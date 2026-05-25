Ťažobný gigant obmedzuje zelené projekty 🌱

- BHP podľa uniknutých dokumentov odkladá alebo ruší vybrané dekarbonizačné projekty v segmente železnej rudy v Západnej Austrálii.
- Medzi dotknutými projektmi je solárny a batériový projekt v bani Jimblebar aj systém s kapacitou 500 MW.
- Firma podľa správy opustila aj plán zariadenia, ktoré mohlo znížiť emisie až o 1,7 milióna ton ročne.
- Vývoj ukazuje širší trend, keď ťažobné a priemyselné firmy spomaľujú zelené investície pre náklady, technológie a kapitálovú disciplínu.
Ťažobná spoločnosť BHP Group podľa informácií zverejnených médiami spomaľuje časť svojich dekarbonizačných plánov v segmente železnej rudy v Západnej Austrálii. Interné dokumenty, na ktoré upozornili The Guardian a relácia ABC Four Corners, naznačujú, že najväčšia ťažobná skupina sveta ustupuje od niektorých projektov, ktoré mali znížiť emisie v jej kľúčových prevádzkach.
Podľa správy mala BHP odložiť alebo zrušiť niekoľko dôležitých iniciatív. Medzi nimi bol aj projekt solárnej elektrárne a batériového úložiska v bani Jimblebar, ktorý už malo schváliť predstavenstvo. Firma mala zároveň odložiť širší systém zahŕňajúci 500 MW solárnej, veternej a batériovej kapacity. Okrem toho sa BHP podľa dokumentov vzdala plánov na nízkoemisné zariadenie na spracovanie železnej rudy, ktoré mohlo zabrániť vzniku až 1,7 milióna ton emisií ročne.
Tento krok je významný, pretože železná ruda patrí medzi najdôležitejšie zdroje príjmov BHP. Západoaustrálske prevádzky sú pre skupinu strategickým pilierom a akékoľvek zmeny v ich investičných plánoch majú vplyv nielen na samotnú spoločnosť, ale aj na širšiu debatu o dekarbonizácii ťažobného priemyslu.
BHP pritom v minulosti prezentovala znižovanie emisií ako dôležitú súčasť svojej dlhodobej stratégie. Spomalenie vybraných projektov tak ukazuje, že prechod k nízkoemisnej ťažbe je zložitejší, než sa pôvodne zdalo. Firmy v ťažkom priemysle narážajú na kombináciu vysokých nákladov, technologických obmedzení a neistoty v tom, kedy budú kľúčové riešenia pripravené na komerčné nasadenie vo veľkom rozsahu.
Podobný trend je viditeľný aj v ďalších sektoroch. Spoločnosti z oblasti bankovníctva, letectva aj energetiky v poslednom čase zmierňujú niektoré klimatické záväzky. Dôvodom sú rastúce náklady, nedostatok dostupných technológií a v niektorých prípadoch aj politický tlak. Téma tak nie je izolovaná iba na BHP, ale odráža širšiu realitu, keď ambiciózne ciele narážajú na praktické limity realizácie.
Zaujímavé je aj porovnanie s konkurenciou. Rio Tinto, najväčší rival BHP, už skôr znížilo odhad výdavkov na dekarbonizáciu do roku 2030 na 1–2 miliardy USD. Pôvodne pritom počítalo so sumou až 6 miliárd USD. To naznačuje, že veľkí ťažiari začínajú k zeleným investíciám pristupovať opatrnejšie a viac zohľadňujú návratnosť, technologickú pripravenosť aj tlak na kapitálovú disciplínu.
BHP v reakcii na otázky médií uviedla, že už znížila svoje emisie o 36 % oproti úrovniam z roku 2020. Zároveň však upozornila, že niektoré kľúčové technológie potrebné na zelenú transformáciu zatiaľ nie sú pripravené na nasadenie. Tým firma naznačuje, že nejde nevyhnutne o opustenie klimatických cieľov ako takých, ale skôr o prehodnotenie tempa a priorít jednotlivých projektov.
Pre investorov môže byť správa vnímaná dvojako. Na jednej strane môže obmedzenie niektorých zelených projektov krátkodobo podporiť finančnú disciplínu a znížiť tlak na kapitálové výdavky. Na druhej strane však môže zvýšiť reputačné riziko a vyvolať otázky, či bude BHP schopná plniť svoje dlhodobé klimatické záväzky bez výraznejších investícií do nízkoemisných riešení.
Z pohľadu environmentálnych skupín a časti akcionárov môže byť tento vývoj problematický. BHP je jedným z najväčších hráčov v globálnej ťažbe a jej investičné rozhodnutia môžu ovplyvniť tempo dekarbonizácie celého sektora. Ak podobný prístup zvolia aj ďalšie spoločnosti, prechod ťažkého priemyslu k nižším emisiám sa môže ďalej spomaliť.
Celkovo správa ukazuje, že zelená transformácia ťažobného sektora vstupuje do zložitejšej fázy. Po období ambicióznych cieľov prichádza dôraz na realizovateľnosť, náklady a dostupnosť technológií. BHP tak síce naďalej môže deklarovať snahu o znižovanie emisií, ale praktické kroky naznačujú opatrnejšie tempo, než aké trh a verejnosť mohli očakávať.
