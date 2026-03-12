Worldline uzatvára záchranné financovanie. Nové akcie majú podporiť obrat firmy 💳

- Worldline spustila navýšenie kapitálu o 392 miliónov eur, čím dokončuje plán v celkovom objeme približne 500 miliónov eur.
- Firma reaguje na minuloročný prepad akcií o viac než 80 % a pokračujúcu stratu dôvery investorov.
- Nová emisia je výrazne riediaca, keď na 1 starú akciu pripadá právo na 6 nových.
- Reštrukturalizácia zahŕňa aj pokles počtu zamestnancov približne o 30 %.
Spoločnosť Worldline spustila navýšenie kapitálu o 392 miliónov eur, ktoré predstavuje poslednú časť skôr oznámeného plánu financovania v celkovom objeme približne 500 miliónov eur. Firma sa tým snaží definitívne uzavrieť náročné obdobie, počas ktorého čelila prudkému prepadu akcií aj strate dôvery investorov.
Tento krok nadväzuje na už dokončené navýšenie kapitálu vo výške 108 miliónov eur, ktoré prebehlo 10. marca. Worldline oznámila plán získať nový kapitál už vlani v novembri, keď potrebovala financovať reštrukturalizáciu po výraznom oslabení svojej trhovej hodnoty.
Dôveru firme vtedy pomohli podporiť francúzske inštitúcie Bpifrance, Credit Agricole a BNP Paribas, ktoré sa zaviazali investovať do akcií za cenu 2,75 eura za kus. Súčasná fáza je otvorená všetkým akcionárom formou emisných práv. Podmienky sú však veľmi výrazné: na 1 existujúcu akciu pripadá možnosť upísať 6 nových akcií za cenu len 0,202 eura za kus. To ukazuje, pod akým silným tlakom firma stále je.
Worldline sa snaží stabilizovať po minuloročných problémoch, keď jej akcie padli o viac než 80 %. Negatívny sentiment súvisel aj s mediálnymi obvineniami, že spoločnosť prehliadala podvodné aktivity. Od začiatku roka 2026 titul navyše stratil ďalšiu približne desatinu hodnoty, čo potvrdzuje, že návrat dôvery bude ešte zložitý.
Súčasťou ozdravného plánu je aj výrazné zoštíhlenie firmy. Worldline minulý mesiac uviedla, že v súvislosti s predajom aktív a preskupením aktivít očakáva pokles počtu zamestnancov približne o 30 %. Ide teda o hlbšiu reštrukturalizáciu, nielen o jednorazové doplnenie kapitálu.
Zaujímavým signálom je aj zmena medzi akcionármi. Kým burzová skupina SIX Group sa rozhodla navýšenia kapitálu nezúčastniť, Banque Fédérative du Crédit Mutuel odkúpi od SIX emisné práva a zaviazala sa upísať akcie za približne 36 miliónov eur. Popri tom tri kľúčové francúzske inštitúcie prisľúbili účasť až za približne 135 miliónov eur plus ďalšiu sumu okolo 29 miliónov eur.
Celkovo ide o dôležitý moment, ktorý môže Worldline finančne stabilizovať, no zároveň potvrdzuje, že firma je stále vo fáze náročnej obnovy. Pre investorov bude kľúčové, či získaný kapitál skutočne pomôže naštartovať prevádzkový obrat a obnoviť dôveru v podnikanie spoločnosti.
Graf WLN.FR (D1)
Akcie Worldline sa obchodujú okolo 1,41 EUR a naďalej sa držia v jasne zostupnom trende. Hoci titul v posledných týždňoch vykázal miernu stabilizáciu, technický obraz zostáva slabý. Cena sa stále pohybuje pod oboma kĺzavými priemermi, konkrétne pod EMA 50 na úrovni 1,48 EUR aj pod SMA 100 okolo 1,62 EUR, čo potvrdzuje, že trh je voči akciám naďalej opatrný. Po silnom výpredaji z minulých mesiacov sa akcie pokúsili o mierne zotavenie, zatiaľ však narážajú na odpor v blízkosti EMA 50. Trh tak stále nevysiela dostatočne silný signál na obrat a doterajší rast pôsobí skôr ako technická korekcia než začiatok nového rastového trendu.
Zdroj: xStation5
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
V stredu zasadá Fed. Prebiehajú na Blízkom východe mierové rokovania?
Denné zhrnutie: Týždeň končí s Brentom na 100 USD a indexy v červených číslach
Amazon: Začiatok konca AI snov?
BlackRock má problém, ale nejde o krízu
