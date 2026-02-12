Akcia týždňa: Datadog. Monitoring, ktorý sa vypláca (12.02.2026)

- Silný rast tržieb: Datadog takmer strojnásobil tržby za tri roky a udržal stabilný medziročný rast na úrovni 20 – 30 % v závislosti od regiónu.
- Ziskovosť a marže: Vysoká hrubá marža (~75 %) potvrdzuje škálovateľnosť SaaS. Prevádzkové a čisté marže sa normalizujú v kontexte reinvestícií.
- Robustné peňažné toky: Pozitívne prevádzkové a voľné peňažné toky umožňujú financovanie organického rastu bez zvyšovania zadlženosti.
- Stabilná bilancia a likvidita: Prebytok hotovosti nad záväzkami a vysoký pomer likvidity poskytujú flexibilitu pre expanziu a potenciálne akvizície.
- AI a pozorovateľnosť: Datadog je kľúčový pre digitálnu transformáciu; pozorovateľnosť je kritickou vrstvou v cloudových a AI prostrediach.
- Geografická diverzifikácia: Medzinárodný segment rastie rýchlejšie ako Severná Amerika, čo znižuje riziko koncentrácie a potenciálne podporuje budúce výnosy.
- AI a kvalita kódu: Obavy trhu, že AI nahradí SaaS, sú prehnané. Dobre navrhnutý, škálovateľný kód je ťažké nahradiť a AI prakticky podporuje vývoj platformy, namiesto toho, aby ju eliminovala.
- Sentiment vs. fundamenty: Krátkodobé výkyvy akcií môžu odrážať sentiment trhu, ale dlhodobá výkonnosť závisí od udržania technologickej výhody a kvality peňažných tokov.
Existujú spoločnosti, ktoré rastú, pretože im to umožňuje trh. A existujú spoločnosti, ktoré rastú, pretože sa nachádzajú priamo v centre novej technologickej vlny. Datadog čoraz viac patrí do druhej kategórie.
Výsledky za 4. štvrťrok 2025 opäť ukázali, že spoločnosť je schopná dosiahnuť viac, ako trh očakáva. Tržby medziročne vzrástli o 29 % na 953,2 milióna USD, čo výrazne prekonalo konsenzus. Upravený zisk na akciu dosiahol 0,59 USD oproti očakávaným 0,56 USD. Voľný cash flow dosiahol 291 miliónov USD, čo predstavuje medziročný nárast o 21 %, zatiaľ čo prevádzkový cash flow dosiahol 327 miliónov USD, čo predstavuje medziročný nárast o 23 %.
Táto kombinácia takmer 30 % rastu s vysokou hrubou maržou 76 % dokazuje, že Datadog nie je len príbehom rýchleho rastu tržieb. Je to model, ktorý začína generovať rastúcu prevádzkovú páku, a to aj napriek intenzívnym investíciám do vývoja produktov.
Zároveň spoločnosť predstavila opatrnejší výhľad na rok 2026. Očakávané tržby v rozmedzí 4,06 – 4,10 miliardy USD sú mierne pod konsenzom, zatiaľ čo prognóza upraveného prevádzkového zisku odzrkadľuje zvýšené investičné výdavky. Vedenie signalizuje pripravenosť naďalej posilňovať svoju konkurenčnú pozíciu v oblasti umelej inteligencie a bezpečnosti, aj za cenu krátkodobého tlaku na maržu.
Kľúčové finančné údaje za 4. štvrťrok 2025
- Tržby: 953 miliónov USD (+29 % medziročne, konsenzus 917 miliónov USD)
- Upravený zisk na akciu: 0,59 USD (konsenzus 0,55 USD)
- Čistý zisk: 46,6 miliónov USD
- Zmluvné tržby: 1,2 miliardy USD
- Hrubá marža: 76 %
Predpoveď na 1. štvrťrok 2026
- Tržby za 1. štvrťrok: 951–961 miliónov USD (konsenzus 940 miliónov USD)
- Upravený zisk na akciu za 1. štvrťrok: 0,49–0,51 USD (konsenzus 0,54 USD)
- Tržby za fiškálny rok 2026: 4,06–4,10 miliardy USD
- Upravený EPS za fiškálny rok 2026: 2,08–2,16 USD
A práve táto kombinácia robí Datadog v súčasnosti zaujímavým príbehom. Na jednej strane konzistentný nadpriemerný výkon a silné peňažné toky. Na druhej strane zámerné rozhodnutie reinvestovať do rastu v čase, keď infraštruktúra umelej inteligencie a aplikácie založené na jazykových modeloch prechádzajú z experimentálnej fázy do fázy produkčného nasadenia.
