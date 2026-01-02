TSMC zavádza 2 nm technológiu, akcie rastú 📈

Spoločnosť Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. oficiálne začala s hromadnou výrobou 2-nanometrových čipov a stala sa tak prvou spoločnosťou na svete, ktorá dosiahla vysokovýkonný výrobný proces s tranzistormi Gate-All-Around. Tento míľnik predstavuje významný krok pre polovodičový priemysel, ktorý prináša štrukturálnu zmenu porovnateľnú s predchádzajúcimi generáciami 7-nanometrových a 5-nanometrových procesov. 2-nanometrové čipy poskytujú vyšší výkon pri rovnakej spotrebe energie alebo výrazné zníženie spotreby energie pri zachovaní súčasných rýchlostí, pričom hustota tranzistorov sa zvýšila o viac ako 15 percent. Výroba prebieha v továrni Fab 22 v Kaohsiungu a Fab 20 v Hsinchu, pričom sa očakáva, že do konca roka 2026 dosiahne plná kapacita 100 000 doštičiek mesačne.
Najväčší klienti spoločnosti si už zabezpečili strategickú výrobnú kapacitu. Spoločnosť Apple si zaručila viac ako polovicu počiatočnej kapacity pre čipy A20 a M6, čo podčiarkuje silnú závislosť tohto giganta od taiwanskej továrne. Spoločnosti Nvidia a AMD si tiež rezervovali významnú časť doštičiek pre akcelerátory umelej inteligencie a serverové procesory. Cena za doštičku je okolo 30 000 USD, čo predstavuje 10–20-percentný príplatok oproti 3-nanometrovým doštičkám a naznačuje vysoké marže pre spoločnosť.
Konkurencia sa snaží dohnať, ale TSMC si udržuje jasnú výhodu. Spoločnosť Samsung začala s hromadnou výrobou 2-nanometrových čipov v novembri 2025, ale nižšia výťažnosť obmedzuje jej schopnosť prilákať nových klientov. TSMC už pracuje na vylepšenom 1,6-nanometrovom procese s novým systémom dodávky energie, ktorý by mal ďalej zvýšiť výkon a znížiť spotrebu energie, čím posilní pozíciu spoločnosti v oblasti čipov novej generácie.
Pre trh má uvedenie 2-nanometrového uzla niekoľko dôležitých dôsledkov. TSMC upevňuje svoju pozíciu kľúčového dodávateľa pre spoločnosti v oblasti umelej inteligencie a vysokovýkonného výpočtového výkonu, kde dopyt prevyšuje dostupnú výrobnú kapacitu. Viac ako polovica produkcie bola už pridelená hlavným klientom, zatiaľ čo konkurenti čelia obmedzenej schopnosti expandovať, čo umožňuje TSMC udržať si vysoké marže. Analytici odhadujú, že tržby TSMC by mohli v roku 2026 vzrásť o 20 – 25 percent, čo podčiarkuje strategický význam nového uzla pre trh s polovodičmi.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Grab posilňuje logistiku pomocou AI: preberá robotickú firmu Infermove
Hyundai vstupuje do globálneho závodu o masovú výrobu humanoidných robotov
Marvell posilňuje AI infraštruktúru akvizíciou XConn za 540 miliónov dolárov
NVIDIA uviedla platformu Vera Rubin: Nová éra AI superpočítačov na veľtrhu CES 2026
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.