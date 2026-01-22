Akcia týždňa: TSMC, srdce globálnej AI revolúcie (22. januára 2026)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company je firma, ktorá takmer sama poháňa globálnu výrobu čipov. Keď sa hovorí o umelej inteligencii, výkonných výpočtoch alebo superpočítačoch, TSMC je takmer vždy v pozadí ako dodávateľ jadra najpokročilejších čipov. Vo štvrtom štvrťroku 2025 spoločnosť ukázala, že jej význam nie je len teoretický. Finančné výsledky a silný dopyt zo strany technologických gigantov potvrdzujú, že TSMC nielen drží krok s trendmi, ale ich aj aktívne formuje. V tomto článku sa pozrieme na to, ako rekordné tržby a zisky za uplynulé štvrťrok odrážajú dominanciu spoločnosti v odvetví a aké sú jej budúce vyhliadky a reálna hodnota.
TSMC v centre globálnej technológie
TSMC nie je bežný výrobca čipov. Je to spoločnosť, ktorá určuje, aké technológie sa dostanú do serverov, superpočítačov a dátových centier, ktoré napájajú umelú inteligenciu po celom svete. Poprední hráči trhu ako Nvidia, AMD a Apple, ako aj hlavní poskytovatelia cloudových služieb, zverujú TSMC svoje najkritickejšie výrobné zákazky. To spoločnosti umožňuje nielen profitovať z rastúceho dopytu, ale aj formovať smerovanie celého odvetvia.
Pokročilé technologické procesy – vrátane 3nm, 5nm a 7nm technológie – sa vo 4. kvartáli 2025 podieľali 77 % na tržbách z waferov. Navyše nedávno spustená masová výroba 2nm čipov už dnes predstavuje pevný základ pre budúce príjmy. Táto technológia má potenciál výrazne zvýšiť podiel TSMC v najpokročilejších segmentoch trhu s čipmi v nasledujúcich rokoch, najmä v oblasti umelej inteligencie a výkonných výpočtov.
Rekordné výsledky vo 4. štvrťroku 2025
Spoločnosť TSMC ukončila 4. štvrťrok 2025 s mimoriadne silnými výsledkami, ktoré jasne prekonali očakávania trhu. Štvrťročné tržby dosiahli 1 046,09 miliardy TWD, čo predstavuje približne 33,2 miliardy USD, a znamená to ročný nárast o 20,5 % – ide zároveň o najvyššiu úroveň v histórii spoločnosti. Čistý zisk dosiahol 505,74 miliardy TWD, teda približne 16 miliárd USD, čo predstavuje nárast o 35 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Tieto silné finančné výsledky potvrdzujú, že TSMC si dokáže udržať vysokú ziskovosť aj pri rastúcich kapitálových výdavkoch a rastúcom dopyte po čipoch.
Hrubá marža zostala na veľmi vysokej úrovni 62 % a prevádzková marža dosiahla 54 %, čo svedčí o vysokej prevádzkovej efektivite spoločnosti. Čistá marža vo výške 48,3 % potvrdzuje, že TSMC efektívne riadi výrobné náklady a zároveň si udržuje silnú cenovú pozíciu v segmente high-end čipov.
Pokročilé technológie zostávajú hlavným motorom rastu. 3nm, 5nm a 7nm výrobné procesy tvorili spolu 77 % z príjmov z waferov, pričom 3nm sa podieľali 28 %, 5nm 35 % a 7nm 14 %. Na začiatku roka 2026 spoločnosť spustila masovú výrobu 2nm čipov, ktoré teraz slúžia ako základ pre budúci rast a zároveň posilňujú pozíciu TSMC v oblasti umelej inteligencie a výkonných výpočtov. Štruktúra tržieb ukazuje zameranie spoločnosti na technologicky najpokročilejšie segmenty trhu, čo jej zabezpečuje vysoké marže a konkurenčnú výhodu aj do budúcnosti.
Stabilný rast a silná finančná pozícia
Spoločnosť TSMC už niekoľko rokov vykazuje stabilný rast, keď sa jej podarilo zvýšiť kvartálne tržby z približne 200 miliárd TWD na viac než 1 046 miliárd TWD ku koncu roka 2025. Dynamický rast čistého zisku potvrdzuje rastúcu ziskovosť, pričom prevádzková aj čistá marža ostávajú výnimočne vysoké – nad 50 % a 40 %. Táto úroveň ziskovosti odzrkadľuje prevádzkovú efektivitu spoločnosti, schopnosť udržať si cenovú silu a efektívne riadenie nákladov v technologicky najvyspelejších segmentoch trhu.
Z finančného hľadiska je spoločnosť pevná a stabilná. Hotovosť a peňažné ekvivalenty výrazne prevyšujú záväzky, čo jej poskytuje finančnú flexibilitu a slobodu financovať rozvoj aj ambiciózne investície. Bežný pomer (current ratio) zostáva na bezpečnej úrovni, čo spoločnosti umožňuje bez problémov plniť svoje záväzky a udržiavať stabilitu aj počas období zvýšenej trhovej volatility.
Efektivita kapitálového riadenia je taktiež mimoriadne vysoká. EBITDA rastie úmerne s tržbami a návratnosť investovaného kapitálu (ROIC) výrazne prevyšuje náklady na kapitál, čo potvrdzuje schopnosť TSMC generovať dlhodobú hodnotu pre akcionárov a udržiavať stabilnú a ziskovú prevádzku. Štruktúra tržieb zároveň ukazuje, že pokročilé technologické uzly zohrávajú kľúčovú úlohu – tvoria väčšinu predaja a predstavujú základ pre budúci rast. To TSMC umožňuje reagovať na rastúci dopyt po čipoch pre AI a vysokovýkonné výpočty, pričom si zachováva konkurenčnú výhodu na globálnom trhu.
