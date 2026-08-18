Akcie Alibaby vyskočili o 5 % 📈

Akcie spoločnosti Alibaba v Hongkongu vyskočili až o 5 %, čo predstavuje najvýraznejší rast za posledné dva týždne. Investorov povzbudilo spustenie novej univerzálnej platformy Alipay určenej obchodníkom, ktorá má pomocou AI agentov automatizovať rôzne podnikové úlohy.
Alibaba tak ďalej rozširuje svoj príbeh okolo umelej inteligencie práve v čase, keď sa trh pripravuje na zverejnenie výsledkov za štvrťrok končiaci v júni. Od júnového minima už akcie spoločnosti posilnili o viac ako 40 % a výrazne tak skorigovali predchádzajúci tohtoročný výpredaj.
Alipay stavia na agentnom obchode
Nová platforma má obchodníkom ponúknuť integrované prostredie, v ktorom budú môcť využívať AI agentov na automatizáciu obchodných procesov. Ant Group očakáva, že tým podporí vznik novej generácie služieb založených na umelej inteligencii a urýchli rozvoj takzvaného agentného obchodu.
Ide o model, v ktorom AI nefunguje iba ako poradca, ale dokáže za používateľa alebo firmu samostatne vykonávať konkrétne kroky, napríklad vyhľadávať ponuky, spravovať objednávky alebo zabezpečovať ďalšie obchodné operácie.
Alibaba tým nadväzuje na júnové spustenie rozhrania Ah Bao, ktoré umožňuje spotrebiteľom prostredníctvom AI riešiť bežné úlohy, ako je platenie účtov, objednávanie kávy alebo vyhľadávanie nabíjacích staníc pre elektromobily.
Investori presúvajú kapitál od Tencentu k Alibabe
Pozitívnu náladu podporuje aj presun časti kapitálu od Tencentu smerom k Alibabe. Tencent minulý týždeň zverejnil slabšie výsledky, zatiaľ čo pri Alibabe investori podľa analytikov vidia jasnejší rastový príbeh, najmä vďaka cloudovým službám a AI.
Práve cloud môže byť jedným z hlavných motorov ďalších výsledkov. Umelá inteligencia totiž zvyšuje dopyt po výpočtovej infraštruktúre a Alibaba môže ťažiť nielen z vlastných AI produktov, ale aj z firemných zákazníkov využívajúcich jej cloud.
Výsledky môžu ukázať ďalší rast tržieb
Podľa konsenzu analytikov by tržby Alibaby za štvrťrok končiaci v júni mohli medziročne vzrásť približne o 8,4 %.
Na druhej strane sa očakáva, že voľný peňažný tok zostane záporný, keďže firma pokračuje v rozsiahlych investíciách do AI infraštruktúry a vývoja nových produktov.
To bude pre investorov dôležitý bod. Alibaba síce získava nový rastový impulz, zároveň však musí ukázať, že vysoké investície do umelej inteligencie budú schopné postupne prinášať zodpovedajúcu návratnosť.
Slabšia čínska spotreba zostáva rizikom
Nové produkty prichádzajú v čase, keď domáca spotreba v Číne zostáva relatívne slabá. Alibaba preto potrebuje zvýšiť atraktivitu svojich služieb pre obchodníkov aj zákazníkov.
AI platformy môžu pomôcť zvýšiť aktivitu v ekosystéme, zlepšiť personalizáciu a znížiť náklady obchodníkov. Ak sa tento model osvedčí, Alibaba môže využiť svoju rozsiahlu používateľskú základňu a platobnú infraštruktúru Alipay na vytvorenie novej vrstvy služieb.
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