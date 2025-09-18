Akcie Baidu prudko rastú vďaka vývoju vlastných čipov a silnej AI stratégii

Akcie čínskej technologickej spoločnosti Baidu (BIDU) v Hongkongu vzrástli o viac než 15 %, čo predstavuje najväčší jednodňový rast od marca 2022. Trhová hodnota firmy vzrástla o 6 až 7 miliárd dolárov. Dôvodom sú správy o napredovaní Baidu vo výrobe vlastných čipov a rastúca dôvera investorov v jej stratégiu umelej inteligencie a cloudu.
Dôvody prudkého rastu
Za silným rastom akcií stoja viaceré pozitívne impulzy:
Rozšírenie výroby čipov série Kunlun, ktoré firma vyvíja v spolupráci s China Mobile. Cieľom je znížiť závislosť na zahraničných dodávateľoch ako Nvidia.
Výkonný AI model Ernie X1.1, ktorý v testoch prekonal niektoré konkurenčné systémy a posilnil dôveru vo výskumný tím Baidu.
Nárast záujmu inštitucionálnych investorov – analytici z Arete Research zvýšili rating akcií z „predať“ na „kúpiť“, investičný fond Nomura posilnil svoje pozície.
Riziká a obmedzenia
Napriek pozitívnemu vývoju existujú aj isté výzvy:
Tradičný reklamný biznis spoločnosti klesá a presun k AI a cloudu si vyžaduje čas, kým sa stane dominantným zdrojom príjmov.
Vývoj čipov je vysoko nákladný a konkurenčný. Problémom sú aj vysoké fixné náklady a komplexnosť výrobného reťazca.
Spoločnosť čelí aj geopolitickým rizikám – vrátane exportných obmedzení zo strany USA, ktoré môžu ovplyvniť prístup k pokročilým technológiám.
Význam pre čínsky technologický priemysel
Rast Baidu symbolizuje širší trend: čínske technologické firmy sa usilujú o technologickú sebestačnosť prostredníctvom vlastného vývoja čipov a AI infraštruktúry. Je to reakcia na vonkajšie obmedzenia, ale zároveň stratégia na zníženie nákladov, zvýšenie marží a kontrolu nad celým technologickým reťazcom.
Ak chce Baidu udržať dôveru trhu, musí dodať výsledky – v oblasti výkonu čipov, ich škálovania, a v raste nových zdrojov príjmov mimo reklamy, najmä v oblasti cloudových služieb a umelej inteligencie.