Analýza výnosnosti ďalej potvrdzuje silné postavenie TSMC na trhu. Grafy kumulatívnych výnosov ukazujú, že akcie TSMC jednoznačne prekonali indexy S&P 500 aj Nasdaq 100 počas sledovaného obdobia. Napriek vyššej volatilite na začiatku roka sa spoločnosť rýchlo zotavila a vstúpila do dynamickej rastovej fázy, ktorú ukončila s viac než 60 % ziskom, zatiaľ čo hlavné americké indexy zaznamenali len niekoľkopercentné až dvojciferné prírastky. Táto relatívna nadvýkonnosť odzrkadľuje pozitívne hodnotenie fundamentov TSMC zo strany trhu, najmä jej kľúčovej úlohy v globálnom dodávateľskom reťazci polovodičov a expozície voči dlhodobým trendom, ako sú umelá inteligencia a vysokovýkonné výpočty.
Výhľad na rok 2026 a plánované investície
TSMC vstupuje do roka 2026 s výrazným rastovým momentom a optimistickými očakávaniami. Vedenie očakáva, že tržby v 1. štvrťroku dosiahnu rozpätie 34,6 – 35,8 miliardy USD, čo predstavuje pokračovanie dvojciferného medziročného rastu. Hrubá marža by sa mala pohybovať medzi 63 – 65 % a prevádzková marža medzi 54 – 56 %, čo potvrdzuje schopnosť spoločnosti udržať si vysokú ziskovosť aj v prostredí rastúceho dopytu po AI a HPC čipoch.
Najpôsobivejším prvkom stratégie TSMC sú jej kapitálové výdavky. Spoločnosť plánuje v roku 2026 investovať rekordných 52–56 miliárd USD do rozvoja a modernizácie výrobných kapacít, čo predstavuje viac než 25 % nárast oproti predchádzajúcemu roku. Tieto masívne investície sú zamerané na najpokročilejšie výrobné procesy 3 nm, 5 nm a 7 nm, ako aj na masovú produkciu 2nm čipov, ktoré tvoria základ budúceho rastu. Rozsah investícií jednoznačne ukazuje, že TSMC vníma AI boom ako trvalú zmenu na globálnom trhu s polovodičmi, nie ako dočasný trend.
Vďaka týmto investíciám spoločnosť posilňuje svoj technologický náskok a zabezpečuje výrobné kapacity pre svojich najväčších klientov, medzi ktorých patria Nvidia, AMD, Apple a veľké cloudové spoločnosti (hyperscaleri). Silná príjmová štruktúra, vysoké marže a strategické investície do špičkových technológií ukazujú, že TSMC je nielen pripravené uspokojiť súčasný dopyt, ale zároveň si buduje základy pre dlhodobý a stabilný rast.
Prehľad ocenenia
Predstavujeme diskontovanú analýzu peňažných tokov (DCF) spoločnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Toto ocenenie slúži iba na informačné účely a nie je investičným odporúčaním ani presným odhadom hodnoty.
TSMC je najväčší zmluvný výrobca polovodičov na svete, ktorý dodáva najmodernejšie čipy pre umelú inteligenciu, vysokovýkonné výpočty a dátové centrá. Spoločnosť profituje z rastúceho dopytu po AI čipoch a výkonných procesoroch, pričom strategické investície do 3nm, 5nm, 7nm procesov a masovej výroby 2nm čipov poskytujú pevný základ pre budúci rast.
Treba zdôrazniť, že TSMC si udržiava veľmi vysokú ziskovosť a technologický náskok pred konkurenciou, čím znižuje trhové riziká a umožňuje bezpečné plánovanie do budúcnosti. Hodnotenie je konzervatívne, pričom zohľadňuje možné konkurenčné tlaky a volatilitu na globálnom polovodičovom trhu.
Na základe tejto analýzy je odhadovaná hodnota jednej akcie TSMC približne 465 USD, zatiaľ čo aktuálna cena je 326 USD, čo predstavuje potenciál rastu približne 43 %. To naznačuje, že spoločnosť nie je len silná po finančnej stránke, ale ponúka aj atraktívnu príležitosť pre investorov, ktorí veria v rast polovodičového a AI sektora.
Zdroj: xStation5
Zhrnutie a výhľad hodnoty
TSMC ukončuje rok 2025 vo vynikajúcej finančnej kondícii, s rekordnými tržbami a pôsobivou ziskovosťou. Silný rast výnosov, vysoké marže a strategické investície do najpokročilejších technológií, vrátane masovej produkcie 2nm čipov, dokazujú, že spoločnosť nielen udržiava svoje líderské postavenie, ale zároveň buduje pevné základy pre dlhodobý rast.
Vďaka plánovaným kapitálovým výdavkom vo výške 52–56 miliárd USD v roku 2026 si TSMC zabezpečuje technologické prvenstvo aj výrobnú kapacitu pre kľúčových klientov, ako sú Nvidia, AMD, Apple a hlavní poskytovatelia cloudových služieb (hyperscaleri). To ukazuje, že spoločnosť vníma boom umelej inteligencie ako trvalý trend, nie ako dočasnú módnu vlnu.
