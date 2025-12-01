Akcie Airbusu prudko klesli po odhalení problému s lietadlami A320

-
Airbus oznámil problém s kvalitou trupových panelov na modeloch A320.
-
Predchádzala tomu softvérová chyba vyžadujúca servis tisícov lietadiel.
-
Akcie spoločnosti klesli o približne 10 %, čo znamená miliardový pokles hodnoty.
-
Vývoj môže narušiť plány dodávok a ohroziť výsledky za celý rok 2025.
-
Na začiatku decembra zaznamenali investori výrazný prepad akcií spoločnosti Airbus — ich hodnota klesla až o 10 % po tom, čo firma potvrdila nový problém s kvalitou trupových panelov na lietadlách A320. Táto udalosť nasleduje po nedávnom softvérovom probléme ovplyvňujúcom systémy riadenia letu.
Detaily problému
Problém sa týka kvality častí trupu dodávaných externými partnermi. Airbus začal s kontrolami a očakáva sa možný sklz v dodávkach zákazníkom.
Súčasne pokračuje aj technická úprava lietadiel kvôli softvérovej chybe. Zatiaľ čo väčšina strojov bola aktualizovaná, niekoľko desiatok až stoviek ich stále čaká na zásah.
Reakcia trhu
Správa vyvolala okamžitú reakciu na burze — akcie Airbusu zaznamenali najväčší denný pokles za posledných 12 mesiacov - 10% propad. Investori majú obavy z narušenia výroby, rastúcich nákladov a reputačného rizika. Zdroj: xStation5
Širší kontext
Napriek aktuálnym problémom zostáva dopyt po lietadlách vysoký. Airbus si v roku 2025 stanovil cieľ dodať až 820 komerčných lietadiel. Výzvy ako nedostatok komponentov a teraz aj nové technické závady však ohrozujú splnenie tohto cieľa.
