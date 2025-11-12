Akcie BigBear.ai prudko rastú po výsledkoch za 3. štvrťrok a strategickej akvizícii

-
BigBear.ai prekonala očakávania v Q3 2025 – tržby 33,1 mil. USD a strata na akciu −0,03 USD.
-
Oznámila akvizíciu Ask Sage za cca 250 mil. USD – AI platformy pre obranný a štátny sektor.
-
Akcie prudko vzrástli v dôsledku priaznivých výsledkov aj posilnenia v segmente obranného AI.
-
Spoločnosť však čelí rizikám v podobe klesajúcich tržieb, tlaku na marže a závislosti od verejných zákaziek.
-
Spoločnosť BigBear.ai Holdings, Inc. (NASDAQ: BBAI) zaznamenala výrazný nárast ceny akcií po oznámení hospodárskych výsledkov za 3. štvrťrok 2025, ktoré priniesli nižšiu stratu, než sa očakávalo, a zároveň oznámila významnú akvizíciu v oblasti obrannej umelej inteligencie. Investori vnímajú tento vývoj ako dôkaz rastúcej dôležitosti AI vo verejnom sektore a obrane.
Výsledky za 3. štvrťrok a reakcia trhu
Spoločnosť dosiahla tržby 33,1 milióna USD, čo je medziročný pokles o približne 20 %, ale zároveň prekonanie očakávaní trhu (31,8 mil. USD). Strata na akciu predstavovala −0,03 USD oproti očakávaným −0,07 USD. Akcie prudko vzrástli – v predobchodovaní stúpli z približne 5,71 USD na 6,96 USD.
Zdroj: xStation5
Strategická akvizícia platformy Ask Sage
Spoločnosť zároveň oznámila akvizíciu generatívnej AI platformy Ask Sage, ktorá sa zameriava na obranný a vládny sektor. Odhadované ročné opakované príjmy dosahujú 25 miliónov USD. Transakcia v hodnote približne 250 miliónov USD by mala byť ukončená koncom Q4 2025 alebo začiatkom Q1 2026. Akvizícia upevní postavenie BigBear.ai v oblasti bezpečnostne zameranej AI.
Trhový kontext a riziká
Rast cien akcií koreluje s celkovým nadšením investorov pre sektor AI a obranné technológie, najmä v spojení s vládnymi zmluvami. Spoločnosť však čelí rizikám – tržby klesajú, marže sú pod tlakom a ziskovosť ešte nie je stabilná. Výrazná závislosť na vládnych kontraktoch prináša aj riziká z hľadiska rozpočtových cyklov.
