstavitelia vydali optimistické vyhlásenie o zámere rozšíriť spoluprácu so Spojenými štátmi.
- K zlepšujúcemu sa apetítu po riziku prispeli aj akcie spoločnosti CoreWeave (CRWV.US), jedného z najviac vypredávaných technologických titulov tohto roka, ktoré za posledných päť seáns vystrelili o viac než 23 %. Tento vývoj odzrkadľuje slabnúce obavy zo zbytočne vysokých výdavkov na AI infraštruktúru. Analytici spoločnosti Roth Capital Partners udelili spoločnosti rating „kúpiť“ a cieľovú cenu 110 USD.
Zdroj: xStation5
Technologické akcie výrazne rastú, a to nielen v oblasti infraštruktúry a polovodičov, ale aj v segmente softvéru. Salesforce (CRM.US) posilňuje po silných výsledkoch za uplynulé obdobie. Budúci týždeň prinesie kľúčové správy od spoločností Adobe, Oracle a Synopsys, ktorých výsledky môžu formovať sentiment v celom softvérovom sektore.
Zdroj: xStation5
Oracle (ORCL.US, D1)
Akcie spoločnosti Oracle vzrástli takmer o 20 % z novembrových miním, no stále sa nachádzajú približne 5 % pod 200-dňovým EMA a asi 50 % pod historickými maximami.
Očakávané výsledky (v stredu) môžu spôsobiť zvýšenú volatilitu oboma smermi.
Zdroj: xStation5
