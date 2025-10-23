Výsledky IBM: Pomalý rast a slabý výhlaď

- Výsledky nad konsenzom, ale akcie po uzávierke klesli o viac ako 7 %
- Ide o tretí výsledkový hovor za sebou, ktorý bol trhom prijatý vlažne.
- Tržby dosiahli 16,33 miliardy USD, čo predstavuje ročný rast o 9 %.
- Divízia infraštruktúry vzrástla o 17 %, kým konzultácie iba o 3,3 %.
- Prevádzková marža dosiahla očakávaných 58,7 %.
- Trh sklamal pomalý rast softvéru a konzultácií a opatrný výhlaď.
- Investičné spoločnosti si zatiaľ zachovávajú mierne pozitívne odporúčania, no obavy z tempa rastu narastajú.
- Výsledky nad konsenzom, ale akcie po uzávierke klesli o viac ako 7 %
- Ide o tretí výsledkový hovor za sebou, ktorý bol trhom prijatý vlažne.
- Tržby dosiahli 16,33 miliardy USD, čo predstavuje ročný rast o 9 %.
- Divízia infraštruktúry vzrástla o 17 %, kým konzultácie iba o 3,3 %.
- Prevádzková marža dosiahla očakávaných 58,7 %.
- Trh sklamal pomalý rast softvéru a konzultácií a opatrný výhlaď.
- Investičné spoločnosti si zatiaľ zachovávajú mierne pozitívne odporúčania, no obavy z tempa rastu narastajú.
IBM zverejnila svoje výsledky včera, ktoré na prvý pohľad pôsobili solídne. Tržby aj zisk na akciu prekonali očakávania trhu a voľný cash flow medziročne výrazne vzrástol. Napriek tomu bola reakcia investorov vyslovene negatívna. Počas bežného obchodovania cena akcie mierne klesla a v obchodovaní po uzávierke straty prekročili 7 %.
Ide už o tretí kvartál po sebe, keď výsledková konferencia končí sklamaním.
- Tržby za uplynulý štvrťrok dosiahli 16,33 miliardy USD, čo predstavuje nárast o viac ako 9 % medziročne a jasné prekonanie konsenzu na úrovni 16,1 miliardy USD.
- Segment infraštruktúry si zaslúži osobitnú zmienku, keďže vzrástol až o 17 %, čo potvrdzuje odolnosť tradičných obchodných línií.
- Poradenské služby však rástli omnoho miernejšie, iba o 3,3 %.
- Spoločnosť zároveň naplnila očakávania týkajúce sa prevádzkovej marže na úrovni 58,7 % a upravený zisk na akciu dosiahol 2,65 USD, čím prekročil prognózy.
- Voľný cash flow vzrástol na 2,37 miliardy USD, čo znamená zlepšenie o 15 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
Prečo teda taká slabá reakcia?
Trh sklamalo najmä slabé tempo rastu v oblastiach softvéru a poradenstva – teda segmentoch, ktoré investori považujú za prirodzené pole pre expanziu a tvorbu vyšších marží v najbližších rokoch.
Okrem toho vzbudila pozornosť jemná, no významná zmena vo formulácii výhľadu vedenia.
Tohtoročný rast tržieb bol opísaný ako „minimálne 5 %“ namiesto predchádzajúceho „viac ako 5 %“, čo bolo trhom vnímané ako faktické zníženie prognózy a posilnilo obavy, že rast tržieb nemusí zrýchliť podľa predchádzajúcich očakávaní.
Väčšina investičných bánk zatiaľ ponecháva svoje odporúčania na mierne pozitívnych úrovniach, no zároveň analytici čoraz častejšie vyjadrujú obavy z pomalého rastu v kľúčových segmentoch.
IBM zostáva firmou so silnými aktívami, širokým technologickým portfóliom a známou značkou.
Starnúca korporácia však čelí čoraz väčším problémom v prostredí dnešného dynamického a agresívneho trhu, kde investori očakávajú konzistentné zrýchľovanie rastu, najmä v oblastiach softvéru a služieb.
Bez jasného dôkazu o trvalom zrýchľovaní rastu v týchto segmentoch nemusia ani budúce prekonania konsenzov stačiť na zmenu negatívneho naratívu, ktorý sa okolo spoločnosti formuje.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Režim „Mad Max“ – Má Tesla problém?
Google Quantum Echoes – prelom v kvantovom počítaní
Výhlaď výsledkov IBM: Naplní „starý otec IT priemyslu“ očakávania?
US OPEN: Začína sezóna „meme akcií“?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.