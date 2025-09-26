Akcie BigBear.ai klesli o viac než 7 % po slabom výhľade a tlaku trhu

Akcie spoločnosti BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) dnes zaznamenali prepad o viac než 7 % v reakcii na horšie výsledky hospodárenia, znížený výhľad tržieb a rastúce obavy zo zdržaní vo vládnych kontraktoch. Cena akcie klesla z 7,59 USD na približne 7,14 USD, pričom intradenný pokles presiahol 7 %.
Spoločnosť za posledný štvrťrok vykázala tržby vo výške 32,5 milióna USD, čo je výrazne pod očakávaním analytikov (cca 40,6 milióna USD). Zároveň ohlásila stratu na akciu vo výške –0,71 USD, čo prekonalo aj pesimistické predpoklady. Zdroj: xStation5
Meškanie kontraktov zvyšuje neistotu
BigBear.ai sa výrazne spolieha na vládne a obranné kontrakty, predovšetkým s americkým ministerstvom obrany. Vedenie spoločnosti upozornilo na administratívne zdržania a reštrukturalizáciu projektov, najmä v oblasti spolupráce s armádou, ktoré ovplyvnili celkový výhľad.
Firma teraz očakáva tržby v roku 2025 vo výške 125 až 140 miliónov USD, oproti pôvodnému rozpätiu 160 až 180 miliónov USD. Táto revízia výhľadu vyvolala u investorov otázniky nad ďalším smerovaním firmy.
Sentiment voči menším AI firmám oslabuje
Súčasný vývoj odráža aj všeobecné oslabenie dôvery voči menším AI spoločnostiam. Zatiaľ čo technologické firmy zamerané na hardvér, ako Nvidia, si udržiavajú pozíciu na trhu, softvérové firmy závislé od verejných zdrojov čelia vyššiemu riziku výkyvov.
Výsledky BigBear.ai naznačujú, že firmy bez stabilných kontraktov a vysokého cash flow sú zraniteľnejšie voči zmenám nálady na trhu.
Výzvy v oblasti výkonnosti a kapitálu
Popri oneskorených kontraktoch je firma pod tlakom zlepšiť operačný výkon a efektívnosť. Straty pretrvávajú a existuje obava, že spoločnosť bude musieť získavať nový kapitál, čo by mohlo viesť k riedeniu akcií.
Otázne je aj to, či dokáže BigBear.ai udržať si konkurenčnú výhodu na rýchlo sa meniacom AI trhu, kde dominujú väčší hráči a tradiční obranní dodávatelia.
Na čo sa zamerať
Nasledujúce štvrťroky budú kľúčové. Firma musí preukázať schopnosť získavať nové zákazky, optimalizovať náklady a predložiť jasný plán cesty k ziskovosti. Investori budú čakať hlavne na správy týkajúce sa zmlúv s armádou a verejnými inštitúciami. Dovtedy zostane akcia pod tlakom a trhové očakávania budú opatrné.
