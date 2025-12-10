Spor o LNG sa vyostruje: Venture Global odmieta obvinenia Shellu z podvodu

- Venture Global odmieta obvinenia z podvodu vznesené spoločnosťou Shell a tvrdí, že nie sú podložené dôkazmi.
- Shell zároveň čelí kritike za porušenie dôvernosti arbitrážneho konania.
- Akcie Venture Global klesli o 22 % a obchodujú sa blízko historických miním.
- Spor poukazuje na napätie medzi dlhodobými zmluvnými záväzkami a výhodami spotového trhu počas energetickej krízy.
Spoločnosť Venture Global dôrazne odmietla obvinenia z podvodu, ktoré voči nej vzniesla Shell v rámci právneho sporu týkajúceho sa dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG).
Vo svojej reakcii zaslanej Najvyššiemu súdu štátu New York firma uviedla, že Shell nepredložila žiadne dôkazy, ktoré by tieto tvrdenia podporovali, a zároveň Shell obvinila z porušenia dôvernosti arbitrážneho konania.
Tento prípad je súčasťou dlhodobého sporu, v ktorom viaceré veľké energetické spoločnosti – vrátane Shell, BP a Edison – obviňujú Venture Global, že nedodávala LNG podľa dlhodobých kontraktov, zatiaľ čo plyn výhodne predávala na spotovom trhu, najmä po ruskej invázii na Ukrajinu, keď ceny plynu prudko vzrástli.
Shell prehrala arbitrážny prípad v auguste, zatiaľ čo BP bola v októbri úspešná.
Shell vo svojej sťažnosti tvrdí, že Venture Global zámerne zatajila kľúčové informácie a poskytla zavádzajúce vyjadrenia ohľadom spustenia svojho závodu Calcasieu Pass.
Venture Global vo svojom aktuálnom podaní uvádza, že svedok z tretej strany neposkytol žiadne dôkazy o existencii písomnej komunikácie a že obvinenia Shellu nie sú podložené.
Spoločnosť Venture Global zároveň upozornila na e-mail od vysokopostaveného manažéra Shellu, ktorý prejavuje záujem o zmierlivé riešenie situácie nielen okolo závodu Calcasieu Pass, ale aj druhého zariadenia Plaquemines, kde má Shell taktiež dlhodobý kontrakt.
Tento e-mail bol odoslaný v ten istý deň, keď Shell podala právnu výzvu, čo podľa Venture Global spochybňuje konzistentnosť postupu Shellu.
Akcie Venture Global odvtedy oslabili o 22 % a momentálne sa pohybujú blízko historického minima 6,56 USD, v porovnaní s cenou 24 USD pri vstupe na burzu začiatkom tohto roka.
Investori sa obávajú nielen právnych problémov, ale aj potenciálneho nadbytku LNG na trhu.
Odborníci, ako napríklad Claudio Steuer z Oxford Institute for Energy Studies, poukazujú na to, že rozdielny výsledok arbitráží medzi BP a Shell môže naznačovať rozdielnu dostupnosť dôkazov a možný deficit transparentnosti v rozhodovacom procese.
Graf VG.US (D1)
Akcie spoločnosti Venture Global pokračujú v klesajúcom trende a aktuálne sa obchodujú na úrovni 6,48 USD, teda tesne nad historickým minimom. Technické indikátory potvrdzujú silné medvedie nastavenie trhu. Cena akcie sa dlhodobo drží pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (8,72 USD) a SMA 100 (11,27 USD), pričom oba vykazujú klesajúci trend. To signalizuje pokračujúcu stratu dôvery investorov a absenciu výraznejších nákupných impulzov. RSI dosahuje hodnotu 33,5, čo naznačuje prekúpenosť, no zatiaľ bez náznakov obratu trendu. Rovnako MACD zostáva hlboko pod signálnou líniou, a histogram ďalej ukazuje negatívne momentum.
Ak sa akcie neudržia nad aktuálnou úrovňou podpory, ďalší pokles môže byť veľmi rýchly, zatiaľ čo prípadný obrat by si vyžadoval minimálne návrat nad EMA 50, teda nad úroveň okolo 8,70 USD.
Zdroj: xStation5
