Akcie TSMC prudko rastú. Prečo sú trhy z tejto spoločnosti nadšené?

Akcie spoločnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) dosahujú nové historické maximá. V posledných dňoch akcie na burze v Taipei vzrástli až o 7 %, čo predstavuje približne 50 % nárast od začiatku roka 2025, a trhová kapitalizácia spoločnosti prekročila jeden bilión dolárov. Jedným z kľúčových faktorov tohto silného rastu je nedávne rozhodnutie spoločnosti Goldman Sachs zvýšiť cieľovú cenu akcií, čo poukazuje na silnú dôveru analytikov v pokračujúci rozvoj spoločnosti.
AI ako motor rastu a hnací motor oceňovania
Samotné rozhodnutie spoločnosti Goldman Sachs však nehovorí o všetkom. V posledných rokoch sa umelá inteligencia stala hlavným motorom rastu TSMC, pričom dopyt po čipoch AI je tak vysoký, že obmedzená výrobná kapacita v najpokročilejších technológiách 3 nm a 5 nm zabezpečuje spoločnosti udržanie jej náskoku na trhu v nasledujúcich rokoch. Prognózy naznačujú, že rast tržieb v amerických dolároch by mohol dosiahnuť 30 % v roku 2026 a 28 % v roku 2027. Ohlásený investičný plán presahujúci 150 miliárd dolárov do roku 2028 dokazuje, že spoločnosť sa zameriava skôr na udržateľný rast v sektoroch umelej inteligencie a dátových centier ako na krátkodobé zisky.
2 nm technológia – ďalší míľnik
Zavedenie 2 nm technológie spoločnosťou TSMC predstavuje skutočný prelom. Pri hromadnej výrobe sa teraz využívajú tranzistory Gate-All-Around, ktoré poskytujú vyšší výkon a výrazne zlepšenú energetickú účinnosť v porovnaní s predchádzajúcimi 3 nm procesmi. Výrobná kapacita pre tento uzol je už z veľkej časti rezervovaná kľúčovými klientmi, vrátane spoločností Apple a NVIDIA, čo zabezpečuje stabilné tržby na najbližšie roky. V segmente mobilných čipov bude 2 nm technológia tvoriť základ pre špičkové procesory, ktoré poskytujú jasnú výhodu v oblasti výkonu a účinnosti.
Dominancia na trhu a konkurencia
TSMC si udržuje jasný náskok pred konkurenciou, vrátane spoločnosti Samsung, ktorá vyvíja vlastné 2 nm procesy, ale technologicky zaostáva. Hoci niektorí klienti hľadajú alternatívne výrobné zdroje s cieľom zvýšiť flexibilitu dodávateľského reťazca, TSMC naďalej zostáva preferovaným partnerom pre najnáročnejšie projekty v oblasti umelej inteligencie, dátových centier a high-end mobilných čipov.
Nálada na trhu a očakávania investorov
Silný rast akcií TSMC znamená, že trh čoraz viac oceňuje spoločnosť ako strategickú infraštruktúru pre globálnu ekonomiku založenú na údajoch, a nie ako tradičného výrobcu čipov. Vysoké ocenenia sa prejavujú nízkou toleranciou voči akýmkoľvek sklamaniam. Akékoľvek prekvapenie vo finančných výsledkoch alebo oneskorenia vo výrobe najpokročilejších uzlov by mohli vyvolať významné reakcie trhu.
Medzi pozitívne faktory patria rekordné zásoby akcií, plne využitá výrobná kapacita, agresívna investičná stratégia a technologické líderstvo v 2 nm procesoch. Riziká vyplývajú z vysokých očakávaní trhu, nákladového tlaku z investícií do najmodernejších technológií a potenciálneho konkurenčného tlaku alebo rozptýlenia objednávok v dôsledku stratégií viacerých dodávateľov.
Zdroj: xStation5
Záver
TSMC vstupuje do roku 2026 s obrovským elánom. Ceny akcií sú na rekordnej úrovni, analytici zvyšujú cenové ciele a príbeh o trvalom boome umelej inteligencie podporuje pozitívny sentiment investorov. Hromadná výroba 2 nm procesov, rozširovanie výrobných kapacít a strategické partnerstvá s lídrami na trhu mobilných zariadení a dátových centier robia zo spoločnosti TSMC kľúčového hráča v globálnom polovodičovom priemysle. Spoločnosť už nie je len výrobcom čipov, stala sa základom éry umelej inteligencie, vysokovýkonného výpočtového výkonu a mobilných technológií novej generácie.
