OPEC drží ťažbu stabilnú

- Produkcia OPEC v novembri zostala stabilná na úrovni 29 mil. barelov denne.
- Ceny ropy medziročne klesli o 15 %.
- OPEC+ plánuje prestávku v zvyšovaní ťažby počas 1. štvrťroka 2026.
- Spojené arabské emiráty mierne zvýšili produkciu, zatiaľ čo iné krajiny ako Irán či Saudská Arábia ju znížili.
Ťažba ropy zo strany OPEC zostala v novembri prakticky nezmenená, keď priemerná denná produkcia dosiahla približne 29 miliónov barelov denne, ako ukazuje nový prieskum agentúry Bloomberg. Kartel tak pokračuje v opatrnej stratégii napriek známkam prebytku na globálnych trhoch, ktorý tlačí ceny smerom nadol.
V posledných mesiacoch sa organizácia OPEC+ (OPEC a jeho spojenci vrátane Ruska) dohodla na postupnom zvyšovaní ťažby, avšak tempo rastu výrazne spomalilo. Dôvodom je očakávaný prebytok ponuky v roku 2026, keď sa podľa odhadov rast produkcie – tak zo strany OPEC, ako aj mimo neho – prekročí spotrebiteľský dopyt. Ceny ropy klesli od začiatku roka o 15 % a pohybujú sa okolo 63 USD za barel, čo je najnižšia úroveň za posledných päť rokov.
Saudská Arábia, hlavný hráč v rámci OPEC+, nedávno oznámila, že pozastaví ďalšie zvyšovanie ťažby v 1. štvrťroku 2026. Tento krok má odzrkadliť sezónny pokles dopytu a zároveň umožniť vyhodnotenie vplyvu geopolitických udalostí v Rusku a Venezuele.
V novembri mierne zvýšili produkciu Spojené arabské emiráty, o približne 60 000 barelov denne, čím sa dostali na 3,61 milióna barelov denne – čo prekračuje ich oficiálnu kvótu v rámci OPEC+. Naopak menší pokles ťažby zaznamenali krajiny ako Irán, Gabon a dokonca aj Saudská Arábia.
Analytici zároveň upozorňujú, že hoci OPEC+ v apríli prekvapil trh rýchlym obnovením ťažby po covidovom období, mnohé členské krajiny nedosahujú plánované objemy. Niektoré pre technické problémy, iné kvôli predchádzajúcemu prekročeniu kvót.
V rámci novembrového online stretnutia sa aliancia dohodla na revízii produkčných kapacít jednotlivých členov, čo má viesť k realistickejším kvótam do budúcnosti. Ďalšia online konferencia kľúčových členov OPEC+ je naplánovaná na 4. januára 2026, kde sa bude vyhodnocovať plán na zmrazenie ťažby v prvom kvartáli.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americkej ropy WTI prerazila nad predchádzajúcu rezistenciu a aktuálne sa obchoduje na úrovni 60,35 USD. Tento rast potvrdzuje silné momentum a býčí impulz. Kĺzavé priemery EMA 50 (59,47 USD) a SMA 100 (59,27 USD) boli taktiež prekonané smerom nahor, čo podčiarkuje pokračujúci rastový trend. CCI (Commodity Channel Index) vystrelil na hodnotu 371,6, čo značí extrémnu prekúpenosť trhu, no zároveň potvrdzuje silu aktuálneho pohybu. Momentum je vysoko, nad hranicou 100 bodov, čo naznačuje silný nárast nákupnej aktivity. Objem obchodov počas rastu taktiež stúpol, čo posilňuje dôveru v priebojný trend.
Z pohľadu technickej analýzy je ďalšou rezistenciou úroveň 60,81 USD, ktorá sa nachádza tesne nad aktuálnou cenou a predstavuje krátkodobý cieľ kupcov. Naopak, najbližší support leží okolo hladiny 57,08 USD, čo je predchádzajúca úroveň podpory a teraz funguje ako spodná hranica formácie.
Zdroj: xStation5
