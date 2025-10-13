Goldman Sachs čelí vlne odchodov seniorných bankárov napriek rastu megadealov

- Viac než tucet seniorných bankárov opustilo Goldman Sachs kvôli interným zmenám a nízkym bonusom.
- Napriek nižšiemu počtu obchodov vzrástol objem megadealov na 1,26 bilióna USD.
- Investičné bankovníctvo GS vykazuje najvyššie výnosy od roku 2021.
Investičná banka Goldman Sachs tento rok zaznamenala vyšší než obvyklý počet odchodov seniorných bankárov, a to najmä v dôsledku interných zmien vo vedení a utlmenia aktivity v oblasti M&A v prvej polovici roku 2025. Podľa viacerých zdrojov opustilo firmu viac než tucet vysoko postavených bankárov, čo je nad bežný rámec.
Medzi hlavné dôvody odchodov patrilo očakávanie slabých bonusov kvôli nízkej miere uzatvorených obchodov a tiež obavy, že dané osoby budú prehliadnuté pri povýšení do prestížnej partnerskej triedy. Niektorí prešli ku konkurencii ako JPMorgan, Wells Fargo či Citigroup, iní zamierili do menších poradenských butikov ako Evercore.
Aj keď počet transakcií klesol, objem megadealov v treťom štvrťroku medziročne vzrástol o 40 % na 1,26 bilióna USD. To potvrdzuje trend, že sa uzatvára menej obchodov, ale s vyššou hodnotou, čo znižuje potrebu veľkého počtu bankárov. Celkovo bolo v treťom kvartáli uzatvorených 8 912 obchodov, čo je najnižší počet za posledných 20 rokov.
Napriek odchodom si Goldman Sachs udržiava vedúce postavenie v oblasti fúzií a akvizícií. Investičné bankovníctvo dosiahlo za prvých deväť mesiacov najvyššie výnosy od roku 2021, pričom objem poplatkov sa priblížil rekordným hodnotám. Medzi významné transakcie, na ktorých sa banka tento rok podieľala, patrí poradenstvo pri predaji Electronic Arts za 55 miliárd USD a odčlenenie severoamerickej divízie spoločnosti Holcim, teraz pod názvom Amrize.
Na internom poli prebehla rozsiahla reštrukturalizácia. Goldman Sachs zaviedla spolupredsedov divízií, vytvorila novú divíziu financovania a rozšírila výkonný výbor o šesť nových členov. Každoročné zníženie počtu zamestnancov prebehlo netradične už v druhom štvrťroku – počet zamestnancov klesol o 2 % na 45 900.
Podľa analytikov má Goldman Sachs napriek fluktuácii personálu stále silnú pozíciu. Akcie spoločnosti tento rok vzrástli takmer o 38 %, čím výrazne prekonali rast indexu S&P 500 Financials (11 %). Očakávania ďalšieho rastu trhu s M&A ostávajú vysoké a Goldman Sachs je podľa odborníkov dobre pripravená tieto príležitosti využiť.
Graf GS.US (D1)
Akcie Goldman Sachs sa aktuálne obchodujú na úrovni 786,41 USD a po predchádzajúcom raste teraz mierne korigujú. Cena sa drží nad 50-dňovým kĺzavým priemerom EMA (760,31 USD), čo naznačuje, že býčí trend pretrváva, hoci tempo rastu mierne slabne. SMA 100 (713,49 USD) sa stále nachádza hlboko pod aktuálnou cenou, čo potvrdzuje dlhodobú technickú podporu. RSI osciluje okolo 55,3, teda v neutrálnom pásme, čo indikuje, že trh nie je ani prekúpený, ani prepredaný. Tento stav poskytuje priestor pre ďalší rast bez nutnosti hlbšej korekcie.
Zdroj: xStation5
