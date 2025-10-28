PayPal – Dvojciferný rast po zverejnení výsledkov a oznámení spolupráce s OpenAI

-
PayPal zakončuje výsledkovú sezónu spektakulárnym rastom. Jeden z najväčších svetových poskytovateľov platobných služieb zverejnil výsledky a oznámil spoluprácu s OpenAI. Akcie spoločnosti dnes rastú o viac ako 10 %.
Spoločnosť predstavila výsledky za tretí štvrťrok 2025 a poskytla výhľad na ďalšie obdobie:
-
Čisté tržby dosiahli 8,42 miliardy USD (medziročný rast o 7 %) a prekročili očakávania trhu (8,24 mld. USD).
-
Najväčší rast zaznamenal segment "Služby s pridanou hodnotou" s tržbami 895 miliónov USD (+15 % r/r).
-
USA prispeli tržbami 4,75 miliardy USD, čo je medziročný nárast o 5 %.
-
Počet aktívnych používateľov vzrástol na 438 miliónov.
-
Objem platieb dosiahol 458 miliárd USD, čo predstavuje viac ako 8% medziročný rast.
-
Upravený zisk na akciu (Adj. EPS) dosiahol 1,34 USD, oproti očakávaným 1,20 USD.
-
Voľný peňažný tok (FCF) vzrástol medziročne o 48 % na 2,3 miliardy USD.
-
Za štvrtý kvartál firma predpokladá Adj. EPS 1,31 USD, v súlade s očakávaniami trhu.
-
Celoročný výhľad EPS spoločnosť zvýšila z 5,35 na 5,39 USD, pričom trh očakával 5,25 USD.
-
Firma zvýši kapitálové výdavky (CAPEX) na 1 miliardu USD do konca roka.
-
Zároveň oznámila ďalšiu dividendu vo výške 0,14 USD na akciu pre aktuálne štvrťročie.
Tieto výsledky síce výrazne prekonali očakávania, no hlavným dôvodom dvojciferného rastu akcií bola dohoda s OpenAI.
PayPal bude prvou platformou, ktorá priamo integruje svoju digitálnu peňaženku do ChatGPT.
Vzhľadom na silne optimistický sentiment ohľadom AI – najmä medzi inštitucionálnymi investormi – akákoľvek spolupráca s OpenAI v poslednom období viedla k nárastu valuácie firiem.
V tomto prípade sa navyše počíta s potenciálom monetizácie u viac ako 800 miliónov používateľov ChatGPT, z ktorých mnohí už AI využívajú na vyhľadávanie produktov – priame prepojenie na peňaženku tak môže generovať výrazné, aj keď zatiaľ ťažko kvantifikovateľné výnosy.
Dôveru spoločnosti vyjadril aj Blue Owl Capital, ktorý odkúpil pohľadávky PayPalu za 7 miliárd USD súvisiace so službou Buy Now, Pay Later.
Po dnešnom raste sa akcie vrátili na úrovne z júla, kedy došlo k 15% prepadu. Spoločnosť je však stále asi 20 % pod lokálnymi maximami z roku 2024.
PYPL.US (D1)
Zdroj: xStation5
