Akcie Applu klesajú pred výsledkami 📉Podrží spoločnosť iPhone?

Apple (AAPL.US) uzatvára výsledkový týždeň veľkých technologických firiem s vysokými očakávaniami: trhy sú po výpredaji Microsoftu mimoriadne citlivé na výdavky CAPEX a príbehy okolo AI. Prístup Applu je však odlišný – menej budovania vlastnej AI infraštruktúry, viac partnerstiev a monetizácia cez vlastný ekosystém. Za posledných 12 mesiacov akcie zaostávali za zvyškom Big Tech, keď si pripísali len necelých 7 %.
Očakávania trhu
-
Tržby: približne 138,4–138,5 mld. USD (rekordné štvrťrok v porovnaní s predchádzajúcim maximom 123,4 mld. USD vo fiškálnom Q1 2025; ~10–12 % medziročne, najsilnejší rast za roky)
-
EPS: približne 2,67 USD (vs. 2,40 USD pred rokom, ~+11 % medziročne)
-
Hrubá marža: trh sa zameriava na 47–48 %
-
Tržby z iPhonu: cca 78–80 mld. USD (>12 % medziročne)
-
Tržby zo služieb: cca 30 mld. USD (~14 % medziročne)
Tieto čísla Apple nemusí len naplniť, ideálne by ich mal prekonať, keďže latka je nastavená vysoko. Reakcia trhu bude závisieť od kombinácie: výkon iPhonu, výhľad a príbeh okolo AI. UBS upozorňuje, že rastúce náklady na pamäte sa do Q1 nemusí výrazne premietnuť, ale môžu ovplyvniť výhľad na ďalšie kvartály – a práve takéto riziká trh často trestá rýchlejšie ako samotné nesplnenie EPS.
iPhone 17 a „supercyklus“
Toto štvrťrok pokrýva kľúčové sviatočné obdobie a Wall Street chce potvrdenie, že cyklus výmeny zariadení sa zrýchľuje – najmä medzi používateľmi so zariadeniami staršími než štyri roky. Hlavné čísla môžu byť silné, ale ak komentáre k iPhonu budú len „v poriadku“, akcia môže mať problém pokračovať v raste.
Na čo sa trh skutočne zameriava:
-
či bola dopyt zameraná na ziskovejšie modely Pro
-
či sa cyklus výmeny zariadení skutočne zrýchľuje
-
či Apple dokáže aktivovať rozsiahlu základňu 300+ miliónov starších iPhonov
Mechanizmus je jednoduchý: ak iPhone nesplní očakávania, ani silné EPS nemusí akciu zachrániť.
Čína
Čína bola pre Apple bojiskom – silná konkurencia (Huawei a ďalší), zmiešané makro prostredie a cenovo citlivý dopyt. Objavujú sa však signály zlepšenia. Podľa Counterpoint mohol Apple v Q4 dosiahnuť viac ako 20 % podiel na čínskom trhu – čo by bol významný signál. Ak Apple potvrdí zotavenie tržieb v regióne Greater China, trh to môže vnímať ako odstránenie významného rizika pre investičnú tézu na rok 2026.
Služby
Tento segment ospravedlňuje vyššiu valuáciu Applu. Ak firma doručí stabilný dvojciferný rast služieb, posilní sa príbeh odolnosti. No aj mierne spomalenie môže vyvolať silnú reakciu. Pri približne 30-násobku forward EPS si Apple nemôže dovoliť slabý výkon v tejto oblasti – aj malé spomalenie bude vnímané ako riziko.
AI: „Apple Intelligence“, Siri a Gemini
V tejto oblasti záleží na konkrétnych detailoch. Apple musí predstaviť plán: čo sa zmení v Siri, čo príde na jar a na WWDC, a ako firma plánuje monetizovať AI vrstvu (hardvér vs. služby vs. ekosystém). Apple vníma AI ako funkciu ekosystému so Siri ako ústredným ovládacím bodom.
Trh očakáva jasné odpovede v troch oblastiach:
-
ako prebieha adopcia Apple Intelligence
-
ako Apple plánuje monetizáciu (cez zariadenia alebo služby)
-
ako vyzerá plán rozvoja Siri a čo v praxi mení partnerstvo s Google Gemini
Apple musí ukázať, že AI vie priniesť: rýchlejší upgrade cyklus, vyššie ceny iPhonov (mix/ASP), lepšiu udržateľnosť ekosystému a potenciálne nový tok príjmov zo služieb. Ideálne by už výsledky za posledný štvrťrok minulého kalendárneho roka mali naznačiť, že AI začína prinášať výsledky.
Akcie Applu (D1)
V poslednom období sa akcie stabilizovali okolo EMA200 (červená čiara). Na grafe sa však formuje potenciálny pattern hlava a ramená, ktorý naznačuje možný medvedí obrat. Krk tejto formácie sa nachádza blízko 248 USD a je potvrdený dvoma nedávnymi lokálnymi minimami.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US Open: US100 klesá o 0,5 % pod tlakom IT sektora 📉ServiceNow oslabuje o 6 %
Merck: Zmiešané výsledky, ale kľúčové lieky naďalej podporujú rast
Wall Street Open: Ďalšie výsledky veľkých technologických spoločností, aký bude guvernér Fedu Warsh?
Čo očakávať od výsledkov AMD za 4Q: Test CPU, GPU a AI
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.