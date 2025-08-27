Abercrombie & Fitch zvyšuje výhľad tržieb vďaka silnému dopytu po značke Hollister

Americký odevný reťazec Abercrombie & Fitch v stredu oznámil zvýšenie celoročného výhľadu tržieb, pričom sa spolieha na pretrvávajúci dopyt po módnych produktoch značky Hollister, vrátane džínov a šiat. Spoločnosť ťaží z ochoty zákazníkov – najmä majetnejších žien – míňať za trendové oblečenie aj napriek vyšším cenám.
Nový odhad počíta s tým, že čisté tržby za fiškálny rok 2025 vzrastú o 5–7 %, zatiaľ čo pôvodná projekcia rátala iba s 3–6 % rastom. Kľúčovým ťahúňom je nielen značka Hollister, ale aj samotná značka Abercrombie, pričom obe sa zameriavajú na prémiovú klientelu. Napríklad džínsy Abercrombie sa predávajú v priemere za 100 USD.
Spoločnosť zároveň upozornila, že v novom výhľade už zohľadňuje očakávané náklady okolo 90 miliónov USD v súvislosti s clami na dovoz tovaru do USA, podľa aktuálne platných obchodných pravidiel k 25. augustu.
Zvýšený výhľad signalizuje, že Abercrombie & Fitch sa úspešne prispôsobuje volatilite spotrebiteľského správania aj tlaku zo strany nákladov a naďalej zostáva vnímaný ako atraktívna značka pre zákazníkov hľadajúcich štýl a kvalitu.
Akcie spoločnosti Abercrombie & Fitch sa aktuálne obchodujú na úrovni 96,03 USD. Cena sa drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (92,54 USD) a SMA 100 (83,16 USD), čo potvrdzuje býčie nastavenie trendu. RSI (52,5) sa nachádza v neutrálnom pásme, čo signalizuje rovnováhu medzi kupujúcimi a predávajúcimi a priestor pre pokračovanie rastu, ak sa obnoví nákupný tlak. MACD zostáva v kladných hodnotách a napriek tomu, že došlo k splošteniu histogramu, línie sa stále nachádzajú nad signálnou líniou, čo naznačuje pretrvávajúce pozitívne momentum.
Z technického pohľadu bude kľúčové, či sa cena udrží nad úrovňou EMA 50 (92,54 USD). V takom prípade by mohol nasledovať ďalší rast smerom k 100 USD a potenciálne aj k predchádzajúcemu maximu v blízkosti 111 USD. Naopak, prieraz pod EMA 50 by mohol znamenať návrat k oblasti okolo SMA 100 (83 USD).
