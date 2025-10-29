Micron profituje z boomu HBM!

- Spoločnosť SK Hynix oznámila, že celá produkcia HBM pamätí pre rok 2026 je už vypredaná, čo naznačuje zrýchlenie supercyklu v polovodičovom sektore.
- Micron, ako jeden z vedúcich výrobcov HBM, profituje zo zvyšujúceho sa dopytu, ktorý poháňa rozvoj umelej inteligencie a rast dátových centier. Jeho čipy HBM3e sú už nasadené v riešeniach od Nvidie.
- Od začiatku roka akcie Micronu prekonali výkonnosť indexu S&P 500, čo odráža optimizmus investorov ohľadom budúcnosti spoločnosti, hoci naďalej sledujú technologické aj globálne riziká.
Micron Technology a jeho konkurent SK Hynix sú v súčasnosti v centre pozornosti investorov vďaka silnému rastovému trendu na trhu s pamäťovými čipmi, najmä v segmente High Bandwidth Memory (HBM). SK Hynix uvádza, že všetky predaje pamäťových čipov pre rok 2026 sú už vypredané, a prognózy naznačujú tzv. supercyklus – teda dlhodobé obdobie mimoriadne vysokého dopytu, poháňané rýchlym rozvojom infraštruktúry umelej inteligencie a dátových centier.
Dlhodobé výhľady pre trh s HBM pamäťami sú veľmi sľubné.
SK Hynix odhaduje zloženú ročnú mieru rastu (CAGR) na úrovni 30 % do roku 2030, čo by mohlo viesť k hodnote trhu až 150 miliárd USD, výrazne nad odhadmi spoločnosti Micron. Spoločnosť patrí medzi troch najväčších svetových výrobcov HBM, pričom jej HBM3e čipy sú už nasadené v grafických riešeniach hlavných hráčov, vrátane Nvidie.
Aktuálne trhové prostredie praje výrobcom vysokopásmových pamätí, keďže rast v oblasti AI, Big Data a pokročilých aplikácií výrazne zvyšuje dopyt. Obmedzená ponuka a vysoké vstupné bariéry hrajú v prospech trhových lídrov, ktorým umožňujú zvýšiť trhový podiel a udržať si konkurenčnú výhodu. Od začiatku roka akcie Micronu výrazne prekonali index S&P 500, čo ďalej zdôrazňuje optimizmus investorov ohľadom budúcnosti spoločnosti.
Zároveň je však potrebné vnímať riziká spojené s udržaním technologického náskoku, konkurenčným tlakom a globálnymi hospodárskymi politikami, vrátane vzťahov s Čínou a exportných regulácií.
Micron čelí výraznej rastovej príležitosti vďaka boomu umelej inteligencie a rekordnému dopytu po pokročilých HBM pamätiach.
Táto situácia predstavuje silný základ pre ďalší rast finančných výsledkov spoločnosti a jej trhovej hodnoty.