Už nie je otázkou, či je potrebná pozorovateľnosť. Otázkou je, ktoré platformy sa stanú štandardom v čoraz komplexnejších prostrediach založených na cloude a umelej inteligencii. Datadog sa snaží byť jednou z nich.
Čo je pozorovateľnosť a prečo je dnes taká dôležitá
Zjednodušene povedané, pozorovateľnosť je schopnosť úplne pochopiť, čo sa deje vo vnútri IT systému na základe údajov, ktoré generuje. Nejde len o detekciu porúch, ale o rýchlu identifikáciu príčiny, vplyvu na používateľov a nákladov pre podnik.
Moderné aplikácie fungujú v cloudových prostrediach, pozostávajú z desiatok mikroslužieb a často integrujú modely umelej inteligencie. V takejto architektúre už tradičné monitorovanie nestačí. Spoločnosti potrebujú informácie z metrík, protokolov a stôp v jednotnom systéme.
Presne túto vrstvu poskytuje Datadog.
Platforma kombinuje monitorovanie infraštruktúry, aplikácií a bezpečnosti v jednom prostredí. Čím väčšia je zložitosť cloudu a čím väčšie je nasadenie umelej inteligencie, tým vyššia je hodnota takéhoto riešenia. Vo svete, kde aplikácie bežia 24 hodín denne, 7 dní v týždni, je pozorovateľnosť už nie len príjemným doplnkom, ale kritickou zložkou kontinuity podnikania.
Štruktúra príjmov a geografická dynamika
Pri analýze rastu príjmov Datadogu stojí za to pozrieť sa nielen na celkový rast, ale aj na jeho geografické zloženie.
Severná Amerika zostáva najväčším zdrojom príjmov. V roku 2025 vzrástli štvrťročné príjmy v tejto oblasti z 533,82 milióna USD v 1. štvrťroku na 632,59 milióna USD v 4. štvrťroku. Medziročný rast zostal počas väčšiny roka nad hranicou 25 % a v 2. štvrťroku dosiahol 30,96 % a v 3. štvrťroku 30,83 %. V 4. štvrťroku sa rast spomalil na 22,55 %, pričom konsenzus pre prvú polovicu roku 2026 naznačuje ďalšie spomalenie na približne 12 – 13 %.
To naznačuje, že americký trh vstupuje do zrelšej fázy rastu. Rozsah podnikania je už významný a medziročné porovnania sú čoraz náročnejšie. Udržiavanie dvojciferného rastu pri tak vysokej základni príjmov by sa stále malo považovať za solídny výsledok.
Medzinárodný segment vyzerá ešte sľubnejšie. Tržby mimo Severnej Ameriky vzrástli z 227,74 milióna USD v 1. štvrťroku 2025 na 281,97 milióna USD v 4. štvrťroku. Medziročný rast, ktorý sa v roku 2024 postupne spomalil na 22 – 23 %, sa v 4. štvrťroku 2025 zrýchlil na 27,28 %. Odhady pre 1. a 2. štvrťrok 2026 naznačujú rast o 26,38 %, resp. 35,97 %.
Ak sa tieto prognózy naplnia, medzinárodný segment by sa mohol stať kľúčovým motorom príjmov v nasledujúcich štvrťrokoch. Rast mimo USA odzrkadľuje rastúce využívanie platformy v Európe a v ázijsko-tichomorskom regióne, kde je digitálna transformácia v mnohých odvetviach stále v počiatočnom štádiu.
