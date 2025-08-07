Airbnb sklamalo výhľadom rastu, akcie klesli o 6 % – obavy zo spomaľujúceho dopytu po cestovaní sa vracajú

Akcie spoločnosti Airbnb dnes pred otvorením trhu klesli o 6 %, potom čo firma zverejnila slabší výhľad rastu na druhú polovicu roka, čo opäť oživilo obavy investorov ohľadom spomaľujúceho globálneho dopytu po cestovaní. Tento pesimistický výhľad kontrastuje s pozitívnymi prognózami iných firiem v sektore, ako sú Hilton, United Airlines či Booking Holdings, ktoré očakávajú silný koniec roka.
Airbnb uviedlo, že prvý dopad nových ciel v apríli viedol k výraznému prepadu rezervácií, čo bude mať negatívny vplyv na marže v treťom štvrťroku. Spoločnosť zároveň očakáva, že medziročný rast nočných rezervácií bude vo 4. kvartáli spomaľovať a tzv. „take rate“ (pomer tržieb k hrubým rezerváciám) zostane v 3. kvartáli prakticky bez zmeny.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Tento vývoj je ranou pre trh, ktorý dúfal, že sa po júlovom zlepšení spotrebiteľskej nálady Američania opäť vrátia k cestovaniu – aj napriek tlaku inflácie a vyšším životným nákladom. Airbnb však upozorňuje na náročné porovnávacie obdobie, pretože vlani firma ťažila z výrazného rastu v Ázii a Latinskej Amerike.
Sektor pod drobnohľadom investorov
Pozornosť trhu sa teraz obracia k výsledkom Expedia Group, ktoré budú zverejnené po uzavretí obchodovania, pretože tie môžu napovedať, či je slabší výhľad Airbnb iba ojedinelým prípadom, alebo širším signálom ochladenia cestovného trhu v USA.
Z pohľadu výkonnosti:
-
Airbnb a Expedia zatiaľ tento rok strácajú zhodne 0,6 %,
-
Booking Holdings posilnil o 11,4 %.
Zároveň stojí za zmienku, že Airbnb sa obchoduje za vysoký forward P/E násobok 28,41, čo je podstatne viac než Booking (22,69) alebo Expedia (11,57) – teda trh má na Airbnb vysoké očakávania, ktoré aktuálny výhľad narúša.
Graf ABNB.US (D1)
Akcie spoločnosti Airbnb sa aktuálne obchodujú na cene 130,51 USD, pričom nedávno došlo k prerazeniu pod 50-dňový EMA (134,18 USD) aj pod 100-dňový SMA (129,04 USD). Tento pohyb potvrdzuje oslabenie býčieho trendu a prechod do korekčnej fázy. RSI klesá, ale zatiaľ sa nenachádza v pásme prepredanosti, čo znamená, že trh má ešte priestor k ďalšiemu poklesu, bez dosiahnutia extrémnych hodnôt. MACD sa taktiež pohybuje pod nulovou líniou a indikuje negatívne momentum, pričom histogram potvrdzuje pokračujúcu slabosť.
V krátkodobom horizonte sa zdá, že by úroveň okolo 129 USD (SMA 100) mohla slúžiť ako dočasná technická podpora, avšak jej prerazenie by mohlo otvoriť cestu až k zóne 125 USD a nižšie. Naopak, návrat nad EMA 50 (134,18 USD) by mohol naznačiť snahu trhu o stabilizáciu, čo by ale vyžadovalo silnejší fundamentálny impulz.
Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.