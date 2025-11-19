Adobe plánuje akvizíciu Semrush za 1,9 miliardy USD, uvádza WSJ

- Adobe plánuje akvizíciu spoločnosti Semrush za 1,9 miliardy USD (12 USD/akciu).
- Akcie Semrush v premarkete vyskočili o 71 % na 11,55 USD.
- Transakcia by rozšírila marketingové portfólio Adobe a priniesla funkcie relevantné pre umelú inteligenciu.
- Po neúspechu s Figmou ide o menší a strategickejší cieľ s nižším regulačným rizikom.
- Adobe plánuje akvizíciu spoločnosti Semrush za 1,9 miliardy USD (12 USD/akciu).
- Akcie Semrush v premarkete vyskočili o 71 % na 11,55 USD.
- Transakcia by rozšírila marketingové portfólio Adobe a priniesla funkcie relevantné pre umelú inteligenciu.
- Po neúspechu s Figmou ide o menší a strategickejší cieľ s nižším regulačným rizikom.
Podľa denníka Wall Street Journal je spoločnosť Adobe Inc. blízko k uzavretiu dohody o akvizícii softvérovej spoločnosti Semrush Holdings Inc. za približne 1,9 miliardy libier. Ak sa transakcia uskutoční, bude to prvá veľká akvizícia spoločnosti Adobe od jej neúspešného pokusu o kúpu start-upu Figma za 20 miliárd libier v roku 2022.
Adobe údajne zaplatí 12 libier za akciu, pričom trhová kapitalizácia spoločnosti Semrush bola pred oznámením tejto správy približne 1 miliarda libier. Trh reagoval okamžite, akcie Semrush poskočili v predburzovom obchodovaní o 71 % na 11,55 libry, zatiaľ čo akcie Adobe zostali prakticky nezmenené.
Čo robí Semrush a prečo má Adobe záujem?
Semrush ponúka platformu na analýzu a optimalizáciu online marketingu, vrátane toho, ako sa spoločnosti zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania generovaných umelou inteligenciou (AI). Táto technológia by mohla doplniť rastúcu divíziu marketingu a analýzy spoločnosti Adobe, ktorá sa v posledných rokoch stala čoraz dôležitejšou súčasťou podnikania popri ikonických produktoch, ako sú Photoshop a Illustrator.
Akvizícia prichádza v čase, keď Adobe čelí tlaku investorov v súvislosti s obavami o vplyv AI na jej kľúčové produkty. Od začiatku roka akcie spoločnosti stratili približne štvrtinu svojej hodnoty, čo odzrkadľuje skepticizmus trhu ohľadom budúcej konkurencieschopnosti tradičných kreatívnych nástrojov v ére generatívnej AI.
Kontext a dôsledky
V roku 2023 sa Adobe vzdala akvizície spoločnosti Figma kvôli odporu regulačných orgánov v EÚ a Spojenom kráľovstve. Táto skúsenosť pravdepodobne ovplyvnila výber menšej a menej kontroverznej cieľovej spoločnosti – Semrush je verejne obchodovaná spoločnosť s nižšou hodnotou, čo by mohlo uľahčiť transakciu z hľadiska schvaľovacieho procesu.
Fúzia so spoločnosťou Semrush by mohla pomôcť spoločnosti Adobe posilniť svoju pozíciu v oblasti digitálneho marketingu, kde konkuruje platformám ako Salesforce a HubSpot, okrem iných. Zároveň by ponúkla technológiu, ktorá je dobre zosúladená so súčasnými zmenami v spôsobe, akým používatelia a podniky konzumujú obsah a vyhľadávajú informácie.
Graf ADBE.US (D1)
Napriek oznámenému prevzatiu spoločnosti Semrush za 1,9 miliardy dolárov sa akcie spoločnosti Adobe naďalej obchodujú v dlhodobom klesajúcom trende. Cena je momentálne na úrovni 324,56 USD. Akcie zostávajú pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (343,24 GBP) a SMA 100 (352,49 GBP) – čo potvrdzuje pokračujúci medvedí trend. RSI je na úrovni 39,5, čo je blízko k prekúpenej oblasti, ale zatiaľ nie sú žiadne známky zvratu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
MicroStrategy v problémoch? Akcie klesli o 67 % z maxima ✂
Eli Lilly sa stáva prvou farmaceutickou firmou s trhovou hodnotou cez 1 bilión USD
Netflix, Comcast a Paramount predložili ponuky na kúpu Warner Bros. Discovery
Nokia investuje 4 miliardy dolárov do AI‑infraštruktúry v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.