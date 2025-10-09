Akcie Amazonu sa snažia o odraz 📈 Ukáže Amazonov Prime Big Deal Day schopnosti umelej inteligencie?

Kľúčové body
-
E‑commerce a reklama tvoria väčšinu príjmov Amazonu, čo robí firmu citlivou na kondíciu spotrebiteľov a ekonomické cykly.
-
Akcie Amazonu v poslednom čase zaostávajú za ostatnými členmi „Magnificent Seven“, keďže investori vnímajú jeho „klasické“ podniky ako relatívne slabšie v prostredí nadšenia pre AI.
-
Amazon Web Services (AWS) s vysokou maržou rastie približne o 20 % medziročne a spoločnosť zostáva lídrom v infraštruktúrnych AI službách.
-
Rast AWS však zaostáva za konkurenciou, ako je Google Cloud a Azure. Marže klesajú v dôsledku vysokých investícií do AI dátových centier a logistiky.
-
V 2. štvrťroku rástla Severná Amerika pomalšie než ostatné regióny a najnovšie údaje z USA poukazujú na ochladenie trhu práce.
-
Cena akcií Amazonu môže byť citlivejšia na slabšie makrodáta, no očakávané zníženie sadzieb Fedu by mohlo tento efekt viac než vykompenzovať.
-
Od aprílového výpredaja 2025 vzrástli akcie Amazonu o 35 % oproti 26,5 % pri indexe S&P 500, no od začiatku roka je výkonnosť stále slabá (3 % vs. takmer 15 % pri S&P 500).
-
Za posledných päť rokov akcie Amazonu vzrástli o 41 %, zatiaľ čo S&P 500 stúpol o 95 %.
-
Spoločnosť zverejní výsledky za 3. štvrťrok vo štvrtok 30. októbra 2025.
-
Zníženie sadzieb Fedu by mohlo podporiť spotrebiteľské výdavky v USA a tým aj posilniť podnikanie Amazonu.
Akcie Amazonu vzrástli o viac než 1,5 % v prvý deň akcie Prime Big Deal Day, zatiaľ čo Nasdaq 100 posilnil o 1,1 % a S&P 500 o 0,5 %. To môže odrážať rastúci optimizmus ohľadom možného oživenia e‑commerce pred kľúčovým sviatočným štvrtým kvartálom.
V posledných mesiacoch sa akcie obchodovali v relatívne úzkom pásme, takmer ignorujúc najlepšie druhé štvrťrokové výsledky indexu S&P 500 za desaťročia.
Od začiatku roka vzrástli akcie Amazonu len o necelé 3 %, zatiaľ čo S&P 500 stúpol o 15 % a Nasdaq 100 takmer o 20 %.
Blíži sa zvrat, ktorý by mohol znovu pritiahnuť pozornosť investorov?
Začnú sa masívne investície do AI premietať do vyšších objemov a rastu reklamných tržieb?
Čas na rast – a test
Amazon masívne investuje do umelej inteligencie a uzavrel strategické partnerstvo s firmou Anthropic.
Investori teraz očakávajú konkrétne výsledky týchto investícií.
Udalosti ako Prime Big Deal Day, Black Friday a sviatočné obdobie budú reálnym testom, či AI reálne zvyšuje výkon – podobne ako u Meta Platforms – a či pomáha zlepšiť marže v tradične nízkomaržovom retailovom segmente.
Skutočné hodnotenie príde až začiatkom roka 2026.
No tzv. „Santa rally“ a sezónne silný štvrtý kvartál môžu už teraz zvýšiť záujem o e‑commerce a ziskovosť reklamy.
Takéto momentum by mohlo vyvážiť obavy o marže AWS a podporiť akcie – najmä ak Fed pristúpi k menovému uvoľňovaniu.
Amazon by navyše mohol profitovať z potenciálnych jednorazových daňových stimulov pre spotrebiteľov – Donald Trump nedávno zopakoval návrh jednorazovej výplaty okolo 2 000 USD na osobu.
Čo ukázali výsledky Amazonu za 2. štvrťrok?
-
Zisk na akciu: 1,68 USD vs. očak. 1,33 USD
-
Tržby: 167,7 mld. USD vs. očak. 162,09 mld. USD
-
Rast tržieb: +13 % medziročne (zrýchlenie z 10 %)
Podľa segmentov:
-
AWS: 30,87 mld. USD (+18 % YoY) – zhruba v súlade
-
Reklama: 15,69 mld. USD (+23 % YoY) – výrazne nad očakávaním
-
Online obchody: 61,5 mld. USD (+11 % YoY) – nad konsenzom
-
Služby pre predajcov: 40,3 mld. USD (+11 % YoY) – potvrdenie sily marketplace
➡️ Amazon prekonal očakávania najmä v segmentoch s vyššou maržou (reklama, cloud), čo podporuje kvalitu marží v strednodobom horizonte.
