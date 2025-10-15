Abbott v 3. kvartáli neprekvapil, no riziká ciel a znížený výhlaď tlačia cenu akcií nadol 💡

- Abbott zverejnil výsledky za 3. kvartál v súlade s očakávaniami
- Avšak obavy z ciel tlačia cenu akcií nadol pred otvorením Wall Street.
- Abbott zverejnil výsledky za 3. kvartál v súlade s očakávaniami
- Avšak obavy z ciel tlačia cenu akcií nadol pred otvorením Wall Street.
Abbott (ABT.US) zverejnil solídne výsledky za 3. kvartál 2025, ktoré boli v súlade s trhovými očakávaniami, hoci situácia okolo spoločnosti bola napätá pre hrozbu nových obchodných ciel zo strany administratívy Donalda Trumpa.
Za Q3 Abbott oznámil upravený zisk na akciu (EPS) vo výške 1,30 USD a tržby 11,4 miliardy USD, obe hodnoty v súlade s konsenzom analytikov.
Organický rast tržieb dosiahol medziročne 5,5 %, pričom segment zdravotníckych zariadení vzrástol až o 15 %.
Spoločnosť zverejnila zmiešaný výhlaď na celý rok – EPS v rozmedzí 5,12–5,18 USD (očakávanie 5,15 USD; horná hranica bola znížená z pôvodných 5,20 USD)
a pre rok 2025 očakáva organický rast tržieb na úrovni 7,5–8 % (bez COVID-19 testov; očakávanie bolo 7,74 %).
Aj napriek výsledkom v súlade s očakávaniami mali obavy z možných ciel na zdravotnícke zariadenia negatívny vplyv na cenu akcie, ktorá pred otvorením Wall Street klesla o viac ako 4 %.
Zároveň však Abbott pokračuje v investíciách v USA, rozširuje výrobu a prispôsobuje sa novým regulačným výzvam.
Abbott Q3 2025: tržby, zisk a výhľady. Zdroj: XTB
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US100 sa pokúša o zotavenie 🗽 Výpredaj zasiahol uránové akcie
Alibaba a Ant kupujú kancelárske priestory v Hongkongu za 925 miliónov dolárov
Snowflake a Palantir vytvárajú strategické partnerstvo v oblasti AI dát
Apple získal exkluzívne práva na vysielanie Formuly 1 v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.