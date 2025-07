Akcia mesiaca: Prekonáva Adidas značku Nike?

Akcie spoločnosti Adidas (ADS.DE) sú v roku 2025 zatiaľ nižšie o 11 %, a to napriek silnému zotaveniu tržieb. Investori pozorne sledujú colné prostredie a slabosť sektora v Číne aj v Spojených štátoch. Napriek tomu by silný rast značky mohol prekvapiť trhy.

Slabosť sektora pretrváva

V Spojených štátoch spotrebitelia znižujú výdavky na športové oblečenie a sektor to citeľne pociťuje. Negatívny trend pretrváva už od konca roku 2023 a situáciu zhoršuje aj slabší dopyt v Číne.

Na čínskom trhu však už niektoré značky dosahujú zdravý rast – napríklad Adidas. Naopak, Nike pokračuje vo voľnom páde a Lululemon čelí spomaľovaniu rastu. To komplikuje situáciu aj iným spoločnostiam, ktoré sa snažia rozvíjať svoje značky – ako napríklad VF so značkou Vans. Tento vývoj má vplyv aj na marže – Nike si ich zatiaľ udržiava stabilné, no Adidas ich dokáže zvyšovať vďaka prevádzkovej páke a rastúcim tržbám.

Obchodný model Adidasu

Spoločnosť Adidas rozdeľuje svoje podnikanie do troch hlavných segmentov:

Tenisky: Ide o najdôležitejší segment firmy, ktorý tvorí približne 60 % tržieb a udáva tempo pre zvyšné divízie. V súčasnosti sú najúspešnejšími modelmi Samba a Gazelle , ktoré ťažia z úspor z rozsahu. Veľmi úspešné boli aj modely Predator a F50 vo futbale, ako aj Adizero a Ultraboost v behu. Tento segment od konca roka 2018 rástol priemerne len o 1,5 % ročne , no v 1. štvrťroku 2025 vzrástol o 17 % a zdá sa, že opäť naberá na dynamike.

Ide o najdôležitejší segment firmy, ktorý tvorí približne a udáva tempo pre zvyšné divízie. V súčasnosti sú najúspešnejšími modelmi a , ktoré ťažia z úspor z rozsahu. Veľmi úspešné boli aj modely a vo futbale, ako aj a v behu. Tento segment od konca roka 2018 rástol priemerne len o , no v a zdá sa, že opäť naberá na dynamike. Oblečenie: Zameriava sa na športovú a mestskú módu a čerpá z trendov v segmente tenisiek. Tento segment od roku 2018 prakticky nerástol, zatiaľ čo v 1. štvrťroku vzrástol medziročne o 8 % . Tvorí približne 30 % celkových tržieb .

Zameriava sa na športovú a mestskú módu a čerpá z trendov v segmente tenisiek. Tento segment od roku 2018 prakticky nerástol, zatiaľ čo v . Tvorí približne . Výbava: Ide o najmenej významnú kategóriu, ktorá dopĺňa príjmy hlavných dvoch segmentov. Od roku 2018 zaznamenala najvyšší rast s priemerným ročným tempom nad 5 %, no jej vplyv na celkové výsledky Adidasu je zatiaľ obmedzený.

Predajné a distribučné kanály Adidasu

Adidas sa výrazne zameriava na rozvoj maloobchodného kanála prostredníctvom externých spoločností ako JD Sports. V tomto smere pokračuje v snahe získať prémiové pozície v predajniach, čo sa mu podarilo aj voči Nike, ktorý naopak stavil na opačnú stratégiu – obmedzenie spolupráce s retailovými partnermi a posilnenie priameho predaja.

Adidas si dokázal udržať tržby z vlastného predajného kanála, a to aj napriek výraznému zníženiu počtu vlastných konceptových predajní od roku 2016.

Pokiaľ ide o výrobu, Adidas outsourcuje celú produkciu do tretích krajín – hlavnými výrobnými lokalitami sú Vietnam (27 %), Indonézia (19 %) a Čína (16 %). V aktuálnom prostredí to predstavuje významné riziko, keďže zvýšenie ciel povedie k rastúcim nákladom pre spoločnosť.

Ocenenie akcií Adidasu

Rast Adidasu v posledných rokoch sklamal – od roku 2016 dosahoval priemerný rast len 1,6 % a od roku 2023 sú tržby prakticky stagnujúce. To negatívne ovplyvnilo ziskovosť, marže sa zhoršili. Prevádzková páka mala výrazne negatívny vplyv, keďže náklady na distribúciu a marketing rástli rýchlejšie ako príjmy. V roku 2024 však nastal obrat a v 1. štvrťroku 2025 tržby vzrástli o 12,7 %, pričom zisk na akciu stúpol o 154,1 %.

Odhadujeme preto, že Adidas by mohol v nasledujúcich piatich rokoch dosiahnuť priemerný ročný rast tržieb na úrovni 8,8 %. Očakávame aj mírne zlepšenie marží, hoci v obmedzenom rozsahu kvôli možnému rastu mzdových nákladov v krajinách výroby a dopadu colných opatrení.

Na ocenenie akcií Adidasu sme použili diskontovaný cash flow (DCF) s diskontnou sadzbou 10 % a trvalým rastom 4 %. Valuačný násobok vychádza z EV/EBIT na úrovni 21×. Výsledkom je potenciál DCF ocenenia iba 7 %, pričom násobkové ocenenie nevykazuje žiadny rastový priestor.

Zostávame otvorení revízii cieľovej ceny, pokiaľ firma bude naďalej zlepšovať výhlaď počas roka 2024, no v úvode pristupujeme k akcii obozretne.

Javier Cabrera, analytik v spoločnosti XTB