Opatrný výhľad stiahol akcie nadol
Napriek silným výsledkom akcie po reporte klesli, hlavne kvôli konzervatívnemu výhľadu prevádzkového zisku:
-
Očakávania Q3: 15,5–20,5 mld. USD vs. trh 19,48 mld. USD
-
Tržby: 174–179,5 mld. USD (+10–13 % YoY) vs. konsenzus 173,1 mld. USD
Amazon zároveň predstavil rekordný investičný plán – až 100 miliárd USD v roku 2025, najmä do dátových centier a AI infraštruktúry.
Trh chápe strategickú hodnotu, ale krátkodobo sa obáva tlaku na marže a návratnosti.
CEO Andy Jassy ubezpečil investorov, že AWS má „veľmi významný náskok“, a že AI zlepšuje zákaznícku skúsenosť, rýchlosť inovácií a efektivitu.
Medzi riziká naďalej patrí možná recesia a neistota v obchodnej politike.
Rastúca konkurencia
AWS si drží líderskú pozíciu, no konkurencia rastie:
-
AWS: +18 % YoY
-
Microsoft Azure: +39 %
-
Google Cloud: +32 %
➡️ Rozdiel neznačí stratu pozície, ale rastúci tlak v AI cykle.
Všetci hráči zvyšujú capex, súťažia o výpočtový výkon a AI talenty.
Amazon musí dokázať, že expanzia infraštruktúry (vrátane spolupráce s Anthropic) sa rýchlo premení na príjmy s vysokou maržou.
Reklama – jednoznačne silná stránka
-
Tržby +23 % YoY na 15,69 mld. USD
-
Amazon sa stal tretím najväčším digitálnym reklamným hráčom (po Meta a Google)
-
Reklama využíva dáta z nakupovania a streamovacie formáty (Prime Video, CTV)
-
Segment má vysoké marže a stabilizuje zisky počas vysokých investícií
Dva hlavné strategické piliere rastu
-
Cloud (AWS) – udržať si jadrové líderstvo a zrýchliť monetizáciu AI
-
Reklama – ďalej zlepšovať maržový mix a podporovať skupinovú profitabilitu
➡️ Ak výhľad začne odrážať stabilizáciu marží AWS a udržateľný dvojciferný rast reklamy, môže sa trhové vnímanie rýchlo zmeniť.
Dovtedy bude sentiment citlivý na každú správu o výkone AWS, reklamných tržbách a návratnosti AI.
Kľúčové katalyzátory
Amazon má diverzifikovaný biznis, pričom e‑commerce a logistika sú nízkomaržové segmenty.
V nasledujúcich kvartáloch bude kľúčové:
-
Mäkké pristátie americkej ekonomiky
-
Oživenie spotrebiteľa
-
Dôkaz, že AI investície prinášajú rast tržieb a ziskov
Prime Big Deal Day je ideálny okamih ukázať, že AI vylepšila monetizáciu reklamy a objem dodávok.
Silné čísla môžu zmierniť obavy z konkurencie, nielen od amerických rivalov, ale aj čínskych platforiem ako Temu a Alibaba.
Napriek tomu, že Cass Freight Index klesá k úrovniam z roku 2020, akcie Amazonu sa držia stabilne, čo naznačuje špecifickú odolnosť firmy voči cyklu logistiky.
Zdroj: Cass
Ak nadchádzajúce výsledky ukážu zlepšenie marží v online retaili a reklame, môže to podporiť optimizmus investorov.
V takom prípade by akcie Amazonu mohli tento rok vystúpiť až k úrovni ~245 USD.
Na druhej strane tradičné valuačné ukazovatele ostávajú náročné:
P/E je približne 33 a forwardové P/E približne 29.
Tento forwardový násobok je takmer o 20 % vyšší než priemer indexu S&P 500, pričom trhová kapitalizácia predstavuje 2,4 bilióna USD.
Napriek tomu vďaka prepojeniu AI a makroekonomických faktorov môže Amazon stále dokázať, že ide o rastovú spoločnosť, ktorá si zaslúži pozornosť – ktorej sa mu však v poslednej dobe dostáva menej ako ostatným členom „Magnificent 7“.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Graf akcií Amazonu
Na dennom grafe sa akcie Amazonu pokúšajú preraziť nad 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer EMA (EMA50) (oranžová čiara), čo naznačuje snahu udržať rastúci trend.
Od júla sa cena konsoliduje v blízkosti lokálnych maxím v pásme 210–240 USD.
RSI na úrovni 50 naznačuje priestor pre prudší pohyb oboma smermi.
Môžeme opatrne predpokladať, že silné výsledky za 2. kvartál spolu s uvoľňovaním sadzieb zo strany Fedu by mohli posunúť akcie smerom k historickým maximám okolo 245 USD ešte v tomto kvartáli.
V prípade poklesu je prvou kľúčovou podporou úroveň okolo 215 USD, definovaná 200-dňovým EMA (EMA200) (červená čiara).
Možným rizikom zostáva zintenzívnenie rétoriky obchodnej vojny s Čínou.
Zdroj: xStation5
