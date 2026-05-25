Nová investičná horúčka? Vesmírne ETF zažívajú boom vďaka očakávanému IPO SpaceX 🚀

- Vesmírne ETF prilákali počas posledného mesiaca približne 1,3 miliardy USD. Celkové aktíva segmentu vzrástli na 3,3 miliardy USD.
- Hlavným ťahúňom záujmu je očakávané IPO SpaceX, ale výrazne rástli aj akcie Rocket Lab a AST SpaceMobile.
- Rýchly vznik nových ETF ukazuje rastúci záujem o vesmírnu ekonomiku, satelity a technologickú infraštruktúru.
- Rizikom je vysoký prekryv portfólií, pretože trh čisto vesmírnych verejne obchodovaných firiem je stále pomerne malý.
- Vesmírne ETF prilákali počas posledného mesiaca približne 1,3 miliardy USD. Celkové aktíva segmentu vzrástli na 3,3 miliardy USD.
- Hlavným ťahúňom záujmu je očakávané IPO SpaceX, ale výrazne rástli aj akcie Rocket Lab a AST SpaceMobile.
- Rýchly vznik nových ETF ukazuje rastúci záujem o vesmírnu ekonomiku, satelity a technologickú infraštruktúru.
- Rizikom je vysoký prekryv portfólií, pretože trh čisto vesmírnych verejne obchodovaných firiem je stále pomerne malý.
Vesmírne zamerané ETF fondy zažívajú prudký nárast záujmu. Investori sa snažia získať expozíciu voči rýchlo rastúcemu segmentu vesmírnej ekonomiky ešte pred očakávaným vstupom spoločnosti SpaceX na burzu. Práve firma Elona Muska sa stala hlavným symbolom tejto investičnej vlny a zároveň podporila vznik nových fondov zameraných na vesmírne technológie, satelitnú komunikáciu a súvisiacu infraštruktúru.
Podľa dát Morningstar Direct pritieklo do vesmírnych ETF počas posledného mesiaca približne 1,3 miliardy USD nového kapitálu. Celkové aktíva pod správou v tomto stále mladom segmente sa tak zvýšili na približne 3,3 miliardy USD. To ukazuje, že investori nevnímajú vesmír iba ako vzdialenú technologickú víziu, ale čoraz častejšie ako reálnu investičnú tému.
Ešte donedávna mali investori len veľmi obmedzené možnosti, ako sa na vesmírnu ekonomiku zamerať prostredníctvom ETF. Dlhý čas bol hlavným čisto vesmírnym fondom Procure Space ETF, obchodovaný pod tickerom UFO, ktorý vznikol už v roku 2019. Situácia sa však rýchlo zmenila po tom, čo SpaceX začala trhu naznačovať, že by mohla pokračovať smerom k IPO v roku 2026.
Počas posledných troch mesiacov sa k fondu UFO pridalo ďalších šesť vesmírnych ETF. Výrazný úspech zaznamenal napríklad Tema Space Innovators ETF, ktorý počas iba siedmich týždňov od spustenia nahromadil aktíva presahujúce 1,27 miliardy USD. To je viac, než koľko dokázal pôvodný fond UFO získať za sedem rokov svojej existencie.
Záujem správcov aktív sa tým však pravdepodobne nekončí. Ďalšie fondy zamerané na vesmírnu tému by mohli vzniknúť v okolí očakávaného burzového debutu SpaceX. Niektorí emitenti podľa dostupných podaní pripravujú aj pákové alebo výnosovo orientované produkty naviazané priamo na SpaceX. To potvrdzuje, že investičný priemysel sa snaží rýchlo reagovať na dopyt investorov po tejto téme.
SpaceX je síce hlavným ťahúňom súčasnej pozornosti, ale celý príbeh nestojí iba na nej. Výrazne rástli aj akcie spoločností Rocket Lab a AST SpaceMobile, ktoré za posledných 12 mesiacov posilnili o stovky percent. Rocket Lab si pripísal približne 393 % a AST SpaceMobile zhruba 258 %. To podporuje názor, že investori začínajú vnímať vesmírnu ekonomiku ako širší trend, nie iba ako špekuláciu na jednu firmu.
Dôležitou témou je aj prepojenie vesmíru s umelou inteligenciou a dátovou infraštruktúrou. Satelity môžu zohrávať čoraz väčšiu úlohu v komunikácii, prenose dát a prípadne aj v budúcich orbitálnych dátových centrách. Práve preto niektorí správcovia fondov tvrdia, že vesmírna ekonomika môže fungovať ako dôležitá infraštruktúra pre ďalšiu fázu technologického rozvoja.
Na druhej strane rýchly rast záujmu prináša aj riziká. Segment vesmírnych firiem je stále relatívne malý a počet skutočne čisto zameraných verejne obchodovaných spoločností je obmedzený. To znamená, že jednotlivé ETF sa často výrazne prekrývajú vo svojich portfóliách. Podľa analýzy Reuters má sedem existujúcich čisto vesmírnych ETF vo svojich hlavných pozíciách rovnakú skupinu akcií a prekryv držieb dosahuje najmenej 50 %.
To môže byť pre investorov dôležité varovanie. Hoci fondy používajú rôzne názvy, tickery a marketingové príbehy, v skutočnosti môžu ponúkať veľmi podobnú expozíciu. Priestor na odlíšenie jednotlivých správcov je preto obmedzený a časť súčasného rastu môže byť ťahaná skôr módnou investičnou témou než hlbšou diverzifikáciou.
Vesmírne ETF tak stoja na pomedzí silného rastového príbehu a investičnej eufórie. Očakávané IPO SpaceX môže tento trend ešte zosilniť a prilákať ďalší kapitál. Zároveň však platí, že čím rýchlejšie sa nové fondy objavujú, tým dôležitejšie bude sledovať ich skutočné zloženie, ocenenie jednotlivých firiem a riziko prílišného sústredenia do niekoľkých málo akcií.
Pre investorov môže byť vesmírna ekonomika zaujímavou dlhodobou témou, najmä ak sa naplnia očakávania rastu satelitných služieb, komunikácie, obranných technológií a dátovej infraštruktúry. Krátkodobo však trh môže byť veľmi citlivý na správy okolo SpaceX, náladu v technologickom sektore a ochotu investorov ďalej platiť vysoké valuácie za firmy spojené s budúcim rastom.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Najobľúbenejšie ETF v XTB pre rok 2025
Články:
Zhrnutie trhov: Eufória na trhoch 💥 Stavia investori na koniec konfliktu na Blízkom východe❓
🍔 Foodora pod Uberom? V hre je veľká akvizícia Delivery Hero
Ticho namiesto revu motora? Ferrari riskuje svoju identitu s modelom Luce 🚗
US Open: Wall Street sa pred predĺženým víkendom blíži k rekordným maximám, ťahaná AI
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.