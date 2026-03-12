Chubb bude poisťovať lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv 🗽 Čo to znamená pre spoločnosť?

Americký poisťovací gigant Chubb (CB.US) bol určený ako hlavný poisťovateľ v programe podporovanom U.S. International Development Finance Corporation (DFC), ktorého cieľom je obnoviť komerčnú lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv v prostredí zvýšených rizík spojených s vojnou s Iránom. Program zahŕňa mechanizmus zaistenia až do výšky 20 miliárd dolárov, ktorý je určený na pokrytie potenciálnych škôd súvisiacich s vojnou.
- Poisťovací program pokrýva trupy lodí, strojové zariadenia aj prepravovaný náklad, ako aj škody na životnom prostredí, napríklad náklady na odstránenie prípadných ropných škvŕn. Chubb bude poskytovať priame poistenie lodným spoločnostiam a koordinovať informácie týkajúce sa lodí a nákladu pohybujúcich sa v regióne.
- Cieľom iniciatívy je obmedziť paralýzu regionálnej lodnej dopravy. Za bežných podmienok prechádza Hormuzským prielivom denne približne 15 miliónov barelov ropy a asi 5 miliónov barelov rafinovaných ropných produktov. Od vypuknutia konfliktu však prevádzka tankerov výrazne klesla pre riziko útokov.
- V posledných dňoch navyše došlo k ďalším bezpečnostným incidentom. Podľa UK Maritime Trade Operations boli pri pobreží Iránu zasiahnuté strelami tri lode, čo potvrdzuje, že prevádzkové riziko pre lodné spoločnosti zostáva veľmi vysoké.
- Hormuzský prieliv zostáva kľúčovým globálnym „choke pointom“ ropného trhu, pretože spája Perzský záliv s Arabským morom a slúži ako hlavná námorná exportná trasa pre energetické suroviny z regiónu.
- Administratíva Donalda Trumpa naznačila možnosť ďalších vojenských krokov, ak by sa Irán pokúsil zablokovať prepravu cez prieliv. V prípade dlhšieho konfliktu by navyše americké námorníctvo mohlo sprevádzať ropné tankery pri prechode touto oblasťou.
- Analytici upozorňujú, že obnovenie stabilných obchodných tokov bude pravdepodobne vyžadovať tak vojenskú ochranu lodných trás, ako aj poisťovacie mechanizmy, ktoré znížia finančné riziko pre lodných dopravcov a logistických operátorov.
- Evan Greenberg, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Chubb (CB.US), uviedol, že spoločnosť je hrdá na to, že môže viesť tento program v spolupráci s americkou vládou a DFC. Zdôraznil, že obchod prechádzajúci cez Hormuzský prieliv zohráva zásadnú úlohu v globálnej ekonomike a že zabezpečenie poistnej ochrany pre lode je kľúčové pre obnovenie obchodných tokov.
- Vo výsledkoch za rok 2025 vykázal Chubb rekordný upisovací zisk v segmente majetkového a neživotného poistenia vo výške 6,53 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast o 11,6 %. Zároveň spoločnosť dosiahla combined ratio 85,7 %, čo odráža veľmi silnú upisovaciu ziskovosť.
Prečo by to mohla byť obchodná príležitosť
- Vyššie poistné: Počas vojny môže tzv. war-risk insurance pre tankery vzrásť niekoľkonásobne alebo aj viac.
- Veľký rozsah trhu: Hormuzským prielivom bežne prechádza každý deň približne 20 miliónov barelov ropy a ropných produktov, čo vytvára významný potenciálny trh pre poistenie.
- Pozícia hlavného upisovateľa: Chubb sa stáva centrálnym hráčom programu, čím posilňuje svoju pozíciu na globálnom trhu námorného a energetického poistenia.
- Vzťah s americkou vládou: Spolupráca s DFC môže viesť k ďalším kontraktom spojeným s infraštruktúrou a energetickými projektmi.
Prečo sa to nemusí krátkodobo premietnuť do vysokých ziskov
- Štátom podporované zaistenie: Krytie až do výšky 20 miliárd USD poskytuje DFC, čo znamená, že časť rizika aj marží je regulovaná a nemožno ju jednoducho zvyšovať.
- Vysoké katastrofické riziko: Napríklad potopenie supertankera VLCC by mohlo viesť k stratám v hodnote miliárd dolárov pre náklad, plavidlo aj ekologické škody.
- Zdieľanie rizika: Poisťovne zvyčajne rozdeľujú expozíciu prostredníctvom syndikátov, takže Chubb nebude niesť celé riziko sám.
Celkovo tak najväčšia hodnota nemusí spočívať len v okamžitom zisku, ale aj v potenciálnej dlhodobej dominancii na trhu vojnového poistenia lodnej dopravy, v prístupe k dátam o globálnych tokoch obchodu s ropou a v posilnení reputácie ako poisťovateľa strategickej infraštruktúry.
Akcie Chubb (D1)
Akcie Chubb na správu o vládnom kontrakte nereagovali rastom. Investori sa môžu obávať, že spoločnosť na seba berie riziká, ktoré bude ťažké zmonetizovať. Na druhej strane sa kontrakt môže v dlhšom horizonte ukázať ako veľmi prínosný, najmä ak nedôjde k žiadnemu katastrofickému incidentu pri lodiach poistených spoločnosťou Chubb.
