Airbus zmierňuje plán dodávok, ale potvrdzuje ziskový výhlaď

- Airbus znížil cieľ dodávok na rok 2025 z 820 na 790 lietadiel kvôli chybným trupovým panelom.
- Finančné ciele zostávajú nezmenené, čo naznačuje silnú ziskovosť programu A320.
- 628 lietadiel čaká na kontrolu, pričom oprava každého kusu môže trvať až 5 týždňov.
- Trh reagoval pozitívne – akcie vzrástli o viac než 3 %, napriek predchádzajúcim poklesom.
- Airbus znížil cieľ dodávok na rok 2025 z 820 na 790 lietadiel kvôli chybným trupovým panelom.
- Finančné ciele zostávajú nezmenené, čo naznačuje silnú ziskovosť programu A320.
- 628 lietadiel čaká na kontrolu, pričom oprava každého kusu môže trvať až 5 týždňov.
- Trh reagoval pozitívne – akcie vzrástli o viac než 3 %, napriek predchádzajúcim poklesom.
Európsky výrobca lietadiel Airbus znížil svoj cieľ pre dodávky komerčných lietadiel v roku 2025 z pôvodných 820 na približne 790 kusov, čo predstavuje pokles o 4 %. Dôvodom je kvalitatívny problém s trupovými panelmi lietadiel A320, ktoré si vyžadujú kontroly a prípadné opravy. Napriek tomu spoločnosť ponechala svoje finančné ciele bezo zmeny, čo trh vnímal pozitívne – akcie Airbusu po oznámení posilnili o viac než 3 %, hoci v predchádzajúcich dňoch stratili takmer 7 %.
CEO Guillaume Faury priznal, že novembrové dodávky boli slabé, najmä kvôli zistenej chybe v hrúbke trupových panelov, ktoré vyrába španielska spoločnosť Sofitec Aero. Hoci problém nepredstavuje okamžité bezpečnostné riziko, väčšina aeroliniek nie je ochotná riskovať možné nákladné opravy, a preto Airbus pristúpil k pozastaveniu časti dodávok a urýchlenej kontrole lietadiel.
Celkovo má byť skontrolovaných 628 lietadiel, z toho 168 už v prevádzke. Vada sa nachádza najmä v oblasti predných dverí pre cestujúcich, no kontroly odhalili problémy aj v zadnej časti trupu. Oprava, ktorá zahŕňa výmenu panelov, môže trvať 3 až 5 týždňov na každé lietadlo.
Napriek tomuto výpadku vo výrobe Airbus drží ziskový výhlaď – očakáva upravený prevádzkový zisk okolo 7 miliárd eur a voľný peňažný tok približne 4,5 miliardy eur. Analytici toto rozhodnutie interpretujú ako dôkaz silnej ziskovosti programu A320, ktorý sa nedávno stal najčastejšie dodávaným modelom v histórii letectva, a taktiež vďaka stabilnému príspevku divízií obrany a vrtuľníkov.
Citigroup odhadla, že zníženie dodávok bude mať negatívny dopad na zisk vo výške 400–450 miliónov eur a na cash flow vo výške 600 miliónov eur, no udržanie celoročných cieľov naznačuje, že firma mohla smerovať k prekonaniu pôvodných odhadov.
Na rozdiel od Airbusu Boeing čelil v uplynulých rokoch sérii kríz, najmä kvôli modelu 737 MAX, no aktuálne vykazuje známky zotavenia a očakáva pozitívny cash flow v roku 2026. Napriek tomu však v dodávkach stále zaostáva za Airbusom.
Graf AIR.FR (D1)
Akcie spoločnosti Airbus sa po prudkom výpredaji spôsobenom správou o chybných trupových paneloch dokázali čiastočne zotaviť a aktuálne sa obchodujú za 198,90 EUR. Cena výrazne odskočila od nedávneho minima a prelomila späť nad SMA 100 (194,05 EUR), čím technicky spochybnila predchádzajúci medvedí prielom. Stále sa však nachádza pod kĺzavým priemerom EMA 50 (201,67 EUR), ktorý môže predstavovať najbližší odpor a zároveň kľúčovú úroveň pre obnovenie rastového trendu. RSI (45,6) sa po predchádzajúcom prepade opäť začína zvyšovať, ale stále sa drží pod neutrálnou úrovňou 50.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Švajčiarsko zvažuje zmiernenie kapitálových pravidiel pre UBS
KKR investuje miliardy do dátových centier Compass podporovaných Brookfieldom
Bank of America otvára dvere kryptomenám aj menším investorom
Netflix kupuje Warner Bros – Čo to znamená pre streamovací sektor a finančné trhy?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.