Z investičného hľadiska sú dôležité dva závery. Po prvé, rast je geograficky diverzifikovaný, čo obmedzuje riziko koncentrácie. Po druhé, zrýchlenie na medzinárodných trhoch môže čiastočne kompenzovať prirodzené spomalenie v Severnej Amerike.
Finančná analýza
Datadog si od roku 2022 udržuje jasný rastový trend tržieb na štvrťročnej báze. Štvrťročné tržby vzrástli z približne 360 miliónov USD v 1. štvrťroku 2022 na takmer 950 miliónov USD v 4. štvrťroku 2025, čo predstavuje takmer trojnásobný nárast za tri roky pri zachovaní vysokej dynamiky rastu.
Zároveň sa výrazne zlepšila ziskovosť. V roku 2022 a v prvej polovici roku 2023 spoločnosť vykázala záporné prevádzkové a čisté marže v dôsledku vysokých investícií do vývoja produktov a rozširovania predaja. Od druhej polovice roku 2023 sa prevádzková efektívnosť výrazne zlepšila.
Prevádzková marža dosiahla vrchol nad 15 % v roku 2024 a čistá marža sa priblížila k 8 – 9 %.
V roku 2025 sa marže čiastočne normalizovali v dôsledku zvýšených investícií a konkurenčného tlaku. Pokles prevádzkovej marže na jednocifernú hodnotu neznamená oslabenie obchodného modelu, ale zámerné rozhodnutie o reinvestovaní.
Hrubá marža zostáva na vysokej úrovni okolo 75–80 %, čo potvrdzuje škálovateľnosť modelu SaaS a ponecháva priestor pre dlhodobé zvyšovanie ziskovosti.
Napriek kolísavosti marží spoločnosť neustále generuje kladné prevádzkové a voľné peňažné toky. V posledných štvrťrokoch zostali voľné peňažné toky stabilné, čo odzrkadľuje vysokú konverziu tržieb na hotovosť.
To je kľúčový rozdiel v porovnaní s mnohými rastovými spoločnosťami, ktoré vykazujú kladné účtovné zisky až po znížení investícií. V prípade spoločnosti Datadog generovanie hotovosti existuje súbežne s dynamickým rastom tržieb.
Štvrťročné údaje potvrdzujú, že zlepšenie ziskovosti nie je iba účtovným javom. Od roku 2022 sa prevádzkové peňažné toky systematicky zvyšujú spolu s rozsahom podnikania. Voľný peňažný tok zostáva stabilne kladný a jeho rast potvrdzuje silnú konverziu tržieb na hotovosť.
Periodické výkyvy vo finančných peňažných tokoch, vrátane výrazného nárastu v druhom polroku 2024 a prudkého poklesu v roku 2025, odzrkadľujú skôr riadenie kapitálovej štruktúry ako zhoršenie základných prevádzkových ukazovateľov. Hlavná činnosť spoločnosti naďalej generuje stabilné peňažné toky aj napriek intenzívnym investíciám.
Tento profil peňažných tokov je charakteristický pre vyspelý model SaaS, ktorý je schopný organicky financovať rast bez výrazného zvýšenia zadlženosti.
Ukazovatele ziskovosti ukazujú jasný prechod od fázy škálovania k stabilizácii obchodného modelu. V rokoch 2022–2023 bola návratnosť investovaného kapitálu (ROIC) nižšia ako náklady na kapitál v dôsledku agresívnych investícií do produktov a predaja. Od roku 2024 sa EBITDA vrátila na stabilnú kladnú úroveň a ROIC sa priblížila k nákladom na kapitál. Spoločnosť postupne prechádza od spotreby kapitálu k jeho efektívnejšiemu využívaniu.
Vzťah medzi ROIC a WACC bude kľúčovým ukazovateľom, ktorý bude treba sledovať v roku 2026. Udržiavanie výhody ziskovosti nad nákladmi na kapitál by signalizovalo fázu udržateľného vytvárania hodnoty pri zachovaní silného rastu tržieb.
