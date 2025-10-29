Adidas čelí strate 140 miliónov dolárov kvôli americkým clám

- Adidas očakáva priamy dopad amerických ciel vo výške 140 miliónov USD na prevádzkový zisk v roku 2025.
- Najväčší dopad sa prejaví v 4. kvartáli.
- Spoločnosť zvýšila ceny v USA, aby kompenzovala náklady.
- Reakcia spotrebiteľov na drahší tovar zostáva neistá a môže ovplyvniť budúce predaje.
- Adidas očakáva priamy dopad amerických ciel vo výške 140 miliónov USD na prevádzkový zisk v roku 2025.
- Najväčší dopad sa prejaví v 4. kvartáli.
- Spoločnosť zvýšila ceny v USA, aby kompenzovala náklady.
- Reakcia spotrebiteľov na drahší tovar zostáva neistá a môže ovplyvniť budúce predaje.
Spoločnosť Adidas očakáva, že americké dovozné clá budú mať v roku 2025 priamy dopad na prevádzkový zisk vo výške 120 miliónov EUR, teda približne 140 miliónov USD. Najväčší finančný zásah sa očakáva v štvrtom kvartáli, uviedol generálny riaditeľ Bjørn Gulden počas tlačovej konferencie.
Aby Adidas zmiernil dopad týchto ciel, zvýšil ceny svojich produktov na americkom trhu. Podľa vedenia spoločnosti však nie je jasné, ako spotrebitelia na vyššie ceny zareagujú, čo predstavuje dodatočné riziko v podobe nepriamych dopadov na tržby a lojalitu zákazníkov.
Clá sa vzťahujú na široké spektrum dovozov a sú súčasťou širšej obchodnej politiky USA voči Číne a iným ekonomikám. Pre globálne značky ako Adidas to znamená nutnosť prehodnotiť dodávateľské reťazce, cenovú politiku a výrobnú stratégiu, najmä v kľúčových regiónoch ako USA.
Graf ADS.DE (D1)
Akcie spoločnosti Adidas zaznamenali prudký pokles a aktuálne sa obchodujú na úrovni 175,80 EUR, čo predstavuje výrazný prepad pod kĺzavé priemery – EMA 50 (185,15 EUR) aj SMA 100 (186,24 EUR). Technické indikátory potvrdzujú zhoršujúci sa sentiment. RSI klesol na úroveň 40,4, čím sa priblížil hranici prepredanosti, a poukazuje na zvýšený predajný tlak. MACD zároveň vytvára medvedie prekríženie a smeruje k nule, čo je ďalší signál slabnúceho momenta.
Z krátkodobého hľadiska môže byť hranica okolo 175 EUR kľúčovou podporou, no ak bude prelomená, otvára sa priestor na ďalší pokles smerom k úrovniam okolo 165 EUR. Na obnovenie rastového trendu by bolo potrebné, aby sa cena vrátila nad oba kĺzavé priemery, ideálne nad 187 EUR.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Nálada na Wall Street napriek zníženiu sadzieb Fedu a uzavretej dohode s Čínou 🗽Americký dolár posilňuje
AbbVie blízko mesačného minima po zverejnení výsledkov 📉
Coinbase zostáva lídrom medzi kryptoburzami v USA, ale konkurencia silnie
Optimizmus na Wall Street slabne pre klesajúcu pravdepodobnosť decembrového zníženia sadzieb Fedu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.