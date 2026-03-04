Adidas sľubuje vyššie zisky a štedrejšie odmeny pre akcionárov 👟

- Adidas očakáva prevádzkový zisk 2,3 mld. EUR v tomto roku.
- Firma plánuje zvýšiť dividendu o 40 % na 2,80 EUR na akciu a pokračuje v buybacku za 1 mld. EUR.
- Stratégia CEO Bjorn Guldena stavia na retro teniskách aj na raste segmentov beh a futbal.
- Akcie spoločnosti za posledný rok klesli takmer o 40 %, preto investori zostávajú opatrní.
- Adidas očakáva prevádzkový zisk 2,3 mld. EUR v tomto roku.
- Firma plánuje zvýšiť dividendu o 40 % na 2,80 EUR na akciu a pokračuje v buybacku za 1 mld. EUR.
- Stratégia CEO Bjorn Guldena stavia na retro teniskách aj na raste segmentov beh a futbal.
- Akcie spoločnosti za posledný rok klesli takmer o 40 %, preto investori zostávajú opatrní.
Nemecká športová spoločnosť Adidas oznámila výhlaď na vyššie zisky a rast trhového podielu v nasledujúcich rokoch. Firma chce nadviazať na súčasné oživenie dopytu, ktoré je poháňané najmä retro modelmi tenisiek, ako sú Samba alebo Spezial, a zároveň posilniť predaje v segmentoch behu a futbalu.
Pre tento rok očakáva Adidas prevádzkový zisk približne 2,3 miliardy EUR, pričom výsledky negatívne ovplyvní približne 400 miliónov EUR kvôli nepriaznivým menovým kurzom a vyšším americkým clám. Tento odhad je mierne pod priemernou prognózou analytikov, ktorí očakávali zisk približne 2,69 miliardy EUR.
Spoločnosť zároveň plánuje výrazne zvýšiť návratnosť kapitálu pre akcionárov. Manažment navrhol zvýšenie dividendy o 40 % na 2,80 EUR na akciu pre rok 2025. Okrem toho Adidas už spustil program spätného odkupu akcií v hodnote 1 miliardy EUR, ktorý má ďalej podporiť hodnotu pre investorov.
Generálny riaditeľ Bjorn Gulden, ktorý stojí na čele firmy už štvrtý rok, sa snaží presvedčiť investorov, že Adidas vstúpil do novej fázy udržateľného rastu. Úspech retro modelov tenisiek pomohol značke znovu získať popularitu, no do budúcnosti chce firma viac stavať na stabilnom výkone produktov pre beh a futbal. Guldenov kontrakt bol navyše predĺžený až do roku 2030, čo signalizuje dôveru vedenia v jeho stratégiu.
Napriek tomu zostáva časť investorov opatrná. Akcie Adidas za posledných 12 mesiacov klesli takmer o 40 %, okrem iného kvôli obavám, že globálny boom trhu s teniskami môže postupne slabnúť.
Adidas zároveň predstavil strednodobé ciele. Spoločnosť očakáva, že v rokoch 2027–2028 porastú tržby po očistení o menové vplyvy vysokým jednociferným tempom, zatiaľ čo prevádzkový zisk by mal rásť dvojciferným tempom v stredných hodnotách (CAGR).
Krátkodobým impulzom by sa mohol stať aj veľký futbalový turnaj v Severnej Amerike, ktorý má podľa vedenia firmy podporiť predaje športového vybavenia už počas jarnej a letnej sezóny. Pre tento rok Adidas očakáva rast tržieb vo vysokých jednotkách percent pri konštantných menových kurzoch, čo je približne v súlade s očakávaniami analytikov.
Graf ADS.DE (D1)
Na dennom grafe je viditeľné, že akcie pokračujú v downtrend a aktuálne sa obchodujú okolo 136,45 EUR, čo predstavuje výrazný pokles po nedávnom odmietnutí vyšších cien. Cena sa nachádza pod kĺzavými priemermi EMA 50 (156,36 EUR) aj SMA 100 (162,73 EUR), ktoré teraz fungujú ako silné rezistenčné zóny. Nedávny pokus o rast smerom k týmto priemerom bol odmietnutý a nasledoval prudký výpredaj, ktorý akciu poslal na nové lokálne minimá. RSI dosahuje hodnotu 32,9, čo znamená, že sa trh približuje k prepredanej oblasti. To môže krátkodobo naznačovať možnosť technického odrazu, zatiaľ však nič nepotvrdzuje obrat trendu. Z technického pohľadu je teraz kľúčová oblasť okolo 135 EUR, ktorá predstavuje aktuálnu krátkodobú podporu. Ak by bola táto úroveň prelomená, môže sa otvoriť priestor pre ďalší pokles smerom k oblasti 130 EUR. Naopak, pre zlepšenie technického výhľadu by bolo potrebné, aby sa cena vrátila aspoň nad 150 EUR, kde sa nachádza prvá významnejšia rezistencia.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Boeing rastie vďaka správam o možnej obrovskej objednávke 737 MAX z Číny 📈
Wall Street sa snaží zastaviť hlbší pokles 🗽Marvell Technology rastie o 10 %
Oracle plánuje prepustiť až 30 000 zamestnancov 🧑💻
Akcie Ryanair pod tlakom pre konflikt na Blízkom východe 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.