Bilancia zostáva veľmi konzervatívna. Hotovosť a krátkodobé investície sa postupne zvyšovali a v posledných štvrťrokoch prekročili 4 miliardy USD. Čistý dlh je záporný, čo spoločnosti poskytuje prebytok hotovosti vo vzťahu k finančným záväzkom.
Súčasný pomer je trvalo veľmi vysoký. Dočasné výkyvy nemenia celkový obraz silnej finančnej pozície. Tento profil bilancie poskytuje flexibilitu pre organický rast a potenciálne akvizície.
Výhľad ocenenia
Predstavujeme ocenenie spoločnosti Datadog Inc. na základe DCF. Toto ocenenie slúži iba na informačné účely a nemalo by sa považovať za investičné poradenstvo ani presné ocenenie.
Datadog je kľúčovým hráčom v oblasti cloudových technológií a infraštruktúry umelej inteligencie, ktorý ponúka pokročilé riešenia pre monitorovanie aplikácií, bezpečnosť a analýzu v reálnom čase. Spoločnosť ťaží z rastúceho dopytu po cloudovej pozorovateľnosti a aplikáciách založených na umelej inteligencii. Strategické investície do vývoja platformy, medzinárodnej expanzie a integrácie umelej inteligencie vytvárajú solídny základ pre pokračujúci rast.
Datadog si udržuje vysokú hrubú maržu okolo 80 %, kladné prevádzkové a voľné cash flow, čo poskytuje flexibilitu pre organický rast a potenciálne akvizície. Finančná stabilita a škálovateľný model SaaS znižujú trhové riziká a umožňujú bezpečné plánovanie expanzie v segmentoch cloudu a umelej inteligencie.
Na základe našej analýzy DCF sa reálna hodnota jednej akcie spoločnosti Datadog odhaduje na približne 160 USD, čo v porovnaní s aktuálnou cenou 129,78 USD znamená potenciál rastu približne 24 %. To naznačuje, že spoločnosť má nielen silné finančné základy, ale ponúka aj atraktívnu príležitosť pre investorov, ktorí stavia na pokračujúci rast v oblasti cloudu, pozorovateľnosti a aplikácií umelej inteligencie.
Cena akcií
Napriek jasnému zlepšeniu prevádzky zostávajú akcie spoločnosti Datadog volatilnejšie ako širší trh. V 4. štvrťroku 2025 akcie jasne prekonali index S&P 500, ale v nasledujúcich mesiacoch došlo k korekcii, ktorá vrátila časť predchádzajúcich ziskov.
Na začiatku roka 2026 vyjadril trh výrazné obavy o spoločnosti SaaS, pričom sa objavili názory, že umelá inteligencia by mohla čoskoro nahradiť tradičné platformy. Je však dôležité mať na pamäti, že umelá inteligencia je najúčinnejšia pri nahrádzaní zle napísaného, opakujúceho sa alebo neoptimálneho kódu. Dobre napísaný, škálovateľný kód SaaS má strategickú hodnotu a jeho kvalita v spojení s integráciou do cloudovej infraštruktúry a aplikácií poháňaných umelou inteligenciou nie je v krátkodobom horizonte ľahko nahraditeľná.
V krátkodobom horizonte môže sentiment trhu prevážiť nad fundamentmi. Z dlhodobého hľadiska bude výkonnosť akcií závisieť od schopnosti spoločnosti udržať si technologickú výhodu, pokračovať v zlepšovaní kvality cash flow a rozvíjať platformu tak, aby umelá inteligencia fungovala ako nástroj podporujúci, a nie nahrádzajúci jej funkčnosť.
História ukazuje, že spoločnosti, ktoré konzistentne investujú do solídneho kódu a škálovateľnej architektúry, si udržujú náskok aj počas technologických transformácií. Vďaka svojej vyspelej platforme a rozsiahlemu ekosystému patrí Datadog medzi firmy, ktoré pravdepodobne budú z umelej inteligencie ťažiť, namiesto toho, aby sa jej obávali ako konkurenta.
