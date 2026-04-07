5 najväčších hrozieb podľa CEO JPMorgan 🌍

Generálny riaditeľ najväčšej americkej banky JPMorgan, Jamie Dimon, vo svojom výročnom liste akcionárom vymenoval najväčšie riziká, ktoré podľa neho ohrozujú nielen JPMorgan, ale aj celý svet. CEO JPMorgan dlhodobo upozorňuje na riziká, ktoré podľa neho hrozia ekonomike, aj keď sa často nenaplnia. Sám hovorí, že zvažuje rôzne možné scenáre a netvrdí, že sa nevyhnutne musia stať.
Tu je päť rizík, ktoré vo svojom liste zdôraznil:
Inflácia
Od chvíle, keď USA a Izrael na konci februára začali bombardovanie Iránu, ceny ropy prudko vzrástli. Teherán následne výrazne obmedzil priechod väčšiny lodí Hormuzským prielivom. Dimon uviedol, že v nasledujúcich mesiacoch hrozia ďalšie šoky v cenách ropy a komodít, čo by mohlo viesť k dlhšie trvajúcej inflácii a vyšším úrokovým sadzbám.
Zároveň však dodal, že úspešné ukončenie vojnových konfliktov medzi svetovými veľmocami je dôležitejšie než samotné finančné dopady, ktoré tieto konflikty môžu priniesť.
Zosilňujúca konkurencia
Dimon ďalej spomenul zosilňujúcu konkurenciu v bankovníctve, ktorá priamo dopadá na JPMorgan. Obáva sa, že konkurenti budú postupne ukrajovať z biznisu banky.
Popri silnejšej konkurencii zo strany ďalších veľkých bánk a regionálnych veriteľov upozornil, že JPMorgan čelí aj rastúcej skupine netradičných rivalov v oblasti platieb a digitálneho bankovníctva. Spomenul tiež úplne novú skupinu konkurentov vznikajúcu na základe blockchainu, vrátane stablecoinov.
Strata dôvery Američanov vo vládu
Dimon tvrdí, že Američania postupne strácajú dôveru vo vládu kvôli rozsiahlemu plytvaniu verejnými prostriedkami a vysokým daniam v mnohých mestách a štátoch. Obáva sa tiež, že ekonomický rast nie je rozdeľovaný rovnomerne, a tým zostáva pre milióny ľudí takzvaný americký sen mimo dosahu.
Dimon navrhol viaceré regulačné zmeny, ktoré by uľahčili výstavbu dostupného bývania a zakladanie firiem, čo by podľa neho pomohlo ekonomickému rastu.
Umelá inteligencia
JPMorgan aktívne zavádza umelú inteligenciu a Dimon už skôr pripustil, že táto technológia ovplyvní pohľad banky na personálne potreby pri viac ako 300 tisícoch zamestnancov.
„AI ovplyvní prakticky každú funkciu, aplikáciu aj proces vo firme,“ napísal Dimon. „Určite niektoré pracovné miesta zruší, zatiaľ čo iné posilní.“ Veľkou obavou je podľa neho to, ako by mala vláda pomôcť pripraviť spoločnosť na premenu pracovného trhu, ktorú AI prinesie.
„Existuje možnosť, že zavádzanie AI bude rýchlejšie než schopnosť pracovného trhu prispôsobiť sa vytváraniu nových pracovných miest,“ uviedol. „Biznis aj vláda môžu urobiť veľa pre to, aby správne podporili rekvalifikácie, zvyšovanie kvalifikácie, skoršie odchody do dôchodku a relokáciu ľudí, ktorých pracovné miesta môžu byť AI negatívne ovplyvnené.“
Slabí spojenci
Dimon tiež vyjadril obavy o budúcnosť Európskej únie. Dlhodobo hovorí, že ho znepokojuje osud západného sveta, a veľkú časť viny pripisuje neschopnosti Európy reformovať sa a vystupovať jednotne voči mocnostiam, ako sú Čína a Rusko. „Európa vstupuje do rozhodujúcej dekády a nie je schopná konať,“ uviedol.
Spomenul viacero problémov, ktoré Európsku úniu trápia, vrátane vnútorných obchodných bariér a nákladných sociálnych programov. Zároveň však ocenil, že štáty EÚ zvýšili výdavky na armádu, a dodal, že kontinent má stále čas situáciu zvrátiť. „Aj keď medzi Amerikou a Európou existujú skutočné rozdiely, veríme, že silnejšia Európa, vojensky aj ekonomicky, je v americkom vlastnom záujme.“
Graf JPM.US (D1)
Zdroj: xStation05
