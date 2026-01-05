Akcie Baidu poskočili o 20 % vďaka plánovanému IPO čipovej divízie Kunlunxin v Hongkongu

-
Akcie Baidu vzrástli o 20 % po oznámení IPO AI čipovej divízie Kunlunxin.
-
IPO zvýrazní samostatnú hodnotu Kunlunxin a pritiahne investorov z oblasti čipov.
-
Baidu si ponechá kontrolný podiel, ale Kunlunxin získa vlastnú trhovú pozíciu.
-
Analytici očakávajú silný rast dopytu po AI čipoch v Číne aj globálne.
-
Akcie technologického giganta Baidu Inc. (NASDAQ: BIDU) zaznamenali prudký nárast o viac než 20 %, keď firma oznámila plány na oddelenie svojej AI čipovej divízie Kunlunxin a jej samostatné zalistovanie na burze v Hongkongu. Tento krok je vnímaný ako strategická snaha zvýšiť transparentnosť a podporiť rast v oblasti polovodičov pre umelú inteligenciu.
Kunlunxin bola založená v roku 2012 ako súčasť AI ekosystému Baidu a dnes patrí medzi kľúčové technologické divízie spoločnosti. Baidu plánuje zalistovať tzv. H akcie spoločnosti na burze v Hongkongu a ponechá si väčšinový vlastnícky podiel aj po IPO.
Reakcia trhu a rast akcií
Reakcia investorov bola okamžitá – akcie Baidu vystrelili na ročné maximum, čo odzrkadľuje rastúcu dôveru v zameranie firmy na AI hardvér. Analytici očakávajú, že oddelenie Kunlunxin umožní investorom presnejšie oceniť jej rastový potenciál ako samostatného subjektu. Zdroj: xStation5
Strategické pozadie IPO Kunlunxin
Čínska vláda dlhodobo podporuje domácu výrobu čipov a technologickú nezávislosť, čo robí z Kunlunxin dôležitý článok v tejto iniciatíve. Spoločnosť už nie je len interným dodávateľom pre Baidu – dodáva čipy aj ďalším firmám na čínskom trhu, čím zvyšuje svoj strategický význam.
Samostatné IPO poskytne Kunlunxin prístup k samostatnému kapitálu a investorom možnosť priamo sa podieľať na jej vývoji mimo rámca Baidu.
Analytické hodnotenia a ďalší vývoj
Reakcia analytikov bola pozitívna – viaceré banky zvýšili cenové ciele pre akcie Baidu, pričom zdôvodňujú tento krok očakávaným rastom dopytu po AI čipoch. IPO však ešte podlieha schváleniu regulačnými orgánmi v Hongkongu a Číne.
Ak bude proces úspešný, Baidu a Kunlunxin môžu získať lepšie hodnotenie a kapitál pre ďalšie rozširovanie v oblasti AI a polovodičov.
