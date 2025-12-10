Akcie Nextdoor posilňujú o takmer 50 % vďaka býčiemu postoju známeho investora

- Akcie Nextdoor Holdings vzrástli o takmer 50 %, čo predstavuje najväčší rast od roku 2019.
- Investičný impulz priniesol Eric Jackson zo spoločnosti EMJ Capital, známy z rastu akcií Opendoor či Better Home.
- Jackson vyzdvihuje AI potenciál platformy a jej databázu reálnych overených domácností.
- Nextdoor sa bráni povesti „meme akcie“ a úspešne odolala kritike týkajúcej sa počtu aktívnych používateľov.
Akcie spoločnosti Nextdoor Holdings Inc. v stredu prudko vzrástli – až o 49 %, čo predstavuje najväčší intradenný nárast za posledné štyri roky.
Dôvodom bol býčí komentár Erica Jacksona, zakladateľa hedžového fondu EMJ Capital, ktorý je známy ako katalyzátor retailových rally pri tituloch ako Opendoor Technologies alebo Better Home & Finance.
Jackson označil Nextdoor za „jednu z najviac nepochopených platforiem na trhu“, ktorej AI potenciál trh stále plne neocenil.
Podľa neho Wall Street vníma firmu ako nízkorizikovú lokálnu reklamnú platformu, zatiaľ čo v skutočnosti disponuje unikátnou sieťou overených identít – platforma obsluhuje vyše 100 miliónov overených domácností bez botov, čo je v ére umelej inteligencie mimoriadna konkurenčná výhoda.
Jacksonov býčí postoj mal v minulosti výrazný vplyv – napríklad akcie Opendoor od začiatku roka vzrástli o viac ako 360 %, pričom hlavný rast nastal po tom, ako Jackson začal titul propagovať v júni.
Better Home zaznamenal pod jeho vplyvom nárast o 176 % v septembri, čo vyvolalo porovnania s vplyvom populárneho meme-investora Keitha Gilla.
Hoci je fond EMJ Capital často kritizovaný za vysokú volatilitu portfólia, jeho výber cieli na spoločnosti s veľkým retailovým záujmom a potenciálom rýchleho rastu.
Nextdoor zároveň úspešne čelila obvineniam, že pred vstupom na burzu nadhodnocovala počet aktívnych používateľov, čo posilňuje jej dôveryhodnosť v očiach investorov.
Graf KIND.US (D1)
Akcie Nextdoor Holdings zaznamenali prudký rast a aktuálne sa obchodujú na úrovni 2,51 USD, čo predstavuje takmer 50 % nárast za jediný deň. Cena prerazila nad dve kľúčové technické úrovne – EMA 50 (1,87 USD) a SMA 100 (1,93 USD) a uzavrela výrazne nad týmito priemermi, čo potvrdzuje zmenu trendu z medvedieho na býčí. RSI sa nachádza na úrovni 72,8, čo naznačuje vstup do prekúpeného pásma a môže signalizovať krátkodobú korekciu.
Po takto prudkom raste môže dôjsť ku krátkodobému vyberaniu ziskov, no z pohľadu technickej analýzy sa sentiment jasne posunul do býčieho pásma. Udržanie ceny nad úrovňou 2,30–2,40 USD by mohlo vytvoriť nový support a umožniť konsolidáciu pred ďalším rastom.
Zdroj: xStation5
