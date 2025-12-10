Akcie Abivax prudko rastú pre špekulácie o prevzatí zo strany Eli Lilly

- Akcie Abivax vzrástli o viac než 20 % v dôsledku špekulácií o možnom prevzatí spoločnosťou Eli Lilly.
- Firma tento rok zaznamenala mimoriadny rast vďaka úspechu lieku obefazimod.
- Trhová kapitalizácia vzrástla z 500 miliónov na 8 miliárd eur počas necelého roka.
- Ani jedna zo spoločností špekulácie nepotvrdila ani nevyvrátila, čo udržuje trh v napätí.
- Akcie Abivax vzrástli o viac než 20 % v dôsledku špekulácií o možnom prevzatí spoločnosťou Eli Lilly.
- Firma tento rok zaznamenala mimoriadny rast vďaka úspechu lieku obefazimod.
- Trhová kapitalizácia vzrástla z 500 miliónov na 8 miliárd eur počas necelého roka.
- Ani jedna zo spoločností špekulácie nepotvrdila ani nevyvrátila, čo udržuje trh v napätí.
Akcie francúzskej biotechnologickej spoločnosti Abivax dnes vzrástli o viac než 20 % v reakcii na trhové špekulácie, že americký farmaceutický gigant Eli Lilly pripravuje ponuku na prevzatie firmy.
Tieto informácie zatiaľ neboli oficiálne potvrdené – Abivax aj Eli Lilly odmietli komentovať trhové špekulácie alebo akúkoľvek „obchodnú aktivitu“.
Podľa analytika Damiena Choplaina zo spoločnosti Stifel je aktuálny rast cien akcií spôsobený výlučne špekuláciami o možnom prevzatí.
Napriek tomu investori reagujú mimoriadne pozitívne, keďže akcie Abivax už tento rok zaznamenali výnimočný rast, najmä vďaka úspešnej 3. fáze klinického testovania lieku obefazimod, určeného na liečbu ulceróznej kolitídy.
Práve pozitívne údaje z júla spustili prudký rast akcií, keď počas jediného dňa pridali viac než 500 %.
Následne spoločnosť oznámila zámer vydať akcie v USA v hodnote až 400 miliónov dolárov, čím ďalej zvýšila svoj profil na medzinárodnej scéne.
K dnešnému dňu sa trhová kapitalizácia Abivax vyšplhala na viac než 8 miliárd eur (9,3 miliardy USD), pričom na začiatku roka činila len 500 miliónov eur – teda približne 17-násobné zhodnotenie od januára.
Ak by sa špekulácie o prevzatí zo strany Eli Lilly potvrdili, išlo by o jednu z najväčších akvizícií v oblasti európskej biotechnológie v tomto roku.
Graf ABVX.US (D1)
Akcie spoločnosti Abivax pokračujú v dynamickom raste a aktuálne sa obchodujú na úrovni 135,36 USD, čo predstavuje nové historické maximum. Cena akcie sa drží vysoko nad kĺzavými priemermi – EMA 50 (104,63 USD) aj SMA 100 (89,33 USD) jasne rastú a podporujú dlhodobý býčí trend. RSI je na úrovni 69,6, teda tesne pod hranicou prekúpenosti (70), čo naznačuje silné momentum, no zároveň možnosť krátkodobej korekcie.
Technický výhľad zostáva pozitívny – ak sa akcie udržia nad úrovňou 127–130 USD, môžu ďalej rásť, najmä ak dôjde k potvrdeniu akvizičných špekulácií. Prípadná korekcia by mohla nájsť podporu v oblasti okolo EMA 50, teda približne na úrovni 105 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Rivian Automotive: Vychádzajúca hviezda alebo meteor?
US OPEN: Valuácie pod tlakom uprostred vlny deregulácií
Sabadell vylúčil Cerberus z obchodov s problémovými úvermi kvôli právnym sporom
Akcie Bayeru prudko rastú vďaka nádeji na vyriešenie sporu okolo Roundupu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.